Traseul Neo Art Connect continuă cu noi expoziții de artă și știință

Un punct nodal în cadrul anualei, cu 27 de instalații și lucrări relevante pentru domeniile transdisciplinare și pentru istoria recentă a artei contemporane, la intersecția cu domenii variate de cercetare științifică sau noile tehnologii, expoziția Synthesis găzduită la Ghica House, este deja una din manifestările de referință. Conceptul curatorial este inspirat de tema Reconectare și este creat de Andreea Sandu și Anca Boeriu.

Instalațiile Kinema Ikon și proiectul Muzeului Național Tehnic Prof. Ing. Dimitrie Leonida sunt urmate în traseul gândit de lucrările artiștilor: Andrei Bălan / Alexandru Berceanu / Anca Boeriu / Cornel Brad /Zoița Delia Călinescu / Claudia Chiriță / Andrei Cozlac / Ștefan Radu Crețu / Raluca Ilaria Demetrescu/ Sarah Einick / Franz Galo / Ioana Halunga / Dan Adrian Ionescu / Andrei Lazăr /Petru Lucaci / Cristian Matei/ Răzvan Mihalachi /Răzvan Neagoe/ Sema Özevin /Alina Rizescu/ Sabina Suru / Marius Tudose / Mihai Zgondoiu / Tammy/Vitaly Yankovy.

Modulul imersiv denumit București, capsulă în timp, surprinde într-un mod alegoric istoria subiectivă din ultima sută de ani a capitalei, un poem urban special gândit ca o incursiune în timpul trecut și viitor, localizat între 1933 și 2033. Conceptul este creat de Anca Boeriu și Andreea Sandu, care au și curatoriat și implementat proiectul, partea de cercetare istorică este realizată de Ana Rubelli, iar grafica ce are la bază utilizarea AI, video-mapping-ului și sound design-ul sunt realizate de Ioana Halunga. Acesta a fost lansat la Ghica House și din 23 iunie este reconfigurat în spațiul galeriei Galateca.

Un alt punct important în București este Fly me to the moon, un proiect expozițional curatoriat de Ana Negoiță la Muzeul Național Tehnic Prof. Ing. Dimitrie Leonida, în care am regăsit lucrările artiștilor Georgiana Cozma, Vero Nica & Andu Dumitrescu, Dragoș Dogioiu, Mirela Ivanciu &Terry Cuddy, Laura Magritte, Vlad Țenu alături de simulatorul de zbor de la Muzeul Universității Politehnice – București și exponate surpriză din patrimoniul Muzeului Național Tehnic Prof. Dimitrie Leonida.

Tot acum se derulează încă două expoziții la Arcub: Ilustradas, o expoziție inedită dedicată ilustraţiei de carte, o antologie a ilustrației recente spaniole, organizată de Institutul Cervantes, și Cluj Reshape Design, un proiect expozițional despre inovația în design, coordonat de Cristian Samfira, Elena Basso și Lucian Broscățean, la Arcub, designerii prezentați fiind Kiss Gyöngyvér, Cristian Samfira, Anca Zaharia și Mara Popa.

Proiectele culturale de pe harta NAC 2023 din București:

GALATECA - RECONECTARE 18 mai - 23 iunie/

GOETHE INSTITUT - CODRU OXYGEN BOOTH 30 mai - 20 iunie

REZIDENȚA 9 - FUTURE IS NOW 8 - 18 iunie

GHICA HOUSE - SYNTHESIS 10 - 18 iunie

GHICA HOUSE - București - capsulă în timp. Poem urban într-o experiență imersivă 14 – 18 iunie

ARCUB, Sala Librărie - CLUJ RESHAPE DESIGN 8-26 iunie

Muzeul Naţional Tehnic prof. ing. Dimitrie Leonida - FLY ME TO THE MOON 8 - 26 iunie

ATELIER 030202 - ABSGRAFISH 9 iunie - 30 iulie

INSTITUTUL CERVANTES - Antropoloops: Rubén Alonso - Remixul ca loc de întâlnire al artelor și tehnologiilor / 15 iunie

HOTEL CARO - Wonderland. ART & SCIENCELAND 16 iunie – 16 iulie/

HOTEL CARO - HÔTEL DES POÈMES - Spectacol în camere de hotel 15 – 16 – 17 iunie

COMBINATUL FONDULUI PLASTIC – BEHIND THE MASKS 16 iunie – 16 iulie/

GALATECA - București - capsulă în timp Poem urban într-o experiență imersivă 23 iunie - 8 iulie

„Cultivarea sinergiei dintre artă și știință deschide posibilități nelimitate pentru evoluție. La BRD îmbrățișăm puterea transformatoare a acestui tip de proiecte, care unesc inovația și creativitatea pentru a inspira descoperiri profunde și a contura un viitor mai luminos pentru fiecare în parte, și toți împreună” - Flavia Popa, Secretar General BRD Groupe Société Générale.

Anuala este organizată de Galateca si Asociația Culturală Neo Art România și curatoriată de Anca Boeriu și Andreea Sandu.

