Balerina REBECCA RUDOLF debuteză alături de vedeta baletului mondial VSEVOLOD MAIEVSKYI în STARS GALA pe 25 August la TNB

Cei doi vor oferi publicului un moment de excepţie din registrul clasic, despre care solista spune: „Este o mare bucurie sa mă lansez în rol principal pe scena din România. Don Quijote este unul dintre baletele mele preferate întrucât combină baletul clasic cu caracterul dansului spaniol care mă îmbracă foarte bine. O urmăream pe Nathalia Osipova când eram mică și îmi doream să fiu la fel ca ea. Chiar dacă de data aceasta vom prezenta o suită a acestui balet, emoțiile sunt imense și aș dori ca publicul să empatizeze cu mine și să ne lansăm împreună într-o experiență minunată.”

Pentru prima dată în România, fabulosul Vsevolod Maievskyi, Ex Prim Solist al teatrului Mariinsky și solist al English National Ballet va dansa pe scena Teatrul Național I.L.Caragiale, București, în mega-spectacolul STARS GALA.

În premieră pentru publicul românesc, vedeta de anul acesta la STARS GALA va dansa într-o suită a baletului clasic Don Quijote. Gala va avea loc pe 25 august 2024, de la orele 19:00 la Teatrul Naţional I.L.Caragiale, Bucureşti, pe marea scenă a sălii, Ion Caramitru.

Născută în București, România, Rebecca Rudolf și-a început pregătirea la Liceul de Coregrafie Floria Capsali din București după care a continuat la Academia de dans Annarella Sanchez din Portugalia. A participat la concursul Youth America Grand Prix din Paris unde, chiar dacă nu a concurat cu moment solo, a fost remarcată și a obținut burse la toate școlile prezente în concurs: L’Ecole de danse de Opera de Paris, Royal Ballet School din Londra, Princess Grace Academie din Monaco, cât și la școlile de balet din Stuttgart, Munchen. În același an, participă cu momente solistice la semifinala de la Barcelona a aceluiași concurs și câștigă Premiul I la clasic, devenind ulterior finalistă și TOP 12 la finala mondială de la New York in 2018. Alege să meargă la L’École de Danse de l'Opéra national din Paris unde a obținut Diplome du Brevet. In 2020 este acceptată in paralel la Academia de Balet Vaganova din ST.Peteresburg și la Royal Ballet school din Londra, unde avea bursa obținută la YAGP, însă alege studiile de la Vaganova. Și-a terminat pregătirea profesională de dans revenind la Liceul de Coregrafie Floria Capsali din București unde și-a susținut examenul de bacalaureat și unde a câștigat premiul II la Olimpiada națională de balet din România.

Rebecca a studiat repertoriul clasic, contemporan și de caracter, de la Marius Petipa, Leonid Yacobson, Roland Petit, Michel Fokine, Nacho Duato și multe altele. Și-a îmbunătățit și îmbogățit repertoriul frecventand diverse workshop-uri internaționale, cel mai important fiind Revolve Dance – București care a venit în completarea studiilor prin metode foarte variate de predare, prin tehnici diferite și profesori de cel mai mare nivel de pregătire.

În pregătirea sa a dansat deja pe marile scene ale lumii ca studentă, dar și ca balerină profesionistă, cum ar fi: Opera Garnier din Paris, Lincoln Center din New York, Teatrele Mikhailovsky si Eifman din St. Petersburg, Opera Națională București, Teatrul Național I.L.Caragiale București, turneee și gale internaționale în Germania, Spania, Elveția și multe altele.

Rebecca Rudolf s-a alăturat echipei Bayerisches Junior Ballett München în sezonul 2023/24 unde a fost promovată imediat ca solistă, iar din toamnă va continua contractul cu aceeași companie in colaborare cu Staatsballet Munchen.

Despre STARS GALA

STARS GALA este un eveniment cultural inovator în România, pentru că reunește pe aceeași scenă și în aceeași coregrafie, balerini profesioniști ajunși la cel mai înalt nivel şi tinerele talente din Romania și din străinătate, pe care le ajută să devină următoarele staruri ale scenei de dans.

Workshopul intensiv de dans Revolve Dance si Stars Gala formează deja o platformă privată de lansare și susținere a tinerilor balerini români și internaționali.

La această ediție a evenimentului Stars Gala, momentul culminat este confirmat Vsevolod Maievskyi, tânărul şi incredibil de talentatul prim-solist venit de la Teatrul Mariinsky la English National Ballet din Londra care face furori pe scena internaţională în acest moment. Va dansa într-o suită din baletul classic “ Don Quijote”, alături de Rebecca Rudolf, iar balerinii Alfie Pearce ( Staatsballet Munchen), Horia Bucur (Opera Națională București), Ilona Quenot ( Opera Nationala Paris), Alecsia Lazarescu ( Royal Ballet school Londra), Briana Orezeanu ( Scoala de balet din Perm) vor performa alături de tinere talentate venite din toată lumea pentru acest eveniment.

Spectacolul va cuprinde numere realizate in cadrul Revolve Dance de profesori și foști balerini cu nume faimoase de la Opera Naţională din Paris: Carole Arbo (“Etoile" de Opera National de Paris si profesor la Scoala de balet a Operei National din Paris) şi Bertrand Belem (“Sujet” la Opera Nationala din Paris, câştigătorul medaliei de argint al Concursului de balet de la Varna şi profesor la Conservatorul din Paris), Nina Ivanovich ( profesor de dans isotric și de caracter la Academia de balet Vaganova din St. Petersbug), Kirill Melnikov (ex-solist şi prim solist la Teatrul Mariinsky din St Petersburg, Bavarian National Ballet din Munchen şi profesor la Ballet Academy - University of Music and Theatre Munchen), Konstantin Kheykel ( profesor și coregraf de dans contemporan) și Balazs Baranyai ( profesor Academia de dans Eifman și coregraf pentru teatrele Boris Eifman, Mikhailovsky și altele) si Andrey Ivanov ( profesor de dans clasic si actoie de balet la Academia de dans Eifman și director de selecție pentru școli și teatre).

STARS GALA va dura 2h30 minute cu pauză, și va avea trei părți:

DON QUIJOTE, suită în pregătirea și regia Ninei Ivanovich și a lui Andrey Ivanov, St.Petersburg

Ambasadorii Revolve Dance 2024, tineri care au rezultate internaționale extraordinare și care au fost susținuți de către acest workshop: Alecsia Lăzărescu – 16 ani ( busieră la Royal Ballet – Londra, câștigătoare a Pix de Lausanne “Jeune espoire”, “Hope award” Youth America Grand Prix, Barcelona 2020), Rebeca Zamfir -12 ani ( căștigătoare “Hope Award” în cadrul Finalei Youth America Grand Prix, Tampa 2023) și mulți alți tineri talentați, premianți intenațional pe care îi vom anunța treptat!

Open class Revolve Dance, la care vor participa toţi tinerii veniți din toata lumea ( Franța, Germania, Bulgaria, Moldova, Ucraina etc) înscrişi la workshop-ul de vară și vor fi prezentate creațiile profesorilor invitați de dans classic, contemporan, caracter și neo-clasic.

Spectacolul, de un înalt nivel profesionist prin clasă, emoţie şi stil, va fi foarte complex, de la coregrafie, la muzică, scenografie sau costume.

Vă invităm să participați la cel mai așteptat eveniment dansat al verii, Stars Gala prin care veți susține prospetele talente românești!

