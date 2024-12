Nicușor Dan NU renunță la candidatura la președinție: "Este un demers foarte serios"

Primarul general a vorbit și despre candidatul comun propus de partidele care formează noua coaliție de guvernare.

„E o decizie legitimă a partidelor. În opinia mea, în fiecare dintre cele trei partide care formează coaliția există adepți ai necesității reformei, reformiști, și adepți ai , și cred că pentru această etapă au câștigat cei din urmă, în această candidatură”, a spus Nicușor Dan, potrivit Antena 3.

Întrebat dacă nu se retrage, el a răspuns: „Nu se pune problema asta. Este un demers foarte serios”.

Întrebat, de asemenea, dacă va continua și în cazul în care nu va avea susținerea partidelor, primarul general a spus: „Da, am inițiat această candidatură. Cred că este nevoie pe de o parte de echilibru, pe de altă parte de reforme în statul roman și cred că sunt, ceea ce am spus acum câteva zile când am lansat candidatura, cred că întrunesc acele calități necesare pentru echilibru și pentru reformă”.

PSD, PNL, UDMR și grupul minorităților au anunțat că Crin Antonescu este candidatul lor comun pentru alegerile prezidențiale.