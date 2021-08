„Babardeală cu bucluc sau porno balamuc”, difuzat în premieră la Festivalul Internațional de Film de la Ierusalim

Festivalul Internațional de Film de la Ierusalim a debutat din nou în format fizic. Ceremonia de deschidere a unuia dintre cele mai importante evenimente de profil din Israel a avut loc marți, 24 august, în prezența a numeroase personalități israeliene din industria cinematografică, precum și a înaltor oficiali, printre care noul președinte al Israelului, Isaac Herzog, primarul Ierusalimului, Moshe Lion și ministrul culturii, Hili Trooper. Ca urmare a succesului înregistrat de filmele românești la edițiile precedente ale Festivalului, organizatorii au inclus, în ediția curentă, care are loc în perioada 24 august-4 septembrie, ultimul film al regizorului Radu Jude, „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc” , film recompensat cu premiul Ursul de Aur pentru cel mai bun film în cadrul celei de-a 71-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin.

Pelicula, difuzată în premieră în Israel cu sprijinul ICR Tel Aviv, va beneficia de trei proiecții, cu subtitrare în limbile engleză și ebraică, sâmbătă, 28 august, luni, 30 august, și vineri, 3 septembrie.

În discursul susținut la ceremonia de deschidere a Festivalului, care a avut loc în amfiteatrul istoric aflat lângă zidurile vechiului oraș Ierusalim, președintele Isaac Herzog a pus accent pe faptul că viața culturală a Israelului se luptă, de un an și jumătate, cu efectele devastatoare ale pandemiei de coronavirus, iar Festivalul de Film de la Ierusalim este unul dintre puținele evenimente de amploare care au putut fi organizate de la declanșarea crizei medicale fără precedent.

„Industria cinematografică – și cea culturală, în general – este una esențială. Nu facem o favoare culturii atunci când redeschidem sălile de cinematografe, de spectacole. Cultura ne îmbogățește, ne cizelează sufletele. Este important să recunoaștem ce efecte a avut pandemia asupra vieții culturale, și să facem tot posibilul pentru a compensa aceste daune”, a subliniat președintele Isaac Herzog.

Festivalul Internaţional de Film de la Ierusalim aniversează anul acesta 38 de ani de activitate, la Cinemateca din Ierusalim. În cele 10 zile de festival sunt proiectate în medie 150-200 de filme în cadrul secţiunilor: Panorama (producţii internaţionale), Documentary Films, The Jewish Experience (filme care abordează subiecte precum identitatea evreiască sau istoria evreilor), Spirit of Freedom (filme despre libertate şi drepturile omului), Television Dramas, New Directors şi Israeli Film (premiere ale producţiilor israeliene). Printre invitaţii de onoare ai Festivalului, de-a lungul anilor, se numără Warren Beaty, Marcello Mastroiani, Robert de Niro, Roberto Benigni, Jane Fonda, Michael Haneke, Claude Lelouch, Lucian Pintilie sau Roman Polanski.