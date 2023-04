Pisica Pătrată, Grigore Leşe, Kyoko Murase, Ion Grigorescu şi zeci de artişti internaţionali în expoziţia-performance „Under the House” din aprilie, la ARCUB

Gândit ca o expoziţie-performance în continuă mişcare, „Under the House” reuneşte interpreţi şi artişti internaţionali din categorii artistice extrem de variate, de la street art la teatru, video, dans, muzică, arta new media, sculptură, desen şi fotografie. Expoziţia „Under the House” poate fi vizitată în perioada 6-30 aprilie 2023, la ARCUB – Sala Bolţilor şi este completată de evenimente conexe ce se vor desfăşura între 6 şi 12 aprilie la ARCUB – Sala Mare şi Goethe Institut Bucureşti.

Beatrice von Babel

Beatrice von Babel este un personaj colectiv născut dintr-o reţea de cooperări dinamice între artişti, elevi, studenţi şi public, indiferent de graniţe sau preocupări artistice. Identitatea acestei entităţi artistice s-a născut pe parcursul anului 2022, prin crearea unor expoziţii fără autor şi fără curator individual, ce combină tehnici şi concepte artistice diverse, de la instalaţii sonore, la artă murală şi environments, la pictură, sculptură, desen şi fotografie.

Expoziţia „Under the House”

Proiectul „Under the House” prezintă între 6-30 aprilie, la ARCUB – Sala Bolţilor, o cantitate extraordinară de lucrări ce evoluează de-a lungul timpului şi sunt semnate de artişti din Germania, Japonia, Franţa, Italia şi România. Sub conceptul de expoziţie dinamică, in progress, „Under the House” propune pe parcurs publicului diferite centre de interes.

Artiştii care expun desen, fotografie, video, pictură, sculptură sunt: Aeul, Ștefan Bertalan, Hede Bühl, Roberta Curcă, Giles Eldridge, Clemens Goldbach, Ion Grigorescu, Regina Ionescu, Kitră, Maxim Liulca, Irina Matthes, Florin Mitroi, Kyoko Murase, Anca Mureșan, Lost.Optics, Pisica Pătrată, Beniamin Popescu, Peter Ruehle, Thomas Ruff, Gregor Schneider, Virginia Toma, Whatisafullstop, Marian Zidaru.

Artiştii care expun instalație audio, print, obiect, text sunt: Leonard Alecu, Soya Arakawa, Michele Azzalini, Lorenzo Bartoli, Elena Diaconu, Florina Drăguș, Rike Droescher, Giulia Facchin, Mircea Florea, Renata Jaworska, Bernd Kastner, James Kirwan, Robert Köteles, Nicu Mihali, Noemi Morocho, Patricia Morocho, Jose Nahuelpan, Masao Nakahara, Alina Petre, Rareș Toma, Paula Trifu, Victoria Zidaru.

Artiştii muralişti din proiectul „Under the House”: Lost.Optics, Anca Mureșan, Pisica Pătrată.

Artiști invitați: Hede Bühl, Ion Grigorescu, Kyoko Murase, Thomas Ruff, Gregor Schneider, Thomas Schütte.

Coordonare artistică: Anca Mureșan

Asistenți coordonare artistică, tehnică: Elena Stanciu, Robert Boghiu, Laura Stanciu

„Under the House” cuprinde, de asemenea, lucrări din workshop-urile anterioare de la Veneţia (Academia de Artă), Universitatea de Vest Timișoara, Muzeul Hărților București, Muzeul de Artă Craiova (Liceul de Artă și Liceul Constantin Brâncuși).

Evenimente conexe „Under the House”

În perioada 6-12 aprilie, evenimentele conexe „Under the House” includ happening-uri teatrale, performance-uri muzicale şi workshop-uri cu publicul la ARCUB – Hanul Gabroveni, dar şi expuneri şi acţiuni scenice la Goethe Institut Bucureşti şi la Institutul Francez.

Performeri muzică & dans: Elena Ajani, Soya Arakawa, Baptiste Bersoux, Ilaria Foroni, Alvise Gioli, Regina Ionescu, Sofia Pozdnyakova, Narumi Saso, Gabriele Tai, Paula Trifu, Vittorio Tommasi.

Muzician invitat: Grigore Leșe

PROGRAM EVENIMENTE CONEXE „UNDER THE HOUSE”

6 aprilie, ora 19.00 | ARCUB – Hanul Gabroveni

Vernisaj, performance și workshop

6-7 aprilie, ora 16.00 | Goethe-Institut

Performance colateral

7 aprilie, ora 19.00 | Goethe-Institut București

Inaugurarea muralei din Pavilion, însoţită de Performance şi live streaming, în colaborare cu spaţiul de producţie şi creaţie COSMO Veneţia

8 aprilie, ora 18.00 | Goethe-Institut București

Workshop

9 aprilie | ARCUB – Hanul Gabroveni: Sala Bolţilor

Ora 16.00: Workshop

Ora 19.00: Performance

10-11 aprilie | ARCUB – Hanul Gabroveni: Sala Mare

Ora 19.00, ora 21.00: Performance teatral cu teleportare imagine sunet din spațiul de producție şi creație COSMO Veneția

12 aprilie | ARCUB – Hanul Gabroveni: Sala Mare

Ora 16.00, ora 19.00: Performance teatral

Evenimentele conexe „Under the House” beneficiază de acces gratuit şi sunt activităţi participative între artişti, artişti şi public, ce contribuie la conţinutul fluid al proiectului expoziţional.

Expoziţia „Under the House” de la ARCUB – Hanul Gabroveni poate fi vizitată în perioada 6-30 aprilie 2023, de marţi până duminică, între orele 12.00-20.00. În zilele de luni, expoziția este închisă. În perioada 14-17 aprilie 2023, expoziţia va fi închisă.