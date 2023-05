De la numărul de vizitatori, până la numărul achizițiilor de opere de artă – prima ediție RAD Art Fair a fost, în egală măsură, un succes și o bucurie!

Pentru organizatori, dar și pentru toate cele 20 de galerii de top din România și din Chișinău, care au expus la RAD Art Fair, satisfacția cea mai mare a fost că acest târg, deși aflat la prima ediție, a reușit ce și-a propus: să pună bazele unei comunități puternice formate din colecționari, artiști, curatori, pasionați de artă, profesioniști, comunitate în care s-au integrat perfect și cei care abia acum descoperă arta contemporană. RAD a reușit să facă acest lucru aici, în România, ca un prim pas către o mai bună dezvoltare și promovare în afara țării a potențialului pieței de artă autohtone.

Peste 2.500 de persoane au vizitat cele 20 de standuri ce au expus artiști români și internaționali, s-au plimbat în parcul de 5.000 de metri pătrați în care sunt expuse 28 de sculpturi, și care va rămâne deschis publicului până pe 28 mai la CARO, au ascultat și au participat activ cu întrebări și idei la cele 5 dezbateri care au adus la București 18 experți din domeniu, dar s-au și destins la petreceri organizate sau apărute spontan datorită coagulării de energie din jurul târgului. Prima ediție a RAD Art Fair a fost un succes TOTAL.

Atmosfera efervescentă a fost completată și de energia sutelor de oameni care au petrecut nu doar câteva ore, ci câte o zi întreagă la RAD, organizând picnicuri în spațiul verde, valorificând potențialul parcului de sculpturi în cel mai firesc mod - copiii au interacționat cel mai mult cu lucrările care îi invitau la joacă, iar cei mari au socializat și s-au reconectat cu vechi prieteni. Toate aceste momente s-au format organic și datorită locației care le-a permis galeriilor să se “joace” cu fiecare colț al spațiului pus la dispoziție. “CARO și echipa de aici ne-au oferit cadrul ideal, deschis și implicat, în care fiecare dintre noi a venit cu o abordare colaborativă pentru a crea tabloul perfect: RAD Art Fair. Desigur, povestea nu ar fi fost completă fără suportul incontestabil al principalilor parteneri care ne-au susținut imediat ce le-am prezentat proiectul și aici ne referim la Ministerul Culturii, la Complexul CARO și la Bog’Art - Art Property.”, au declarat Daniela Pălimariu și Catinca Tăbăcaru, cele două Directoare Artistice ale târgului.

Și din punct de vedere economic evenimentul a reflectat interesul crescut al românilor față de artă. Surpriza a fost că, pe lângă colecționarii cu tradiție din România, care erau așteptați la târg, au fost prezenți și investitori aflați în etapa emergentă a formulării unei colecții, dornici să descopere lucrările artiștilor din programul galeriilor participante.

Printre artiștii și artistele ale căror lucrări au fost achiziționate la RAD se numără Marc Verlan (cu prețuri între 3.000 - 6.000 de euro, la Galeria Lutnița), Nona Inescu, Ovidiu Toader și Xavier Robles de Medina (cu prețuri între 3.000 - 12.000 de euro, la Galeria Catinca Tabacaru), Cristian Răduță, Teodor Graur și Elena Scutaru (cu prețuri între 2.500 - 10.000 de euro, la Sandwich), Ștefan Câlția (cu prețuri între 15.000 - 18.000 de euro, la Galeria Posibilă), Ciprian Mureșan și Marieta Chirulescu (cu prețuri între 6.000 - 15.000 de euro, la Galeria Plan B), Vlad Nancă (cu prețuri între 6.000 - 8.000 de euro, la Suprainfinit), Norbert Filep, Arantxa Etcheverria, Olah Gyarfas (cu prețuri între 4.000 - 7.000 de euro, la Galeria Sector 1), Constantin Flondor, Peter Jecza și Tincuța Marin (cu prețuri între 4.000 - 7.000 de euro, la Galeria Jecza). În plus, secțiunea de ediții și multiple a fost apreciată de către public, aici fiind achiziționate lucrări cu prețuri între 80 și 800 de euro semnate, printre alții, de Roman Tolici, Oana Sas, Gwen, Sorin Ilfoveanu, Diana Vasilescu sau Florin Ghenade.

