Se deschide expoziția de fotografie de război FRONT, cu Vadim Ghirda și Larisa Kalik, la Rezidența9

Expoziția este curatoriată de Ioana Cîrlig, fotografă și editoare foto a publicației Scena9 și are o completare jurnalistică pe scena9.ro/front, secțiune în care puteți explora pe larg munca celor doi fotografi.

Vernisajul FRONT va avea loc în prezența fotografilor, iar sâmbătă, 24 februarie, de la ora 17:00, aceștia vor participa la o discuție despre etica fotografiei de război, reprezentarea violenței în imagine și costurile personale ale acestei munci. Dialogul va fi moderat de Ioana Pelehatăi, jurnalistă și editoare la Scena9 și va fi transmis live pe conturile de social media Scena9 și Rezidența9.

„Fotografia de război e un act nebun de rezistență. Emană teroare, nedreptate, chin și distrugere, și, undeva timid, o fărâmă de speranță. Că n-are cum să se mai ajungă masacru, că atacurile împotriva civililor trebuie oprite și criminalii de război trași la răspundere. Un soi de speranță că vreodată un număr suficient de mare de oameni de pe Pământ vor înțelege că nu e necesar să ne omorâm. Asta speră Vadim Ghirda, fotograful român care a documentat multe dintre războaiele lumii din ultimii 34 de ani” scrie Ioana Cîrlig, curatoarea expoziției, în textul care deschide FRONT.

Avertisment: Imaginile din expoziție înfățișează explicit brutalitatea războiului și pot avea un impact emoțional puternic asupra privitorilor. Expoziția nu este recomandată tinerilor sub 18 ani.

Vadim Ghirda avea 19 ani în 1990, când a fost angajat ca fotojurnalist pentru agenția Associated Press (AP), după ce a fotografiat mineriadele din București. Atunci a văzut pentru prima oară un om murind lângă el. În același an, a luat trenul spre războiul din Transnistria. De atunci, a mers în inima conflictelor din multe țări, din Iugoslavia, în Israel și Palestina, din Irak, în Ucraina. A câștigat multe premii pentru munca lui, printre care World Press Photo în 2017, Prix Bayeux-Calvados pentru corespondenți de război în 2022, iar în 2023 Pictures of the Year International și Pulitzer pentru fotografie de știri, cu echipa de la AP. Citește un interviu amplu cu Vadim Ghirda, realizat de Ioana Cîrlig.

Larisa Kalik s-a născut în Transnistria în 1998. La 21 de ani a scris o carte despre viața tinerilor în armata transnistreană și problemele sociale din regiunea separatistă, pentru care a fost acuzată de extremism de autoritățile de la Tiraspol. Nu se mai poate întoarce acasă să-și vadă familia. S-a mutat la Kyiv în 2020, iar de doi ani documentează viața de zi cu zi în război. A publicat în Scena9 numeroase reportaje despre călătoriile ei de documentare în zonele de conflict din Ucraina, pe iar în 2023 a câștigat Premiul I la categoria Reportaj la Premiile Superscrieri pentru relatarea ei sensibilă și curajoasă de pe frontul din Donbas. Citește un interviu cu Larisa Kalik de Ioana Pelehatăi.

Într-un context în care avem acces la imagini ale violenței la un click distanță, este necesar să înțelegem care este responsabilitatea noastră, ca martori la aceste conflicte și care este rolul fotografiei de război.

Expoziția FRONT poate fi vizitată gratuit, la Rezidența9 (str. I.L.Caragiale 32) din București, între 23 februarie și 24 martie. Programul este: marți - vineri, între 16:00 și 19:00, și sâmbătă - duminică, între 13:00 și 20:00. Pe 2, 9, 16 și 23 martie vor avea loc tururi ghidate și ateliere de mediere în cadrul programului „Care-i faza cu arta contemporană?”, desfășurat de Rezidența9 pentru a deschide cultura contemporană către public.

Fotografii Larisa Kalik:

Control neurologic pentru un soldat rănit în Bahmut. Aprilie 2023.

Operator de mortier, regiunea Donețk. Noiembrie 2023.

Fotografii Vadim Ghirda:

O femeie de etnie albaneză din Seltse, Macedonia de Nord, stă într-un autobuz alături de copilul său, în Prizren, în sudul Kosovo, marți, 27 martie 2001, după ce a fugit pe jos peste munți din calea luptelor din Macedonia.

Un militar ucrainean trece pe lângă o clădire lovită de un proiectil de mortieră de mare calibru, în Krymske, pe linia frontului în regiunea Luhansk, estul Ucrainei, 19 februarie, 2022.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