Obiecte care ne atrag atenția de la Pastila Roz și suveniruri de călătorii, la Art Machine în noiembrie

Expoziția “Candy for my eyes” vrea să atragă atenția în felul în care ceva lucios îți poate atrage privirea, fără să îți poți controla comportamentul. În această direcție folosește stiluri, tehnici și elemente, din trecut și actuale, care atrag într-un mod similar atenția: pop art, animale, randări digitale, 3D print, lacuri lucioase, reinterpretări ale clasicului, copii, originale, blană, carne, roz, reinterpretări personale, oferte de supermarket, pokemoni, plastic, kitsch.

Marian Codrea este artist vizual contemporan. A studiat sculptura, dar e interesat de a face conexiuni între sculptura tradițională și multimedia. Apelează la tehnologii precum 3D scan/print și simulează realități pe care le transformă în obiecte sculpturale.

Tema ATLAS a ediției a 17-a a Festivalului Meridian a atras multe elemente desprinse din concretul și metafora călătoriei. Pliantele festivalului sunt hărți, afișele sunt niște cărți poștale uriașe, există un eveniment-ocol ce poartă publicul dintr-un loc în altul, un film-voiaj prin 13 țări membre ale International Society for Contemporary Music (Sounds to go around the world), un performance audiovizual cu / din mijloace de transport și multe concerte care au titluri acordate tematicii (ON THE WAY BACK TO ITHACA, INTERSECŢII, SONIC BORDERS, musictravel.RO etc.).

În acest context, publicul își poate procura și niște suveniruri, pe care automatul Art Machine creat de grupul de artiști vizuali Pastila Roz le poate oferi la intrarea în sala George Enescu a Universității Naționale de Muzică din București. Pentru 10 lei, automatul va livra cartonașe completate și semnate de diferiți artiști ce se regăsesc într-un fel sau altul în programul festivalului, printre care Dan Dediu, Doina Rotaru, Ionuț Ștefănescu, Adrian Pop, Diana Rotaru, Maia Ciobanu, Carmen Cârneci, Sorin Lerescu, Mihaela Vosganian, Valentina Sandu, Constantin Basica, Alexandru Murariu, Gabriel Mălancioiu, Gabriel Almași, Șerban Marcu, Irinel Anghel și multi alții, mini-cărți poștale cu destinatar necunoscut, pe care hazardul le va distribui celor ce le vor dori. Amintiri de păstrat pentru cei care prețuiesc astfel de momente de întâlnire.