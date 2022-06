„Străzi deschise – Bucureşti, Promenadă urbană” anunţă finaliştii apelului deschis pentru completarea programului artistic

„Străzi deschise – Bucureşti, Promenadă urbană” este cel mai amplu proiect outdoor al oraşului ce îşi propune reconectarea locuitorilor la oraş prin instaurarea unor trasee pietonale pe parcursul mai multor weekenduri din perioada aprilie-octombrie 2022. Proiectul este organizat de Primăria Primăria Capitalei prin Direcţia Cultură, Învăţământ, Turism alături de ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție a Municipiului București, PROEDUS – Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive al Municipiului București – în calitate de operatori zonali. Programul ediţiei include activităţi culturale (concerte, proiecte participative, performance-uri de dans contemporan, intervenţii artistice, spectacole de teatru), activităţi sportive şi educaţionale pregătite de mai multe instituţii culturale ale oraşului, dar și de operatori culturali independenţi din Bucureşti.

Proiectele finaliste ale apelului deschis urmează să fie prezentate în perioada iulie-octombrie 2022 în cadrul programului artistic „Străzi deschise – Bucureşti, Promenadă urbană”. Astfel, evenimentelor şi activărilor pregătite de centrele culturale, teatrele şi universităţile din Bucureşti, li se vor alătura, de luna viitoare, o serie de spectacole de dans contemporan, concerte, spectacole, jonglerii şi expoziţii ale unor artişti din comunitatea creativă a oraşului.

Proiecte finaliste Apel deschise „Străzi deschise – Bucureşti, Promenadă urbană”

1. „The Dandy Rum” de Luciana Baicea

2. „Dans - Comunitate de lindy hop - performance de dans şi interactiune cu publicul” de Luciana Baicea

3. „Expoziţie de fotografie” de Iulian Ignat

4. „Desen artistic pe hârtie” de Cristea Mircea

5. „O lecţie de istorie pe Calea Victoriei” de Andrei Victor Marin/ Filiala Bucureștiului Asociația Terra Dacica Aeterna

6. „Love Story” de Tony Dumitrescu/SC Goldays Events SRL/Dilu Dila Show

7. „riTM Spectacol de dans contemporan şi muzică instrumentală” de Indie Box

8. „Concert de jazz” de Răzvan Florescu/ Three Fo(u)r Two

9. „Orchestra de Salon” de Radu Petrovici / Asociaţia Maestrul Hiram

10. „Kablat la trecători” de Denis Bolborea

11. „The Last Raid of Humankind” de Daniel Alexandru Dragomir/ Contemporary Creative Dreamers

12. „Jonglerii cu mingea Diabolo” de Ștefan Florescu și Andrei Oțetaru

13. „Corpzero” de Mariana Gavriciuc/ Asociația Delazero

14. „Concert de muzică orientală și românească” de Antonio Radu Varga

15. „Zaharenco” de Alexandru Zaharencu

16. „Concert de jazz” de Ana Maria Roşu / Roana Red

Weekendul 11-12 iunie „Străzi deschise”

În weekendul 11-12 iunie 2022, „Străzi deschise – Bucureşti, Promenadă urbană” deschide pentru pietoni Calea Victoriei între Piaţa Victoriei şi Splaiul Independenţei în intervalul orar 9.00-22.00. Programul artistic al celui de-al şaselea weekend Străzi deschise se suspendă din cauza prognozei meteo nefavorabile.

„Străzi deschise” continuă în weekendul 18-19 iunie cu trasee pietonale pe segmente din Calea Victoriei, Şoseaua Kiseleff, Bulevardul Unirii şi Bulevardul Drumul Taberei cu noi evenimente şi activităţi artistice şi sportive.