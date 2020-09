S-a încheiat cea de-a opta ediție a Romanian Design Week, aflată sub semnul schimbării

Ediția cu numărul opt a Romanian Design Week (RDW), cel mai amplu festival multidisciplinar dedicat industriilor creative, un eveniment prezentat de The Institute și UniCredit Bank, a fost organizată în jurul temei CHANGE, în perioada 11-20 septembrie. Principala destinație a festivalului a fost Combinatul Fondului Plastic, transformat cu această ocazie într-un parc de design, care le-a oferit vizitatorilor prilejul de a se bucura atât de expoziții indoor, cât și de activități de relaxare și socializare outdoor, totul conform normelor de siguranță impuse de context.

Într-o perioadă în care industriile creative locale au fost profund afectate de izbucnirea pandemiei, Romanian Design Week s-a adaptat pentru a le oferi designerilor, artiștilor și arhitecților oportunitatea de a-și expune lucrările în ciuda contextului nefavorabil și de a demonstra cum, cu un strop de creativitate și solidaritate, chiar și o dificultate se poate transforma într-o adevărată oportunitate.

„2020 nu este, cu siguranță, un an ușor pentru nimeni, în special pentru industriile creative, nu doar românești, ci de pretutindeni. Nu ești niciodată pregătit pentru o pandemie, asta e cert, însă primul pas, și poate cel mai important, este să faci inventarul posibilităților pe care le (mai) ai la dispoziție. Asta am făcut și noi, alături de partenerii care ne-au fost aproape și ne-au ajutat să punem pe picioare o ediție cu și despre schimbare, o ediție care ne-a demonstrat tuturor, sper eu, că atâta vreme cât rămânem conectați și empatici, lucruri bune vor continua să se întâmple”, a declarat Andrei Borțun, CEO The Institute.

La Combinatului Fondului Plastic, vizitatorii au putut descoperi expozițiile Possible Realities, care și-a propus să investigheze „noul normal”, dar și posibile scenarii de viitor și rolul industriilor creative, a cărei arhitectură a fost semnată de Attila Kim Architects, Antifragile, ce a reunit o serie de inițiative și proiecte care au contribuit la îmbunătățirea situației cauzate de pandemie, semnată de echipa Zeppelin Design, și Instalația IQOS World, care a inițiat o conversație despre noi perspective, prin intermediul designului și al tehologiei.

Expozițiile au fost completate de o serie de instalații interactive amplasate în curtea Combinatului, reunite sub formatul RDW Open Air. Cei prezenți s-au putut bucura de mese de ping-pong din materiale reciclate semnate de ASAP și LIDL România, un joc de badminton reinterpretat by Absolut, un minigolf prezentat de UniCredit Bank, balance boards și un rastel pentru biciclete propuse de Urban Monkey și un teren de petanque semnat de Zeppelin Design, distanțarea fizică fiind posibilă și respectată pe toată durata evenimentului și datorită naturii jocurilor propuse.

Arhitectura formatului RDW Open Air a fost realizată de echipa Zeppelin Design.

Festivalul a mai înglobat, sub numele de RDW in the city, o serie de intervenții centrale, în spații de utilitate publică, realizate în parteneriat cu instituții culturale prestigioase, precum Muzeul Național de Artă a României sau Biblioteca Central Universitară, completate de peste 60 de evenimente satelit, organizate de entități creativ-culturale din București, reunite sub umbrela Design Go !.

Pentru anul 2020, RDW a elaborat și o versiune digitală a festivalului, un Online Design Market, o serie de materiale create sub inițiativa UK Focus, precum și galerii virtuale de design, dezvoltate în parteneriat cu London Design Festival. Toate acestea au fost reunite într-o hartă interactivă cu ajutorul căreia evenimentul a putut fi explorat de utilizatori chiar din confortul propriei case.

Totodată, Romanian Design Week a cuprins în program o nouă categorie de evenimente, Design Flags, prezentată alături de Qreator by IQOS. În hub-ul creativ cu același nume au putut fi, astfel, vizitate șapte expoziții internaționale de design, ca o completare adusă viziunilor creative locale.

Și pentru că RDW 2020 s-a desfășurat sub semnul schimbării și ne-a demonstrat, mai mult decât oricare ediție de până acum, ce rol important au colaborarea și empatia, manifestate chiar și de la distanță, tema ediției de anul viitor, cea cu numărul nouă, va fi dedicată tuturor acelora care au contribuit la ce este astăzi festivalul. Astfel, Change devine Together.

Sub tema Together, RDW își propune în 2021 să dezvolte cea mai ambițioasă ediție de până acum, concretizată printr-o serie de expoziții tematice desfășurate în mai multe mari orașe din țară, care susțin și aprofundează discursul despre importanța multidisciplinarității și a diversității, pe care festivalul și l-a asumat încă de la prima ediție.

Astfel, RDW lansează un Open Call pentru cele mai bune proiecte recente din domenii diferite (arhitectură, urbanism, fashion, desgin de produs, design grafic și fotografie), a căror selecție își va propune să sublinieze dialogul posibil dintre aceste domenii, precum și un apel de propuneri pentru proiecte colaborative atipice, ce sfidează granițele consacrate ale designului sau demonstrează plus-valoarea diversității.