„Întâlnire la muzeu” cu Horea Avram

Muzeul Național de Artă al României a organizat marți, 26 octombrie, o nouă Întâlnire la muzeu. De această dată, invitatul lui Călin Stegerean a fost Horea Avram, președinte al Consiliului Administrației Fondului Cultural Național și al filialei române a Asociației Internaționale a Criticilor de Artă. În cadrul întâlnirii transmise online pe pagina de Facebook dedicată, cei doi au discutat problemele actuale ale culturii în general și ale artelor plastice în special într-o perioadă când lumea reală pare a-i ceda locul celei virtuale.

Evenimentul face parte din seria activităților pentru public desfășurate în zilele când spațiile expoziționale sunt închise. „Întâlnire la muzeu” este un proiect care își propune să privilegieze contactul cu personalități din varii domenii ale culturii pe subiecte aflate la interferența diverselor genuri artistice.

Horea Avram este istoric de artă, teoretician media și curator independent. Doctor în istoria artei și studiile comunicării la McGill University, Montreal. Cercetează și scrie despre artă și cultura vizuală în relație cu noile tehnologii.

Este conferențiar universitar la Departamentul de Cinematografie și Media, Facultatea de Teatru și Film, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.

Curator independent din 1996. A fost curator pentru România la Bienala de la Veneția în 1999. A fost managerul de proiect al Centrului European de Artă Contemporană (ECCA), Cluj-Napoca. A organizat expoziții pentru: Muzeul Național de Artă Contemporană București, InterAccess Electronic Media Arts Centre Toronto, Society for Arts and Technology [SAT] Montreal, Muzeul de artă Cluj-Napoca, Muzeul de Artă Arad, Galeria Plan B Cluj, Spațiu Intact Cluj, NAG10 București, Galeria Jecza Timișoara, Atelier 35 București etc.

Cărți publicate: Perspectiva negociabilă. Eseuri și comentarii despre practici artistice actuale. București: Editura Eikon, 2021 (autor), Moving Images, Mobile Bodies. The Poetics and Practice of Corporeality in Visual and Performing Arts, Cambridge Scholars Publishing, 2018 (coordonator). A publicat eseuri în Encyclopedia of Aesthetics (Oxford University Press, 2014), Theorizing Visual Studies: Writing Through the Discipline (New York: Routledge, 2013) și Enciclopedia imaginariilor din România. Patrimoniu istoric și identități cultural-lingvistice (Iaşi: Polirom, 2020).