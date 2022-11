Renumitul artist de graffiti Banksy și-a dezvăluit ultima lucrare pe o clădire devastată din Ucraina

Picturile murale observate în regiunea capitalei ucrainene Kiev induc la ideea că artistul lucrează în țara devastată de război, notează BBC.

O altă lucrare înfățișează un bărbat care seamănă cu Vladimir Putin, pus la pământ la judo de către un copil. Cea de-a treia lucrare, care pare a fi pictată de Banksy, înfățișează o gimnastă purtând un colar cervical, care face o reprezentație cu panglica deasupra unei găuri deschise în partea laterală a unei clădiri.

Artistul de graffiti a postat trei imagini ale picturii murale cu mesajul "Borodianka, Ucraina".

Borodianka a fost unul dintre locurile cele mai afectate de bombardamentele Rusiei asupra Ucrainei în perioada imediat următoare invaziei din 24 februarie. Soldații ruși au ocupat orașul - situat la aproximativ 48 km nord-vest de capitala Ucrainei, Kiev - mai multe săptămâni în faza inițială a războiului, înainte de a fi în cele din urmă eliberat de Ucraina în aprilie. După ce orașul a fost recucerit, jurnalistul BBC Jeremy Bowen a declarat că daunele provocate de bombardamentele rusești din Borodinaka au fost cele mai grave pe care le-a văzut în Ucraina la acea vreme.

