Licitația celor 3 mari colecții: Grigorescu, Istrati și Tempea

Prezența, în premieră, a unor opere de artă ce provin din prestigioasele colecții istorice reprezintă un eveniment în sine, oferind o privire în profunzime asupra evoluției artei și a influențelor artistice din diferite perioade. Parte din operele colecției Istrati-Grigorescu sunt moștenite de la Gheorghe Grigorescu, fratele pictorului Nicolae Grigorescu, a cărui fiică Lucia Grigorescu le transmite prin succesiune nepoatei din al cărei patrimoniu ies astăzi la vânzare publică. Totodată, tatăl acesteia a fost căsătorit cu Iulia Aurora Istrati, sora pictorului Alexandru Istrati, cel care, împreună cu soția sa Natalia Dumitrescu, au fost prietenii și moștenitorii testamentari ai marelui Constantin Brâncuși. Așadar, proveniență cu dublă noblețe are opera „Întoarcerea de la câmp”, semnată de pictorul național Nicolae Grigorescu și care face parte din ciclul tematic preferat al artistului în faza de maturitate a creației sale. Pictura, marcată de matricea „perioadei albe”, are prețul de pornire de 20.000 de euro. Aceeași proveniență o au și piesele de grafică semnate de Nicolae Grigorescu, precum „Portretul Zettinei Urechia”, care are prețul de pornire de 1.800 de euro, și „Autoportretul” artistului, ce pornește în licitație de la prețul de 1.000 de euro.

Totodată, din colecția aceleiași familii reunite Istrati-Grigorescu provin șase picturi pline de culoare, semnate de pictorul român Alexandru Istrati, o figură notabilă a modernismului parizian interbelic, iar mai apoi, în anii 1950-1980, a abstracției cercului Réalités Nouvelles, ocazie cu care Istrati urma să fie expus în marile galerii și muzee ale Franței și ale lumii. În cadrul Licitației de Vară își fac apariția picturi din perioada sa modernistă, precum „Bluza verde”, care are prețul de pornire de 1.500 de euro, alături de „Modelul”, „Natură statică cu fluier” și „Natură statică cu gutui”, ce pornesc în licitație de la prețul de 1.000 de euro, iar „Natură statică cu album de artă și fluier” și „Turbanul roșu” au prețul de pornire de 900 de euro.

O altă remarcabilă colecție este cea a doctorului Valeriu Tempea, un împătimit de artă ce a ales pentru sine doar artiști importanți, de la cei de sfârșit de secol XIX la marii contemporani ai anilor 1980. Descendent dintr-o familie de ardeleni din Șcheii Brașovului, Valeriu Tempea a devenit în București un ilustru medic, dar și un inovator, animat de dorința de a contribui la schimbarea de mentalități, atât în plan profesional, cât și în societate. Pasiunea acestuia de a colecționa artă și frumusețe s-a transmis fiicei sale Livia, ce s-a căsătorit cu cunoscutul critic de artă Mircea Deac, împreună cu care a clădit o splendidă colecție, situată într-o casă-muzeu din strada Occidentului din București, loc de învățătură și ucenicie pentru tinerii istorici de artă ori colecționari bucureșteni.

De-a lungul timpului, referirile la colecția dr. Tempea au devenit din ce în ce mai frecvente în cadrul manifestărilor de artă plastică și în cercetările de specialitate. Una dintre opere ce îi aparțin, prezente în Licitația de Vară, este „Natura statică cu ochelari și cârciumărese”, semnată de Theodor Pallady. Lucrarea realizată de „maestrul desăvârșit al compoziției” are prețul de pornire de 12.000 de euro. Din aceeași colecție provine și opera „Cu barca pe lac”, semnată Theodor Aman, având un preț de pornire de 8.000 de euro. Colecția dr. Valeriu Tempea include și o sculptură impresionantă realizată de Corneliu Medrea, un „Christ” de mari dimensiuni, din ipsos pictat în două culori. Sculptura are prețul de pornire de 2.500 de euro. Scriitorul și criticul de artă Oscar Walter Cisek îl plasa pe Cornel Medrea la loc de cinste, alături de Brâncuși, mai ales în știința redării plasticității corpului.

Fiecare dintre operele ce provin din cele trei colecții istorice poate ajunge, cu ocazia acestei vânzări publice, într-o nouă colecție de artă veritabilă a unui iubitor de artă românească autentică și în circuitul corect al valorilor patrimoniale. Mai mult, operele prezente în cadrul evenimentului din 20 iunie aduc posesorilor nu doar capital cultural și o investiție inteligentă, ci și posibilitatea implicării în dezvoltarea și maturizarea pieței românești de artă.

Alături de importantele opere ce provin din numitele colecții prestigioase își fac apariția și alte lucrări importante, precum cea semnată de Ioan Andreescu, poate cel mai rar dintre marii noștri maeștri. În cadrul licitației de săptămâna viitoare este prezentă lucrarea „Case de țară”, realizată de Andreescu, unul dintre primii reprezentanți ai impresionismului românesc. Lucrarea, cu prețul de pornire de 40.000 de euro, specifică perioadei de început, atunci când artistul se afla în regiunea Buzăului, este inventariată în arhiva cunoscutului critic de artă Radu Bogdan și este certificată pe verso de Camil Ressu.

Toate lucrările de referință ale Licitației de Vară, semnate de Marii Maeștri ai Artei Românești și provenind din colecții istorice cunoscute, pot fi admirate, în regim gratuit, la Palatul Cesianu-Racoviță din strada C.A. Rosetti, nr. 5, sau online pe artmark.ro. Programul expoziției: luni-duminică, 10:00-20:00. „Licitația de Vară, inclusiv selecții din colecțiile Istrati-Grigorescu și dr. Valeriu Tempea” va avea loc marți, 20 iunie, ora 19:00, la InterContinental Athénée Palace, Sala „Regina Maria".