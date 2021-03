Sticla – material nobil, cu o istorie bogată în artă

Care este procedeul prin care se obtin obiecte decorative din sticla

Obiectele de arta decorativa din sticla sunt incontestabil captivante prin jocul de culori si lumini pe care il ofera privitorului. Acestea fascineaza atat prin calitatile estetice, cat si prin provocarea de a testa limitele unui material atat de fragil precum sticla.

Arta sticlei este cu adevarat diferita de alte forme de exprimare artistica, aratand abilitatile extraordinare pe care le au cei care creeaza obiectele decorative. Personalitatea creatorilor este reflectata in aceasta forma de arta decorativa, care releva chiar si cele mai intime trairi ale artistilor.

Sticla, desi este un mediu artistic prea des trecut cu vederea in comparatie cu alte forme de exprimare artistica, a jucat un rol critic de-a lungul istoriei in dezvoltarea mai multor stiluri de arta si perioade artistice. O demonstreaza chiar si prezenta colectiilor istorice de arta din sticla, care pot fi gasite in muzee din intreaga lume, precum Muzeul Metropolitan de Arta din New York, Muzeul Sticlei din Corning, Muzeul Chrysler si multe altele.

Din fericire, exista obiecte de arta din sticla colorata realizate chiar de catre artisti romani contemporani. Acestea sunt disponibile in galerii de arta decorativa in colectii variate. Deoarece se incadreaza cu usurinta in orice context, aceste obiecte de arta sunt idei excelente de cadouri care vor trece testul timpului.

Inainte de a trece in revista istoria sticlei ca mediu artistic, iata cateva informatii despre obtinerea acestui material.

Sticla este alcatuita din nisip de cuart, piatra de var si carbonat de sodiu sau de potasiu, plus diverse materiale auxiliare, care formeaza silicatii colorati. Amestecul obtinut din aceste elemente se incalzeste la o temperatura ridicata, de pana la 1760 °C, iar apoi se raceste rapid. Va rezulta un material maleabil, care poate fi modelat folosind diverse metode. De exemplu, sticla topita poate fi turnata intr-o matrita sau se poate utiliza o suflanta pentru a modela sticla fierbinte intr-un balon flexibil. Alte metode de prelucrare sunt presarea si laminarea.

Dincolo de aceste aspecte usor tehnice, metodele de realizare a obiectelor decorative din sticla colorata au reusit sa evolueze treptat si sa treaca testul timpului, fiind folosite de artizani inca din antichitate si pana astazi.

Pe urmele istoriei sticlei, din antichitate si pana la arta contemporana

Prin obiectele decorative realizate, artizanii exploreaza posibilitatile oferite de sticla de mii de ani. De fapt, arta de a face sticla si obiecte decorative din acest material versatil ramane una dintre cele mai prevalente forme de arta din intreaga istorie.

Istoria sticlei incepe in mileniul al III-lea i.Hr., cand materialul era folosit ca mediu artistic de catre egiptenii antici care confectionau margele. Acestia foloseau o metoda asemanatoare cu cea prin care sticla adera la un model, iar miezul este indepartat treptat dupa racire. Aceasta forma de arta a fost perpetuata si de catre Iran, 2000 de ani mai tarziu, dar si de catre China, in secolul I i.Hr.

Mai tarziu, in perioada elenistica, ce a durat din anul 323 i.Hr. si pana in 31 e.n., artizanii au perfectionat arta sticlei, realizand vase opace cu manere. Acestea erau concepute pentru a pastra in ele uleiuri parfumate. Mai tarziu, inspirati de aceasta abordare, in Italia contemporana oamenii au produs asa-numitele millefiori, o sticla mozaicata.

In secolul I i.Hr. a devenit populara tehnica suflarii in sticla, odata cu aparitia Imperiului Roman. Aceasta a fost, de fapt, inventata de catre sirieni, insa a fost proliferata in intreaga lume.

In Orientul Milociu s-au pus bazele producerii de sticla colorata, mai exact in secolul al VIII-lea. Intr-un manuscris care apartine unui chimist persan sunt dezvaluite secretele crearii obiectelor din sticla colorata, folosind oxid de cobalt. In Evul Mediu, sticla colorata putea fi gasita in toata Europa sub forma de vitralii, care pana in secolul al XII-lea au devenit din ce in ce mai ornamentate.

In timpul Renasterii, in Venetia deveneau celebre candelabrele numite „ciocca” (buchet de flori), datorita bratelor impodobite cu flori din sticla suflata, cristal venetian si frunze din aur. Aceasta forma de arta de lux a pus bazele sticlei de Murano, care este extrem de cunoscuta datorita frumusetii sale.

In anul 1885, Louis Comfort Tiffany a infiintat la New York o companie specializata in decoratiuni din sticla. Inspirat de sticla suflata in Imperiul Roman, Tiffany a realizat lampi spectaculoase.

Ajungand in contemporaneitate, artistii continua sa mentina vie aceasta forma de arta, dovedind atemporalitatea pe care o au decoratiunile din sticla. Intr-o galerie de arta decorativa precum Galeria Senso pot fi gasite obiecte de arta din sticla fascinante. De la cele avangardiste pana la cele traditionale, decoratiunile din sticla au atins noi culmi si continua sa incante privirile iubitorilor de frumos.