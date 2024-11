Autoarea Maria Manolescu, invitata întâlnirilor Teatrul se (și) citește

Autoarea Maria Manolescu se află în focusul celui de-al doilea episod al podcastului Teatrul se (și) citește.

*Maria Manolescu (1980, Braşov) este dramaturgă şi prozatoare, profesor asociat la Universitatea de Arte din Târgu Mureș. Este absolventă a Masterului de Scriere Dramatică din cadrul UNATC „I.L. Caragiale” București. În 2007, a fost rezidentă a programului internațional de dramaturgie de la Royal Court Theatre, din Londra. Multipremiată de-a lungul anilor atât pentru piesele sale, cât și pentru volumele de literatură, Maria Manolescu are o bibliografie bogată, marcată de luciditatea, căldura umană și umorul cu care abordează temele preferate și poveștile personale. Este laureata celei de a 3-a ediții a concursului dramAcum cu textul With a Little Help from My Friends. În 2019, câștigă concursul de dramaturgie al Bacău Fest Monodrame cu textul Tiadora. De asemenea, este laureata premiului de dramaturgie oferit de Scena.ro, în cadrul Premiilor „Sofia Nădejde” pentru literatură feminină. Piesele sale sunt traduse în mai mult limbi, precum engleză, franceză, sârbă, ebraică și turcă. Printre textele sale se numără: Sado-Maso Blues Bar, Re:Re:Re:Hamlet, Ca pe tine însuți, Cercetătorii japonezi, Nu sunt Iisus Hristos, Sclavi etc. O recentă montare după un nou text al său este Farfuria, în regia lui Dragoș Alexandru Mușoiu, la Teatrul Masca din București (2024). În 2006, 2010 și, respectiv, 2019, publică romanele Halterofilul din Vitan, Ca picăturile de sânge pe linoleumul din lift și Vânători-culegători, la editurile Polirom și Cartea Românească.

Amplul proiect Întâlnirile Teatrul se (și) citește, organizat de Fundaţia Culturală „Camil Petrescu” şi cofinanţat de AFCN, este dedicat în acest an dramaturgiei contemporane, locale şi internaţionale.

Proiectul cuprinde podcastul realizat de Zomir Dimovici, în zece episoade, zece dialoguri cu autori dramatici din trei spaţii culturale (România, Spania, Canada), punctând laboratoarele de creaţie susţinute de cei zece invitaţi. Această serie a podcastului marca Teatrul se (și) citește este produsă în parteneriat cu Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova prin Theater Networking Talents.

Partea finală a proiectului Întâlnirile Teatrul se (și) citește a fost concepută pentru tinerii dramaturgi aflați în plin proces de formare, sub forma unei întâlniri de mentorat. Scriitoarea Maria Manolescu, alături de dramaturgele Mihaela Michailov și Elise Wilk, a susţinut un masterclass despre specificul procesului său de creație, pentru studenții programelor de Master de scriere dramatică din cadrul UNATC „I.L. Caragiale” din București și Universitatea de Artă din Târgu-Mureș. Întâlnirea a fost găzduită de Centrul de Teatru Educațional Replika.