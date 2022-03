Vernisaj expozitie Ioana Stanca la New York

Galeria „Brâncuși”, ICR NEW YORK

Curator Catinca Tabacaru

25 Martie 2022 – 5 Mai 2022

Vernisaj: 25 Martie 2022 | 7-9 PM

Artist Talk: 25 Martie 2022 | 7 PM

Șirul de evenimente dedicat unora dintre cei mai originali artiști români contemporani continuă cu o expoziție a tinerei artiste vizuale Ioana Stanca, care se va deschide la Galeria „Brâncuși” a Institutului Cultural Român din New York în data de 25 martie. Proiectul, intitulat ”I Suddenly Unfurled Many Eyes / „Brusc am deschis mulţi ochi” și curatoriat de Catinca Tăbăcaru, evidențiază metoda ingenioasă a artistei și alegerea neobișnuită a materialelor, în primul rând textile, și ilustrează, pe lângă abilitatea tehnică excepțională, o căutare constantă a unei geografii personale, intime, în continuă transformare, ca metaforă a eului feminin.

Vernisajul, programat vineri, 25 martie 2022, va fi precedat de un dialog (Artist Talk) cu Ioana Stanca despre importanţa artei textile şi reinventarea ei în pratica artiştilor contemporani, în care publicul american va avea ocazia să afle mai multe despre abordările artistei, dar și despre artele textile în România, în general.

Pentru expoziția personală ”I Suddenly Unfurled Many Eyes / „Brusc am deschis mulţi ochi”, artista propune o instalație mixed media - care va ocupa spațiul central al Galeriei „Brâncuși” a ICR New York -, precum și piese brodate care explorează temele intimității și identității feminine.

Instalația, alcătuind un păienjeniș macroscopic hibrid și flexibil, este compusă din segmente de lanț metalic suspendate de tavanul spațiului expozițional, care sunt populate de lucrări sculpturale moi, precum și obiecte ceramice ce evocă spațiul intim al artistei - atelierul cu ustensilele pentru cusut. Foarfece supradimensionate, din catifea neagră, cu ochi brodați ce par să-i scruteze pe privitori deschid noi posibilități de interacțiune între corpul uman și artefactul construit din diverse țesături. Pereții galeriei sunt animați de lucrările brodate, însoţite de rame unicat, create în acord cu narațiunea fiecarei broderii.

Includerea proiectului Ioanei Stanca în calendarul de activităţi al ICRNY în luna martie, lună predilectă a celebrării femeilor în România dar și în Statele Unite, face parte din strategia ICR New York de a programa în această perioadă numai proiecte realizate de femei, contribuind astfel la poziţionarea şi întărirea rolului acestora în domeniul artelor.

Proiectul este organizat în colaborare cu Galeria Catinca Tăbăcaru, una dintre cele mai importante galerii internaţionale de artă contemporană, cu sediul principal la Bucureşti.

***

Despre artistă: Ioana Stanca (n. 1987) a studiat la Accademia di Belle Arti di Roma și la Universitatea

Națională de Arte din București. Artista fost rezidentă la AIR Futura, Studiourile Karlin din Praga (2018) și la Simpozionul Staycation București, organizat de Galeria Catinca Tăbăcaru, Galeria Sandwich și CTG Collective (2020). Este beneficiara Bursei „Brătianu” oferită de Ministerul Culturii din Romania (2020). Lucrările Ioanei Stanca sunt hărți intime, ce cartografiază o geografie în continuă transformare. Aceste mișcări se reflectă în glisarea între diferite tehnici de lucru cu textilele: broderie, colaj, sculptură moale, instalație ori performance. Imaginile sale urmează un mod particular, intim, de a se raporta la spațiul studioului cu varietatea de asocieri, texturi și situații. Imaginile cu foarfece antropomorfe, corpuri feminine sau bobine sunt recurente în munca ei, chestionând sexualitatea și alienarea. Expoziții recente: Staycation, Catinca Tăbăcaru Gallery & Sandwich Offspace Malmaison; Light clarity avocado salad in the morning, Galeria Jecza, Timișoara; May amnesia scratch our membrane, IOMO Gallery, București; Electric Crossroads, Nosco Gallery, Bruxelles; Horror Vacui, RCW, Braunstein Palace, Iași; Stasi Frenetica, Galleria D’Arte Moderna, Torino; Elastic structures. A performatine dialogue, MNAC Bucureşti; Yes Oui Canot, Maison de la Fontaine, Brest.

Despre curator: Catinca Tabacaru și-a fondat galeria în 2014 la New York, construindu-și reputația unei curatoare deschise spre artiștii în curs de afirmare, dispusă să își asume riscuri și aplecată spre proiecte care conduc la o transformare radicală a spațiului de expunere. În 2015, a început să lucreze și la Harare, în Zimbabwe, unde a construit o extensie a galeriei sale new-yorkeze. În 2020, și-a mutat spațiul expozițional principal al galeriei din New York la București. Experiența itinerantă a curatoarei se reflectă în programul internațional al galeriei sale, în care se regăsesc artiști de pe toate continentele, în rezidența itinerantă, precum și în participările frecvente la bienale de renume.

Despre Galeria „Brâncuşi” a ICR New York: Galeria „Brâncuşi” a fost inaugurată în 17 septembrie 2021, la capătul unui amplu program de renovare și reamenajare a sediului ICR New York, situat în inima Manhattanului. Galeria urmărește promovarea artiștilor români și româno-americani, constituind o platformă, unică pe scena artistică a metropolei new-yorkeze, de expresie a creativității vizuale românești.