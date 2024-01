« Bach, colegul de birou », comedie contemporană cu arome baroce la Casa Bolintineanu din București

Echipa care a realizat spectacolul independent de operă La Serva Padrona revine în acest an cu o comedie în care eleganța barocă devine expresia satirei mondene. Alexandru Pătrașcu semnează regia spectacolului care îi va avea ca protagoniști pe soprana Cleopatra David, baritonul Dan Macavei, basul Ștefan Lamatic și tenorul Nicolae Simonov. Celor patru cântăreți li se vor alătura șapte artiști instrumentiști, parteneri muzicali redutabili care vor intra în dialoguri captivante.

Johann Sebastian Bach știa să facă lumea să zâmbească. Meme-urile din Internet, purtând ochelari de soare sau făcând calambururi din numele său vor părea mai puțin gratuite celor care au ocazia să-i descopere cantatele profane. Bach coboară din strană în mijlocul lumii și o povestește muzical, devenind, încă o dată, contemporanul nostru. Sunt prea mari taxele? Cafeaua dăunează mariajului? Anul electoral ne schimbă viețile și amorurile? Pe 4 februarie, la The Villa, vom descoperi umorul lui Bach, pentru că va fi privit prin ochii bucureșteanului anului 2024.Oamenii au aceleași discuții și aceleași vicii ca în secolul al XVIII-lea, iar rezoluțiile de atunci sunt o sursă continuă de inspirație. Marele compozitor nu a scris operă, însă cele două cantate din spectacolul Bach, colegul de birou nu sunt departe de această regină a artelor, care nu îmbătrânește niciodată.

The Villa (Casa Bolintineanu)

Duminică, 4 februarie 2024 ora 12.00

Bach, colegul de birou

Mieke/Lieschen - Cleopatra David

El - Dan Macavei Schlendrian/tatăl- Ștefan Lamatic

Naratorul - Nicolae Simonov

Natalia Pancec – vioară Tania Zâmbreanu - vioară

Alexandra Marin – violă Eugen-Bogdan Popa - violoncel

Gabriel Marin – flaut Sorin Lupașcu - corn

Continuo: Ieronim Buga

Regia: Alexandru Pătrașcu

Program :

J.S. BACH

CANTATA ȚĂRANILOR BWV 212

CANTATA CAFELEI BWV 211

Muzician, eseist, Cleopatra David s-a născut într-o veche familie de intelectuali și artiști români. Soprana își dedică activitatea interpretării muzicii de cameră și de operă, iar vocea sa lirică și cu o timbralitate unică a fost admirată pe numeroase scene din România, Italia, Finlanda, Armenia, Franța, Marea Britanie și India. A obţinut titlul de Doctor în anul 2010 sub îndrumarea compozitorului Octavian Nemescu și este câștigătoarea Premiului I la rezidența artistică EUbyLakes organizată cu sprijinul Comisiei Europene. În anul 2024 este artist în rezidență la Cité Internationale des Arts din Paris cu o bursă oferită de Institutul Cultural Român.

Basul Ștefan Lamatic este absolvent al Universității Naționale de Muzică din București și a urmat cursuri de măiestrie vocală la Școala de vară Sir Georg Solti din Toscana, sub îndrumarea directă a unor profesori de seama ai Royal Academy of Music din Londra, la Festivalul Internațional Hariclea Darclee din Brăila sub îndrumarea sopranei Mariana Nicolesco și în cadrul proiectului Canto Vocal Programs culminând cu concerte în București, Zagreb și Bordeaux. Activitatea sa solistică include colaborări cu Opera Comică pentru copii și Opera Națională din București, dar abordează și genul vocal simfonic, unde a evoluat sub bagheta dirijorilor Nicolae Moldoveanu, Leo Hussain, Lubnan Baalbaki și Vladimir Jurowski. Debutul internațional a avut loc în cadrul “New Generation Festival” din Florența, în anul 2019 cu rolul Don Bartolo din Le Nozze din Figaro.

Baritonul Dan Macavei este absolvent al Universității Naționale de Muzică din București, unde a studiat cu Georgeta Stoleriu. Este laureat al mai multor concursuri naționale și în anul 2019 a primit Bursa “Iolanda Mărculescu”. Dan Macavei este artist liric al Filarmonicii „George Enescu“, iar activitatea solistică l-a adus pe scena de operă (Studioul UNMB, Studioul Ludovic Spiess al Operei Naționale București, Opera Comică pentru Copii și producții independente) și de concert, evoluând în Johannespassion (Patimile după Ioan) de Johann Sebastian Bach alături de Capella Coronensis sub conducerea lui Steffen Schlandt.

Absolvent al Universității Naționale de Muzică din București, tenorul Nicolae Simonov a studiat arta vocală cu profesorii Corneliu Fânățeanu, Liliana Dumitrache, Georgeta Stoleriu și este în prezent artist liric al Corului Academic Radio. În același timp a susținut concerte, recitaluri și spectacole la Filarmonica “George Enescu” din București, Radiodifuziunea Română, Catedrala Sf. Iosif și Opera Națională București, sub conducerea maeștrilor Cristian Mandeal, Jochen Wehner, Adrian Butterfield, Jin Wang, Ludovic Bacs etc. Simonov este unul dintre foarte rarii tenori specializați în muzică veche din România, având în repertoriu rolul Evanghelistului (Johannespassion de Bach), precum și alte numeroase lucrări preclasice și clasice din repertoriul vocal-simfonic și de operă.

Cunoscutul critic de operă Alexandru Pătrașcu a debutat ca regizor în producția independentă de operă La Serva padrona. Este creatorul blogului Despre Operă, care abordează o tematică diversă legată de viața muzicală din România: cronici de spectacole, articole de muzicologie, recenzii de carte, cronică de disc, traduceri din presa de specialitate internațională, interviuri cu muzicieni și regizori de operă, dar și analize ale actualității muzicale din România. În anul 2014, a publicat o carte, în colaborare cu Ioana Diaconescu, Vasile Moldoveanu - Un tenor pe patru continente, în ediție electronică, cuprinzând versiuni adaptate ale unor articole de pe blog despre cariera artistului. Din 2014, Alexandru Pătrașcu este corespondent pentru România al revistei Opera din Marea Britanie, una dintre cele mai reputate publicații internaționale din domeniu.

Ieronim Buga este absolventul Academiei de muzică Bucuresti, secţia Dirijat Cor Academic şi secţia Pian. Din 1994, este angajat ca artist liric şi artist instrumentist în cadrul mai multor instituţii culturale bucureştene, Filarmonica "George Enescu", Orchestra Naţională Radio, Corul Naţional de Cameră "Madrigal". A participat la numeroase turnee în Spania, Germania, Danemarca, Elveţia. Are o bogată activitate de pianist acompaniator şi este membru al mai multor ansambluri camerale.