RAD ART FAIR anunță galeriile participante și principalele parteneriate la cea de-a doua ediție

Vor fi expuși peste 90 din cei mai relevanți artiști români ai momentului, de la prezențe tinere ce provoacă status quo-ul prin experiment și rezistență, până la artiști ce și-au început activitatea în anii ‘70 și au contribuit la fondarea scenei de artă din România.

Numărul galeriilor participante în acest an este în creștere cu 25% față de anul trecut, iar 11 galerii participă pentru prima dată. Galeriile participante în acest an RAD Art Fair sunt: 2/3 galeria, Atelier 35, Biju, Cazul 101, Diptych, G15 Design, IOMO, Ivan, Jecza, Laborna, Lutnița, NEW NOW, Plan B, Gregor Podnar, Galeria Posibilă, Anca Poterașu, Relicvar, Galeria Romană, Sabot, /SAC, Sandwich, Sector 1, Suprainfinit, Catinca Tabacaru, Zina.

Inițiativa RAD își propune să consolideze și să promoveze scena artistică locală, aducând împreună artiștii și galeriile de renume din România, alături de cei mai activi curatori și colecționari români și internaționali. Relevanța și energia constructivă a evenimentului a fost dovedită și prin prezența a peste 6.000 de persoane care au vizitat ediția din 2023.

„Dacă întrebi cunoscătorii de artă contemporană din România, toți îți vor spune că RAD ART FAIR 2023 a fost momentul T0 pentru piața de artă contemporană din țară. A fost prima oară în istoria țării când majoritatea galeriilor de prestigiu s-au unit sub același acoperiș și au consolidat ecosistemul lumii artei prin prezența unei mase critice de artiști, colecționari, curatori și scriitori Români”. (Catinca Tabacaru, co-director)

Sub direcția artistică a Catincăi Tabacaru și a Danielei Pălimariu, RAD FAIR 2024 este organizat de cele 9 galerii fondatoare, care se numără printre cele mai prestigioase și vizibile din România: Cazul101, Jecza, Plan B, Galeria Posibila, /SAC, Sandwich, Sector 1, Suprainfinit, și Catinca Tabacaru. Printre noutățile acestei ediții se numără expoziția RAD Design ce aduce în prim plan obiecte de design în serie limitată (collectible design), precum și simpozionul dedicat dialogului între curatori români și internaționali, RAD Curatorial.

„Metodologia colaborativă a proiectului este ceea ce îl face singular: este un modus operandi imperativ pentru complexitatea la care a ajuns deja scena de artă din România. Una din cele mai mari provocări a fost aceea de a aduce împreună, lucrând umăr la umăr, atât de multe personalități puternice, care, de ani buni, construiesc scena din România și sunt și cele mai recunoscute pe plan internațional”. (Daniela Pălimariu, co-director)

Ediția din 2023 a demonstrat, contrar prezumției generalizate, că în România există un interes viu pentru colecționarea operelor de artă contemporană. În cele patru zile de târg, galeriile participante au realizat, cumulat, vânzări, de peste un sfert de milion de euro. Acest succes a dus la o schimbare de paradigmă în viziunea scenei de artă asupra propriului potențial de piață.

RAD invită atât colecționarii cu experiență, cât și pe cei ce au descoperit de curând această pasiune, să intre în dialog direct cu artiștii și galeriile, dar și unii cu alții, pentru a aprofunda înțelegerea lumii artei și a descoperi puterea operelor de artă pentru dezvoltarea personală, dar și a lifestyle-ului asociat statutului de colecționar.

Pe parcursul celor 4 zile de târg, publicul va avea acces la o diversitate de activități menite să consolideze și să împrospăteze comunitatea din jurul evenimentului, să educe și să apropie publicul larg de arta contemporană prin mediere culturală, creând, în același timp, legături pe termen lung între cei investiți în această comunitate.

de achiziție din cele peste 300 de lucrări expuse. RAD ART FAIR se așteaptă să atragă la ediția din 2024 peste 9500 de vizitatori, dintre care 1800 VIP și profesioniști. Parcul de Sculptură cu vizitele gratuite timp de o lună, își propune să aducă arta mai aproape de publicul larg, anticipând peste 10.000 de vizitatori.

În urma succesului de anul trecut, începând cu 2024, Banca Transilvania este presenting partner al RAD Art Fair, o colaborare ce își propune să contribuie pe termen lung la dezvoltarea scenei de artă contemporană din România. În același timp, RAD continuă parteneriatele cu Bog’Art, BMW, EUNIC, CARO, Liliac, BoConcept, Cloud Mountain Coffee, Carlsberg, Blanc și LUMA.

RAD ART FAIR invită pasionații de artă să descopere și să se inspire din diversitatea și creativitatea scenei contemporane, într-un spațiu dedicat întâlnirilor culturale și dialogului artistic.

