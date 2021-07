Invitaţie la Expoziția XR3

Ne face plăcere să vă invităm la CINETic (Str. Tudor Arghezi 3b), în perioada 12-17 iulie 2021, la Expoziția XR3, ce va reuni creațiile VR și imersive din programul Festivalurilor de la Cannes și NewImages, o premieră absolută în România, la inițiativa Institutului Francez și UNATC.

XR3 - Virtual Exhibition co-curated by Cannes XR & New Images Festival oferă publicului o perspectivă inedită asupra lumii virtuale, prin intermediul platformei Museum of Other Realities, reunind 20 de producții cinematografice VR, animații, experiențe audiovizuale, interactive și instalații VR single sau multi-user, dintre care unele în premieră mondială.

Vă așteptăm cu drag la CINETic să explorăm împreună fascinanta lume a realităților virtuale.

Toate experiențele VR selecționate în Festival vor fi disponibile gratuit și publicului din România în perioada 12-17 iulie 2021, la sediul CINETic, în baza unei programări. Accesul se va face la fiecare oră fixă.