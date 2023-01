Albumul Ioan Aurel Mureșan, lansare la Muzeul Național de Artă al României

Vor fi lansate trei volume de sinteză și înaltă calitate grafică și tipografică care prezintă opera a trei artiști cu o contribuție excepțională la configurarea artelor plastice din România: Theodor Pallady (1871-1956), Constantin Flondor (n. 1936) și Ioan Aurel Mureșan (n. 1956).

Volumul Pallady 150 reflectă expozițiile organizate la MNAR cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la nașterea pictorului Theodor Pallady și include articolele publicate sub genericul Pallady, brand de țară în revista „Observator Cultural”.

Volumul Constantin Flondor – Când ochiul atinge norul / When the Eye Touches Cloud o are ca editor pe Alina Șerban și surprinde în formatul unei monografii, momentele extrem de intense și variate ale creației artistului.

Volumul Ioan Aurel Mureșan, O călătorie magică: personajul pictorial / A Magical Travel: The Pictorial Character o are ca editor pe Sorina Jecza și pune în lumină „călătoria” interioară pe care artistul o parcurge începând cu etapele experimentului optzecist.

Invitați: acad. Sorin Alexandrescu, Vlad Bedros, Vladimir Bulat, Liliana Chiriac, Ilinca Damian, Călin Dan, Cătălin Davidescu, Ruxandra Demetrescu, Daria Ghiu, Bedros Horasangian, Ion Grigorescu, Adrian Guță, Adrian-Silvan Ionescu, Sorina Jecza, Doina Mândru, Ioan Aurel Mureșan, Carmen Mușat, Alina Șerban.

Volumul Ioan Aurel Mureșan, O călătorie magică: personajul pictorial / A Magical Travel: The Pictorial Character *** este o prezentare monografică ce ilustrează devenirea interioară a unuia dintre artiștii de marcă ai artei românești contemporane și felul în care acesta se racordează la mișcarea artistică a anilor 80, devenită emblemă a avangardelor românești. Urmărind cronologic ciclurile creației lui Ioan Aurel Mureșan, cartea acoperă o perioadă importantă pentru zona de experiment în arta românească și ilustrează modul în care pictorul și-a structurat demersul creator, profund marcat de o formație culturală dezvoltată în jurul axei intelectuale. Atașat ideii de racordare la realitate prin medierea culturii, ca o a doua natură/sursă pentru universul său de creație, pictura pe care o practică împărtășește platforma teoretică a postmodernismului, în care referințele culturale sunt aglutinate într-un nou registru reflexiv.

Fiecare ciclu de lucrări este acompaniat, selectiv, de texte critice ce au însoțit etapa respectivă. Acestea pun în lumină ”călătoria” interioară pe care artistul o parcurge și modul în care, traversând etapele experimentului optzecist, practica picturii sale mizează pe succesive sinteze ce duc mai departe experiența mediului pictural. Autori: Judit Angel, Maria Rus Bojan, Magda Cârneci, Aurel Chiriac, Cătălin Davidescu, Ramona Novicov, Maria Zintz.

Studiul introductiv semnat de Bogdan Ghiu propune și analizează mecanismul nașterii „personajului pictorial”. Axat în jurul acestui concept, studiul validează valoarea unui demers consistent – „călătorie magică” -, care aglutinează procese de apropriere, prelucrare și interiorizare a unor modele culturale diverse, pentru a da naștere unei materii picturale profund originale.

Conceperea albumului, documentarea și coordonarea materialului: Sorina Jecza.

Volumul este (parțial) bilingv: studiul introductiv și titlul subcapitolelor sunt în română și engleză. Pentru restul textelor critice traducerea s-a realizat într-o broșură anexată volumului. Autoarea traducerilor: Bertha Savu.