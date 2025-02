Meciul Andrei Caramitru - Călin Georgescu: Jigniri, acuzații și expertize psihiatrice

„Da, nu este sigur un secret. Acest personaj consideră că atunci când ceva nu este pe placul său trebuie să poată fie eliminat în orice formă, incluzind persoana mea și tot ceea ce am spus. De asemenea, un comentariu la postarea lui, poate că știți sau poate nu, dacă nu vi-l pun la dispoziție, a fost ca cineva să mă lovească cu mașina pentru că este nevoie să fiu eliminat”, spune, la Realitatea Plus, Călin Georgescu.

El afirmă că democrația „nu presupune să incităm la violență și mai ales la asemenea acte suburbane, primitive”.

„Trebuie să avem niște limite și dacă acest ins, Caramitru, este un extremist, dacă așa gândește, este problema lui. Eu nu pot să stau, sigur, năpăsător și atunci, sigur, avocații mei au acționat pentru că este o chestiune atât de decență, de onoare și de un respect uman, în orice caz. Iar această pseudo-cultură pe care o afișează este problema dânsului, dar nu poate să se transforme în acte de violență pe care instituțiile statului să nu le bage în seama”, încheie Georgescu.

Andrei Caramitru a fost audiat, marți, la Poliția Ilfov, după mesaje la adresa lui Călin Georgescu, prin care ar fi „instigat la ură”.

Caramitru, despre Georgescu: Mă gândesc să cer o expertiză psihiatrică, să vedem dacă e echilibrat

Mă gândesc să cer o expertiză psihiatrică, să vedem dacă acest domn, Călin Georgescu, este echilibrat psihic, spune Andrei Caramitru. Declarația a fost făcută după ce Caramitru a fost audiat la poliție pentru mesaje la adresa lui Călin Georgescu, prin care ar fi „instigat la ură”.

„Nu cred că o să se întâmple ceva cu această plângere, pentru că nu văd ce pot să anchetez și nu văd ce concluzie pot să ai. Deci, am încredere 100% în justiție. Oricum, nu sunt eu in persona, dar mă gândesc poate, nu știu, eventual să cer o expertiză psihiatrică, că am înțeles că se poate în momentul când e. Am înțeles că se poate. O să mă consult cu avocații, pentru că înțeleg că dacă cineva te dă în judecată pe o bază de genul ăsta, pe o treabă gravă, poți să ceri. Și s-ar putea să ajung să cer o expertiză psihiatrică să vedem dacă domnul este echilibrat psihic. Dar pe lângă asta, cred că trebuie făcut ceva puțin mai organizat, pentru că suntem într-o situație de criză, în mod evident, de atac asupra statului”, spune la Antena3CNN Andrei Caramitru.

Călin Georgescu ar fi trebuit să fie chemat la poliție, spune Andrei Caramitru.

„Deci toată lumea vede ce se întâmplă, dar eu nu l-am văzut pe domnul Călin Georgescu să meargă el la procuror și la poliție, cum am fost eu, de bună voie. Am vorbit foarte deschis despre această speță. De ce el nu este acolo și a trebuit eu să fiu acolo? Este un nonsens absolut să compare o postare absolut rezonabilă cu nenorocirea despre care este acuzat acest personaj. Deci eu cred că trebuie să cerem toți, ca autoritățile statului, conform legii, să termine rapid anchetele, să fie chemați acuzații, că sunt mai mulți în anchete, să explice și să se ia o decizie într-o direcție sau alta, pe baza probelor, să se ia o decizie, să se comunice și să se întâmple ceva”, încheie Caramitru.

(sursa: Mediafax)