STOCKHOLM. Expoziţie de artă contemporană românească și conferință la Galeria CFHILL

Galeria suedeză CFHILL în parteneriat cu ICR Stockholm, organizează expoziţia de grup Mirror, Mirror? - Contemporary Selfhood in Romanian Art ce reunește lucrările a doisprezece artişti români contemporani, într-o explorare a constiinţei de sine, într-o lume interconectată global, dominată de imagini. Printr-o selecţie de picturi, desene şi fotografii, se dezvăluie modul în care elemente din lumea contemporană acţionează precum nişte oglinzi amăgitoare. Acești ani formativi ai artiștilor în România au fost marcați de un mediu tranzițional fragil psiho-social de la comunism la capitalismul democratic – au fost definiți de eforturile de a integra dimensiunea Globală la propriul lor sine. Arta lor creatoare, din această perspectivă înglobează modalitățile multiple în care ne privim pe noi înșine; explorează experiențele „încorporate” ale artiștilor de recunoaștere denaturată și eforturile de a evita subiectivizarea. Oferind un cadru ludic în care recunoașterea și categorizarea nu sunt tratate vădit, așteptările noastre legate de simțuri și prezență sunt puse sub semnul întrebării numai în măsura în care este nevoie de a organiza cu sens asemenea imagini către o conștiință de sine unificată. Expoziţia, care cuprinde aproximativ treizeci de lucrări ale artiştilor Alex Mirutziu, Dan Beudean, Ciprian Mureşan, George Cringasu, Hortensia Mi Kafchin, Marcel Rusu, Mircea Suciu, Mirela Moscu, Norbert Filep, Pavel Grosu, Radu Oreian, Tincuţa Marin este prima şi cea mai mare expoziţie de grup din capitala suedeză, dedicată artei contemporane româneşti. Selecția lucrărilor a fost realizată de CFHILL împreună cu cele două curatoare Irina Gerdman şi Carmen Casiuc.

Expoziția de la sediul Galeriei CFHILL (Västra Trädgårdsgatan 9, Stockholm) va fi deschisă în perioada 3 septembrie – 1 octombrie 2021.

Cu ocazia deschiderii expoziţiei, ICR Stockholm va organiza, pe data de 3 septembrie, discuţia „Reflecții despre reprezentarea sinelui din Transilvania contemporană” având-i ca invitați pe Carmen Casiuc, co-curatoarea expoziţiei “Mirror, Mirror” și editorul și curatorul suedez Ashik Zaman. Ţinând cont de factorii interni şi externi care au contribuit la construcția unei noi identități culturale românești, discuția analizează cazul particular al scenei de artă contemporană din Cluj-Napoca. Oraşul transilvănean, a evoluat în ultimul deceniu într-un centru dinamic al producției artistice vizuale contemporane, dând naştere unuia dintre cele mai interesante fenomene din istoria artei recente sub eticheta „Școala din Cluj”- un grup informal de artiști care explorează transformările sociale din anii tranziției de la comunism la o societate democratică deschisă. La un deceniu din momentul în care orașul a ajuns în prim-planul presei internaționale pentru realizările scenei artei contemporane româneşti şi la mai bine de 30 de ani de la căderea comunismului, evenimentul prezintă opera artiștilor din două generații de tranziție care definesc noua identitate culturală românească pentru ei, pentru ceilalți români și pentru lume.

Expoziţia se încadrează în seria evenimentelor care marchează aniversarea a 15 ani de existenţă a Institutului Cultural Român din Stockholm.

Carmen Casiuc (n. 1994 Pașcani, România) este curator independent, critic de artă și cercetător care trăiește și lucrează în Bucureşti. A absolvit în 2016 cu o licență în Istoria și Teoria Artei la Universitatea Națională de Arte din București și a urmat un program de masterat în Studii Vizuale la Universitatea din Lyon, Franța. Articolele sale au fost incluse în prestigioasa revistă de artă românească, Revista Arta și cartea Rethinking the Image of the World: Projects and sketches, editată de Cristian Nae și Adrian Bojenoiu și publicată de editura internațională Hatje Cantz în 2020. Între anii 2018-2019 a fost curator la Atelier 35 și a continuat să colaboreze în calitate de curator independent și cercetător cu galerii private precum Nicodim Gallery (București și Los Angeles), Jecza Gallery (Timișoara) și Good Buy (București și Lausanne).

Ashik Zaman este curator al Asociaţiei Artiştilor Suedezi. El este fondatorul şi editorul-șef al publicației online, precum și platformei artistice mobile C-print, o inițiativă necomercială cu scopul de a promova arta contemporană și de a evidenția diversitatea în expresia artistică. Cel mai recent proiect al editorului curatorului Ashik Zaman este expoziţia FUTURE WATCH, o expoziţie de grup a zece artişti emergenţi, din Suedia şi internaţionali, prezentată la Casa de Cultură a oraşului Stockholm

Galeria de artă CFHILL, înfiinţată în 2016, este una dintre cele mai dinamice galerii din capitala Suediei ce îşi concentrează activitatea pe prezentarea de expoziţii şi artişti emergeţi şi consacraţi, creând un dialog între generaţii. Spaţiul independent de artă, întins pe o suprafaţă de 800 mp este situat în centrul capitalei suedeze (Västra Trädgårdsgatan 9, Stockholm) şi funcţionează ca un consilier de artă pentru instituţii, companii şi colecţionari privaţi, cultivând relaţii şi colaborări cu mai mulţi actori-cheie din lumea artei.