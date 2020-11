Licitația de Artă Contemporană susține Uniunea Artiștilor Plastici din România, Asociația Militarilor Veterani, Hospice și Festivalul Brazilor de Crăciun

Artiștii români contemporani, membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din România, creează și susțin piața românească de artă, însă, pentru a-și continua activitatea au nevoie de sprijin în contextul actual delicat. Casei de Licitații A10 by Artmark a unit arta cu solidaritatea în jurul unei cauze nobile, dedicată Uniunii Artiștilor Plastici din România, în vederea strângerii de fonduri pentru susținerea activității creative și productive a UAP, dar și în vederea renovării platformei Combinatului Fondului Plastic. Iubitorii de artă românească pot, astfel, susține un act nobil, bucurându-se, totodată, de o operă de artă contemporană.

Vas cu flori, Ion Pacea (1924, Horopani, Macedonia - 1999, Bucureşti)

Licitația de Artă Contemporană (partea a II-a), inclusiv o secțiune dedicată sprijinirii Uniunii Artiștilor Plastici din România

„Conectăm arta cu solidaritatea și ne angajăm să devenim ambasadorii faptelor bune pentru Uniunea Artiștilor Plastici din România, în contextul actual delicat”, spun organizatorii licitațiilor A10 by Artmark. „O cauză nobilă a unit forțele Uniunii Artiștilor Plastici din România și a Casei de Licitații A10 by Artmark în vederea strângerii de fonduri pentru susținerea artiștilor români, membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din România, care și-au donat lucrările, aducându-și contribuția la proiectul de renovare a Combinatului Fondului Plastic.”

Suma obținută în urma evenimentului caritabil va fi direcționată către Uniunea Artiștilor Plastici din România, în vederea susținerii viitoarei activității, îngreunată de situația epidemiologică actuală cât și de situația cotizațiilor restante. Loturile sunt marcate cu logoul Uniunii Artiștilor Plastici din România.

Sf. Gheorghe, Dumitru Gorzo (n. 1975, Ieud, Maramureș)

Zaiafet, Paul Hitter (n. 1982, București)

Copil cu bonetă roșie [1957], Corneliu Baba (1906, Craiova - 1997, Bucureşti)

Licitația de Artă Contemporană, inclusiv o secțiune caritabilă dedicată Zilei Veteranilor și o secțiune caritabilă dedicată Hospice

În acest an, arta contemporană ne dă curaj și ne provoacă la fapte bune. Putem descoperi cele mai importante nume ale acestui segment - de la Baba, Câlția, Ilfoveanu, Bălașa și Piliuță la Ghenie, Fikl, Savu, Cantor sau Gorzo și operele lor contemporane, care imprimă tendințe actuale pe piața de artă. Casa de Licitații A10 by Artmark se angajeză să devină, și în acest an, ambasadori ai faptelor bune și să alinieze arta cu solidaritatea, în jurul a două cauze caritabile.

Alături de mari personalități, care au donat piese de colecție, ei continuă lupta de după război „Pentru cei rămași” cu ediția a II-a și contribuie la strângerea fondurilor necesare construirii primului centru de refacere și recuperare din România pentru soldații români care au luptat și și-au riscat viața pentru apărarea țării și în teatrele de operații din Irak, Afganistan, Bosnia sau Kosovo.

Și în acest an, Casa de Licitații continuă demersul onorabil lansat de artiștii români contemporani de a susține, prin operele de artă donate, strângerea de fonduri necesare îngrijirii paliative la domiciliu a pacienților Hospice Casa Speranței, în contextul crizei epidemiologice.

Loturile sunt marcate cu logoul Asociației Militarilor Veterani și Hospice.

Zorile [1982], Sabin Bălaşa (1932, Dobriceni, Olt - 2008, Bucureşti)

Ciclamene [1990], Constantin Piliuţă (1929, Botoşani - 2003, Bucureşti)

Păpușăreasa din Salzburg cu rochie verde [2004], Ştefan Câlţia (n. 1942, Braşov)

Regie artistică [1982], Ion Bârlădeanu (n. 1946, Zăpodeni, Vaslui)

Licitația caritabilă a Festivalului Brazilor de Crăciun, în beneficiul Organizației Salvați Copiii România

Festivalul Brazilor de Crăciun, cel mai așteptat eveniment al calendarului de iarnă, continuă și în acest an atât de greu și încărcat cu multe provocări, dedicat copiilor care au nevoie de educație. Vin sărbătorile și bucuria Crăciunului, iar mulți copii așteaptă solidaritatea artiștilor și a oamenilor generoși care îi ajută. În acest an Casa de Licitații A10 by Artmark se mobilizează în jurul strângerii de fonduri pentru educația școlară a 5.000 de copii, beneficiari ai programelor „Școală după Școală”, împreună cu faimoșii artiști și designeri care au realizat brazii puși în licitația #SalvațiCopiiiRomânia. „Să aducem din nou speranța în inimile copiilor și să îi ajutăm să meargă mai departe”, spun organizatorii A10 by Artmark.

Bradul chipurilor [2020], Adela Pârvu (n. 1976, Târgu Mureș)

O lume minunată! - Bradul „Salvați copiii", realizat de copii voluntari, cu sprijinul Ștefaniei Mircea [2020]

Acasă, în Europa (liberă) de Est [2010], Teodor Graur (n. 1953, Pogăceaua)

Sweet Christmas, Hamid Nicola Katrib (n. 1984, Bacău)

Fortul inocenței [2020], Iulia Totoianu & Libris.ro