Ne-au onorat și premiile speciale acordate pentru șase dintre artiștii expuși la RAD Art Fair, întrucât demonstrează că valoarea operelor expuse la târg se ridică la nivel muzeal.

“Inițial am vrut să oferim un singur “Acquisition prize”, însă, văzând nivelul târgului, chiar dacă este abia prima ediție, a fost greu să ne decidem pentru o singură lucrare, așa că am ales pentru colecția muzeului două piese: una expusă de către galeria Lutnița, semnată de Marc Verlan și alta expusă de Galeria Sector 1, semnată de Norbert Filep. Premiile sunt, dacă vreți, o recunoaștere a acelor artiști care reflectă asupra mecanismelor interconectate ale vremurilor actuale.” - Roger Akoury (Fondator MARe/ Muzeul de Artă Recentă)

Pe lângă cele două premii acordate de Muzeul de Artă Recentă, și Cărturești a oferit 4 premii, reafirmându-și demersul de susținere a creatorilor români. Artiștii care vor întregi colecția Cărturești sunt: Andrei Gamarț (Galeria Mobius), Nicolae Comănescu (Sabot), Nicolae Romanițan (Biju) și Constantin Flondor (Galeria Jecza).

“Lucrările achiziționate vor fi expuse în mai multe spații Cărturești, în atmosfera prietenoasă a librăriei, unde munca artistului va avea posibilitatea să fie văzută, recunoscută și apreciată de public, sperând astfel să contribuim atât la notorietatea artistului, cât și să păstrăm vie legătura publicului cu arta contemporană.” - Șerban Radu (Cărturești)

Un succes neașteptat au fost și atelierele de artă dedicate celor mici. Zeci de copii au avut ocazia să participe la aceste ateliere pregătite special pentru ei de Diana Vasilescu, de la Playing Arts, alături de care au petrecut ore întregi, realizând ei înșiși lucrări de monotipie și ipsos, și descoperind astfel, în cel mai direct mod, lumea artei.

Deși prima ediție a RAD Art Fair s-a încheiat de zile bune, ecourile încă sunt foarte puternice în lumea artei și nu numai.

“A fost minunat! Am fost extrem de plăcut surprins de faptul că vânzările noastre la acest târg din România se apropie de cele realizate la târgurile internaționale la care am participat cu galeria. Avem confirmarea că piața de artă din România este pregătită pentru acest tip de eveniment!” – Alexandru Niculescu (Galeria Sandwich)

“Pentru mine târgul a fost o platformă fenomenală pentru a aduce în atenția colecționarilor artiștii noi ai galeriei. Un exemplu este Nona Ionescu, pe care nu mai avusesem ocazia să o expun și care nu doar că a atras atenția publicului, ci chiar s-a și vândut.” - Catinca Tăbăcaru (Galeria Catinca Tabacaru)

“Prima ediție a târgului de artă contemporană RAD a fost un adevărat succes pentru noi. Fiind din Timișoara, șansa de a ne conecta cu publicul și colecționarii noștri din București este esențială. Am folosit ocazia pentru a aduce Timișoara, Cluj, București, Budapesta, Sofia, Viena sau chiar Berlin mai aproape și am descoperit noi colecționari și iubitori de artă.

