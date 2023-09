BIEFF.13: o invitație deschisă la reflecție, dezbatere și dialog, alături de profesioniștii din lumea filmului internațional

În perioada 26 septembrie – 1 octombrie, sălile de cinema din capitală vor găzdui proiecții în premieră ale unora dintre cele mai curajoase experimente cinematografice ale anului, dar și întâlniri eveniment cu cineaști și profesioniști reputați ai industriei cinematografice internaționale. Publicul va avea ocazia să discute cu invitații ediției în cadrul sesiunilor de Q&A programate după proiecții, dar și în cadrul unor paneluri și dezbateri speciale despre industria cinematografică.

Masterclass Pedro Costa: 27 septembrie, ora 18:00, Cinema Elvire Popesco

Miercuri, în cea de-a doua zi de festival, spectatorii sunt invitați să-l întâlnească pe cineastul portughez Pedro Costa, o figură emblematică a cinemaului contemporan, a cărui operă – remarcabilă atât din punct de vedere formal, cât și politic, continuă să deschidă noi direcții în epoca digitală a imaginii. Evenimentul va debuta cu o primă proiecție în România a celui mai recent film al autorului – scurtmetrajul As Filhas do Fogo (The Daughters of Fire, 2023), prezentat în premieră internațională la ediția de anul acesta a Festivalului de Film de la Cannes.

Organizat în contextul retrospectivei pe care BIEFF i-o dedică autorului la această ediție, masterclass-ul se va concentra asupra trăsăturilor distinctive ale stilului de cinema care l-a consacrat pe Costa și va fi moderat de Flavia Dima – critic de film și curator asociat al festivalului.

Lansarea cărții Romanian Culture, History, and the Films of Radu Jude, de Andrei Gorzo și Veronica Lazăr: 29 septembrie, ora 16:00, Grădina Arthub

Nu cu mult înainte de premiera mondială a filmului Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii, care va rula cu casa închisă în deschiderea celei de-a 13-a ediții BIEFF, autorii Andrei Gorzo și Veronica Lazăr și-au publicat colecția de eseuri despre cinemaul lui Radu Jude. Volumul Romanian Culture, History, and the Films of Radu Jude, scris în engleză, publicat și distribuit de Editura Universității Lucian Blaga din Sibiu, va avea parte de o lansare oficială în București, pe 29 septembrie. Inclus în programul festivalului, evenimentul o va avea ca invitată pe Veronica Lazăr, în dialog cu Flavia Dima și Călin Boto, curatori asociați ai festivalului.

Panel - In Short: Navigating The Short Film Circuit: 30 septembrie, ora 11:00, Grădina Arthub

Studenții și profesioniștii români din domeniul cinematografiei și artelor vizuale vor avea șansa de a intra în dialog cu experții internaționali invitați la festival, în cadrul unui panel axat pe strategiile de promovare și distribuție a scurtmetrajelor și a proiectelor audiovizuale la nivel național și internațional. Specialiștii invitați să participe la discuția moderată de Oana Ghera, directoarea artistică a festivalului, vor împărtăși celor prezenți informații valoroase din culisele industriei de film, precum și despre vizibilitatea și durata de viață a experimentelor cinematografice în circuitul filmelor de scurtmetraj.

Vor participa la discuție Gabrielė Cegialytė – directoarea Festivalului Internațional de Scurtmetraj din Vilnius (Lituania), invitată anul acesta în Juriul Competiției Naționale BIEFF, Ilinka Mihăilescu – reprezentantă a Centrului Național al Cinematografiei, Eddie Bertozzi – directorul secțiunii de scurtmetraje din cadrul Festivalului de Film de la Locarno, invitat anul acesta în Juriu Competiției Internaționale de Scurtmetraj a BIEFF. Vor participa la acest dialog și Simone Bardoni – președinte și director artistic al Concorto Film Festival (Italia) și Florian Fernandez – coordonator al diverselor inițiative dedicate realizatorilor de scurtmetraj în cadrul Short Film Corner | Rendez-vous Industry (forumul de patru zile dedicat filmelor de scurtmetraj organizat în cadrul Festivalului de Film de la Cannes). Florian face parte și din Juriul Competiției Internaționale de Scurtmetraj BIEFF.13.

