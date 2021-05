Întâlnirea inaugurală în format fizic a proiectului european „People Power Partnership” dă tonul primului spectacol live al proiectului

„People Power Partnership” (PPP), un proiect Europa Creativă în care Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu este partener, continuă tradiția organizării evenimentelor live planificate în cadrul proiectului, chiar și în contextul actual al pandemiei. Reprezentanți din 12 organizații partenere au călătorit la Freiburg pentru a participa la prima întâlnire inaugurală în format fizic ce a avut loc în perioada 17-19 mai. S-au discutat pașii următori ai proiectului, inclusiv detalii despre spectacolul de mari dimensiuni ce va fi prezentat în turneu european în 2023 și 2024.

După ce au finalizat susținerea tuturor audițiilor planificate până acum în orașele partenere, reprezentanții liderului de proiect, Theater Pan.Optikum, au găzduit prima întâlnire live la sediul lor din Freiburg. În fiecare zi au fost efectuate teste Covid-19 pentru toți participanții, în vederea respectării normelor sanitare și păstrării condițiilor de siguranță. Celelalte instituții din proiect, ai căror membri nu au putut călători din cauza restricțiilor impuse la nivel național, au luat parte online la activitățile propuse.

Organizatorii au transmis întâlnirea folosind mai multe camere, astfel încât participanții online au putut alege punctul de interes al evenimentelor. Toți partenerii de proiect au au avut șansa de a se prezenta în cadrul sesiunii de bun-venit, lucrând ulterior în echipe în cadrul atelierelor de dezvoltare a publicului, iar sesiunile de Q&A au deschis căile pentru noi colaborări. A fost subliniată importanța departamentului PR și a comunicării prin canalele de social media, toate instituțiile partenere având propriul cont local de Instagram, ce funcționează ca o platformă unde dansatorii selectați în proiect vor putea să își exprime creativitatea. Persoanele implicate direct în proiect sunt prezentate pe site-ul oficial, www.people-power-partnership.eu, care va deveni o mărturie în timp real a proiectului, fiind actualizat după fiecare eveniment.

Se lucrează deja la conceptul spectacolului de mari dimensiuni, cu un an înainte de începerea repetițiilor

Subiectele principale au fost organizarea spectacolelor din 2021 și a spectacolului de mari dimensiuni care va fi prezentat în cadrul unui turneu european în 2023-2024. Ședințele online cu dansatorii selectați au început chiar după audițiile din fiecare oraș și au fost elementul catalizator pentru primele repetiții. Producțiile mai mici vor fi prezentate în fiecare oraș partener din luna iunie până în octombrie 2021, majoritatea în cadrul unor festivaluri cunoscute. Au fost formate mai multe echipe care, sub îndrumarea board-ului artistic al proiectului, vor călători pentru a crea aceste spectacole unice destinate spațiului public.

Ultima zi a întâlnirii a fost rezervată pentru stabilirea parteneriatelor din cadrul experienței de co-working, scoțând în evidență unul dintre obiectivele fundamentale ale proiectului – crearea unei identități colective, dar și promovarea diversității. Această diversitate a partenerilor îmbogățește proiectul PPP, întrucât fiecare membru aduce competențe diferite din domenii sociale, de creație, referitor la organizarea spectacolelor în funcție de locație, în spații publice, dar și din punct de vedere al strategiilor abordate pentru dezvoltarea publicului. În etapa de co-working, un reprezentant al fiecărei organizații va călători în alt oraș partener și va fi implicat în activitățile instituției gazdă. Astfel se creează noi oportunități de colaborare, dar și modalități de a găsi soluții dintr-o perspectivă practică.

Întâlnirea a fost una de succes, creându-se noi legături, noi perspective și a dat tonul pentru pregătirea primului spectacol live al proiectului, ce va avea loc în 19 iunie 2021, la Alytus (Lituania).

Partenerii proiectului „People Power Partnership” sunt: Action theatre PAN.OPTIKUM și University of Education din Freiburg (Germania); Teaterforeningen din Helsingør (Danemarca); Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu (România); Tourist Board din Varazdin (Croația); Kulturos Centras Loftas din Vilnius și Alytaus Miesto Teatras din Alytus (Lituania); Foundation INITIUM din Riga (Letonia); Bitò Produccions din Girona (Spania); Município de Loulé și Camara Municipal din Lisabona (Portugalia); Magna Vitae din Lincolnshire (Marea Britanie); SE.S.TA - Centre for Choreographic Development din Praga (Cehia); Fondazione Via Maestra din Venaria (Italia).