Cel mai important însă este spiritul colaborativ al târgului, legătura dintre colegi, care denotă o anumită maturitate a scenei și a pieței de arta din România. Abia așteptăm RAD 2024!” - Andrei Jecza (Galeria Jecza)

"Fiind o galerie foarte tânără, pentru noi, participarea la RAD a fost o oportunitate excelentă de a ne prezenta munca și artiștii, de a fi înconjurați de cei mai talentați profesioniști din domeniu și de a stabili contacte importante. Feedback-urile primite în cadrul târgului ne-au crescut încrederea și ne-au motivat să susținem pe mai departe acest demers artistic. Apreciem mult efortul colaborativ, s-a creat o atmosferă de sprijin și încurajare reciprocă și am simțit că facem parte dintr-o comunitate care împărtășește aceleași principii și valori." - Roxana Ghiuruțan (Galeria Biju)

“Este categoric o reușită! La RAD am văzut colecționarii cei mai buni pe care îi avem și galeriile relevante ale scenei - sunt convins că anul viitor se vor alătura și cele 3-4 care au lipsit de această dată -, dar și curatorii cu adevărat activi, deopotrivă ai scenei independente și ai muzeelor. Acestui ecosistem - în care artiștii rămân cei mai importanți - i se adaugă publicul larg, cel puțin de această dată, interesat și cald, cu care am avut atâtea conversații de calitate în standul galeriei. Cred că este printre puținele dăți când chiar am reușit să ne strângem într-un număr atât de mare, cu folos.” – Mihai Pop (Galeria Plan B)

"RAD a reprezentat pentru noi o experiență extraordinară, cu beneficii multiple. În primul rând, am avut șansa de a ne alătura în acest demers celor mai importante galerii din România, bucurându-ne de tot suportul lor. În al doilea rând, am stabilit contacte valoroase, promovând munca tinerilor artiști în fața curatorilor, colecționarilor și a numărului mare de vizitatori, o șansă rar întâlnită pentru o galerie atât de tânără cum suntem noi. Nu în ultimul rând, ne-am făcut prieteni noi și am petrecut câteva zile minunate, într-o atmosferă relaxată și colaborativă." - Monica Georgescu (Galeria Pogo)

"RAD e un autoportret de maturitate a comunității galeriilor de artă. Un exercițiu de identitate a unei bresle care s-a format, predominant, într-un context internațional și care și-a sărbătorit apartenența, personalitatea, diversitatea, forța, versatilitatea acum, în aceste zile absolut minunate. RAD este bucuria de a fi împreună acasă și de a transforma idea unui ecosistem printr-un soi de inducție vizuală, prin dezbateri, prin asociere și prin colaborare." - Andreea Stănculeanu (Galeria Sector 1)

"RAD a însemnat 20 din cele mai importante galerii care își strâng laolaltă cunoașterea, aspirațiile și publicul, făcând din mici bule o bulă mai mare. Târgul este o unealtă, pentru noi galeriile, pentru colecționari și, nu în ultimul rând, pentru artiști. După atâția ani am dovedit că noi știm cel mai bine să construim și folosim această unealtă. Prima ediție a târgului de artă RAD a fost un mare succes al unei întreprinderi colaborative care a lăsat urme frumoase în mulți oameni." - Matei Câlția (Galeria Posibilă)

„BMW are o tradiţie de peste 50 de ani de proiecte culturale, marcată de proiecte cu nume importante din lumea artei contemporane, precum Gerhard Richter, Frank Stella, Roy Lichtenstein, David Hochney sau Andy Warhol. În acelaşi timp, suntem mereu alături de marile târguri de artă internaţionale, precum Art Basel şi Frieze. Asocierea cu RAD Art Fair a venit astfel firesc, iar punctul central al prezenţei noastre la eveniment a fost un model special, construit în ediţie specială de 99 de exemplare la nivel mondial, THE 8 X JEFF KOONS. Aceasta este una din cele mai importante întâlniri din istorie dntre artă şi automobil, care a generat un produs ce a putut fi comandat de clienţi. Modelul, pictat manual de o echipă special pregătită de profesionişti BMW, sub instrucţiunile şi supervizarea lui Jeff Koons, a fost cumpărat de 3 clienţi în România, un record pentru o ţară din regiune." - Alexandru Șeremet (Corporate Communication Manager, BMW Group Romania)

