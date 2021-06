Istoria României, reflectată în obiecte-simbol, prezentată publicului nord-american

Programul “The History of Romania in One Object” / „Istoria României într-un obiect”, inițiat de Institutul Cultural Român de la New York și aflat la cel de-al treilea sezon, continuă luni, 28 iunie, cu prezentarea „Grupului statuar Liber Pater cu Pan și panteră, o piesă cu o poveste extraordinară, descoperită în sanctuarul zeului vinului de la Apulum. Noua serie de trei episoade este realizată în colaborate cu Muzeul Național al Unirii din Alba-Iulia (MNUAI) și cu sprijinul Consiliul Județean Alba.

Obiectele și vestigiile care vor fi prezentate în următoarea perioadă pe platformele de social media ale ICR New York (website, YouTube, Facebook, Instagram) sub forma unor postări elaborate (reproduceri, texte explicative și video de prezentare) sunt: „Grupul Statuar Liber Pater cu Pan și panteră”, „Sala Unirii și Declarația lui Vasile Goldiș” și „Aparatul de fotografiat al lui Samoilă Mârza”. Consultanța de specialitate va fi asigurată de arheologii, istoricii și curatorii Muzeului Național al Unirii din Alba-Iulia Anca Timofan și Tudor Roșu, aflați sub coordoarea directorului Gabriel Rustoiu.

Prin intermediul acestui proiect, reprezentanța Institutului Cultural Român la New York readuce în atenția publicului american și de pretutindeni obiectele și artefactele care, prin simbolism și forță evocativă, reconstituie epoci definitorii din istoria națională pentru publicul american și internațional, sintetizând un întreg context cultural, economic, tehnologic sau politic.

Reamintim că această continuare a celui de-al treilea sezon al seriei “The History of Romania in One Object” / „Istoria României într-un obiect” vine în completarea celor realizate, începând din 4 mai 2020, în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) din București, cu Muzeul de Istorie a Moldovei din Cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” din Iași, cu Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei (MNIT) și Muzeul Național al Banatului (MNaB). Până acum, au fost prezentate 30 de artefacte și obiecte, acoperind cele mai diverse perioade și zone istorice ale României.

Seria de istorie românească este una dintre cele 7 serii permanente derulate de ICR New York, care prezintă, prin conținuturi online originale și exclusive, într-un mod susținut, atractiv și inteligibil pentru un public străin, diversitatea expresiilor creativității și istoriei românești, precum și unele dintre cele mai semnificative contribuții intelectual-academice la înțelegerea și dezvoltarea relațiilor româno-americane.