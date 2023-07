Ultima colecție de artă a lui Corneliu Vadim Tudor, scoasă la licitație

Colecția impresionantă de opere de artă a lui Corneliu Vadim Tudor include picturi, sculpturi și artefacte culturale din diverse perioade. Vasile Popescu, Leon Biju, Henri Catargi, Sorin Ilfoveanu ori Horea Paștina sunt doar câțiva dintre artiștii care semnează operele ce provin din colecția familiei Corneliu Vadim Tudor și care sunt scoase la licitație joi, 13 iulie.

Natura statică „Ulcior cu lalele”, semnată Vasile Popescu, este cea mai valoroasă piesă a licitației dintre cele care provin din colecția familiei Corneliu Vadim Tudor și are prețul de pornire de 1.800 de euro. Pentru prețul de pornire de 1.200 de euro este scoasă la licitație o operă apreciată de Corneliu Vadim Tudor – „Interior cu chitară” semnată Leon Biju. Din aceeași colecție provin și opere cu prețuri foarte accesibile de pornire, de doar câteva sute de euro. „Gutui” de Horea Paștina are prețul de pornire de 500 de euro, iar „Fetiță cu basma” de Ion Doboșariu are prețul de pornire de 300 de euro.

Amintim faptul că în luna aprilie a acestui an au fost scoase la licitație, din patrimoniul familiei Corneliu Vadim Tudor, câteva zeci de opere importante care au trezit interesul colecționarilor de piese rare și care, probabil, nu vor mai apărea în piață. Acuarela „Casă țărănească” semnată Gheorghe Petrașcu a fost adjudecată pentru 4.400 de euro, iar „Odihnă la câmp” de Rudolf Schweitzer-Cumpăna a fost adjudecată pentru 2.250 de euro.

În cadrul Licitației de Artă Modernă și Contemporană, inclusiv a doua parte a Colecției Familiei Corneliu Vadim Tudor, alături de operele ce provin din patrimoniul familiei omului politic, vor fi scoase la licitație și alte aproximativ 200 de opere de artă semnate de maeștrii picturii și sculpturii românești - Theodor Pallady, Nicolae Vermont, Constantin Piliuță ori Ștefan Câlția. Operele sunt expuse la Palatul Cesianu-Racoviță și pot fi admirate de luni până duminică în intervalul orar 10:00-20:00. Evenimentul de licitație de joi, 13 iulie, va avea loc în sala de la Palatul Cesianu-Racoviță, dar și online pe platforma Artmark Live 2.0.