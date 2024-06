„Vechile amintiri devin tot mai persistente” – expoziție monografică Iosif Király la Fotofestiwal de la Łódź

Prezentate în premieră poloneză, în cadrul Festivalului Internațional de Fotografie Fotofestiwal din perioada 13-23 iunie 2024, expoziția monografică „Vechile amintiri devin tot mai persistente“ cuprinde peste 20 de lucrări de fotografie și video și va putea fi vizitată la Muzeul Orașului Łódź până în data de 25 august 2024. Vernisajul va avea loc în prezența artistului Iosif Király și a curatoarei Roxana Trestioreanu.

Iosif Király observă cum amintirile – personale și colective – ne însoțesc în mod constant și se schimbă odată cu trecerea timpului și acumularea de noi experiențe. Deși fotografiile sunt pentru Iosif Király ancore aruncate în trecut, el nu consideră amintirile instantanee care apar identic ori de câte ori deschidem un album foto și le privim. Mai degrabă, amintirile sunt experiențe stocate în creier, care, de fiecare dată când sunt aduse în prezent, sunt intercalate și reconstruite în moduri diferite, în funcție de starea noastră emoțională, de informațiile și experiențele acumulate între timp. Expoziția oferă privitorilor oportunitatea de a vedea modul în care artistul transpune în imagini mecanismele memoriei, abordând unele dintre temele sale preferate – sincronicitatea, simetria, sentimentul de déjà vu sau falsa recunoaștere.

Iosif Király (n. 1957, Reșița) este arhitect și artist vizual român, profesor la Universitatea Națională de Arte București, unde predă din 1992. În anii ’80 a fost activ în rețeaua internațională mail-art, o mișcare artistică inițiată de grupul Fluxus. În 1995 a fost unul din fondatorii Departamentului de Fotografie și Imagine Dinamică din Universitatea Națională de Arte București, unde în prezent este profesor. Pe lângă activitatea sa artistică individuală, de-a lungul anilor a participat în diferite formule colaborative, cea mai cunoscută fiind grupul subREAL. După anul 2000 a inițiat și coordonat mai multe proiecte de cercetare interdisciplinară, printre care RO-Archive, o extinsă documentare vizuală asupra mutațiilor ce au avut loc în România postcomunistă. A participat la numeroase expoziții, simpozioane, rezidențe artistice, iar lucrările sale se află în colecții publice și private de prestigiu, din România și internaționale.

Roxana Trestioreanu este artist vizual, curator, cadru didactic la Universitatea Națională de Arte București. Este unul dintre fondatorii Departamentului de Fotografie și Imagine Dinamică din Universitatea Națională de Arte București. Din 1981 lucrări ale sale – cărți de artist, pictură, desen, instalații, film experimental, miniaturi textile, obiect, mail-art, fotografie – sunt prezente în expoziții. A inițiat, coordonat și a fost implicată în proiecte de cercetare dezvoltate de Universitatea Națională de Arte București, European League of Institutes of the Arts, Goethe-Institut etc. Din 1985 organizează expoziții de artă vizuală și evenimente educaționale internaționale. Activitatea sa abordează tematici precum drepturile omului, feminism, noile media. Lucrările sale se regăsesc în colecții publice și private.

Expoziția poate fi vizitată până pe data de 25 august 2024 în intervalul marți-joi 9:00 – 17:00, vineri-duminică 11:00 – 19:00. Partener: Anca Poterașu Gallery