O expoziție despre bisericile fortificate din România, vernisată la Stockholm

La eveniment vor participa E.S. domnul Daniel Ioniță, ambasadorul României în Regatul Suediei, Philipp Harfmann, curator al expoziției și director executiv al Fundației Biserici Fortificate din Transilvania, Luitgard Löw, director al Muzeului de istorie al regiunii Västergötland, Robin Gullbrandsson, restaurator și arhivist în cadrul muzeului Västergötland din Skara (Suedia). Expoziția, în limba engleză și franceză, este organizată de ICR Stockholm, în parteneriat cu Fundația Biserici Fortificate din Transilvania, Muzeul de istorie al regiunii Västergötland și Ambasada României în Regatul Suediei.

„Biserici fortificate din România” va cuprinde peste 25 de rollup-uri, de peste doi metri înălțime, cu imagini, broșuri și materiale documentare, despre istoria bisericilor fortificate din România. În Transilvania, zona din România unde se află cea mai mare concentrație de biserici medievale din Europa, numeroase grupuri etnice au coexistat de-a lungul timpului. În prezent, în jur de 150 de biserici fortificate se află în zona rurală a Transilvaniei, dintre care șapte au primit statutul de patrimoniu mondial UNESCO în 1993. Expoziția de la ICR Stockholm include și o secțiune scandinavă, realizată în colaborare cu Västergötland Museum, care evidențiază o paralelă cu bisericile fortificate din Scandinavia (îndeosebi din Öland și Bornholm). ICR Stockholm va găzdui pe data 20 noiembrie 2023, de la ora 18:00, o prelegere publică susținută de cercetătorul Robin Gullbrandsson, intitulată „Fortress of Faith - Fortified churches in Transilvania and Scandinavia / Cetățile credinței - bisericile fortificate din Transilvania și Scandinavia‟.

O serie de panouri cu imagini ale unor biserici fortificate din România vor fi expuse exterior pe gardul Ambasadei României în Regatul Suediei.

Expoziția „Biserici fortificate din România” va rămâne deschisă până pe 8 decembrie 2023.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