Pasiunea lui Ceaușescu, Gorbaciov, Arafat, Corneliu Vadim Tudor, în aceeași licitație Artmark

Multe dintre aceste obiecte se află astăzi în mari muzee ale lumii sau în celebre colecții private. Rar, apar și în licitații publice piese care provin din colecțiile personalităților care au schimbat fața istoriei. În România, săptămâna viitoare, este scoasă la licitație, în cadrul evenimentului „Gentlemen’s Club” o impresionantă colecție de obiecte care au aparținut lui Nicolae Ceaușescu, Mihail Gorbaciov, Yasser Arafat sau Corneliu Vadim Tudor, figuri emblematice ale istoriei recente.

Din colecția Ceaușescu provine o selecție deosebită de 10 piese, care au făcut obiectul colecției familiei sau au decorat spațiile din Palatul Primăverii. O impresionantă apariție este cutia pentru trabucuri dăruită lui Nicolae Ceaușescu de către Președintele Rolls-Royce baronul Kenneth Keith. Piesa din piele și lemn exotic, decorată cu un urs în miniatură turnat în bronz aurit, are prețul de pornire de 300 de euro. În anii 1980, Nicolae Ceaușescu primește de la Mihail Gorbaciov un set de ceai rusesc, din argint traforat, minuțios decorat cu email în tehnică cloisonne, pentru șase persoane. Cadoul protocolar are prețul de pornire de 600 de euro și este însoțit de certificatul R.A.A.P.P.S. O sculptură primește cadou Nicolae Ceaușescu din partea lui Yasser Arafat, Președinte al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, probabil în 1972, cu ocazia unei întâlniri în Egipt. Liderul palestinian îi dăruiește o statuetă din lemn exotic, reprezentând un păstor semit, care are în licitația din 25 octombrie prețul de pornire de 700 de euro.

Un cadou protocolar de excepție a fost și ceasul Longines Gents, care a fost dăruit de Saddam Hussein, Președintele Irakului, politicianului Corneliu Vadim Tudor. Ceasul a fost o comandă specială, fiind realizată în ediție limitată, decorat cu stema Irakului și cu o mențiune cu privire la materialul simbolic intrat în aliajul de fabricație: „fabricat din armele glorioșilor martiri ai lui Saddam Husein”. Ceasul de colecție, care a aparținut lui Corneliu Vadim Tudor, are prețul de pornire de 600 de euro.

Licitația „Gentlemen’s Club” va avea loc miercuri, 25 octombrie, ora 19:00, în sala de licitații de la Palatul Cesianu-Racoviță, dar și online pe platforma Artmark Live. Evenimentul reunește impresionante ceasuri de lux, artefacte masculine, mașini de epocă, mobilier rar, curiozități, arme sau stampe japoneze și este dedicat celor care apreciază rafinamentul, noblețea și istoria, dar și celor care caută un cadou de colecție. Cele 225 de piese ale licitației sunt expuse la Palatul Cesianu-Racoviță, reprezentând o fereastră către momentele definitorii ale secolului XX, dar și o oportunitate de a înțelege mai bine contextul politic și social al acelor vremuri, având capacitatea de a conserva istoria.