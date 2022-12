RALUCA APRODU în BONJOUR MADAME, cel mai recent single al trupei ALTERNOSFERA

Raluca Aprodu, binecunoscuta actriță de teatru și film, este protagonista acestui videoclip, pe care mulți l-au catalogat drept un foarte scurt metraj:

L-am cunoscut pe Marcel pentru prima dată într-o parcare :) Amandoi aveam de alergat în ziua aia. Mi-a povestit despre ideea clipului. Am ascultat piesa pentru prima oara într-o mașină. 3 minute mai târziu vorbeam despre unde și când putem să filmăm videoclipul. Și povestea nu e prezentată pe scurt. Fix așa a fost. Pentru că sunt momente în viață în care nu trebuie să te gândești prea mult la un lucru. El pur și simplu se întâmplă: firesc, frumos și cu bucurie. Dacă e să fac o comparație, a fost cel mai firesc și plăcut “First date” profesional din viața mea.

Regizorul videoclupului, Roman Burlaca:

A fost un proiect important pentru mine, cunoșteam muzica Alternosfera încă din copilărie și mi-am dorit să ajung să fac ceva pentru ei. Când mi-a arătat Marcel pentru prima dată piesa am simțit-o din prima și am văzut până la capăt cum trebuie să arate tipologia și trăirile femeii din poveste. Iar când a venit Marcel și a propus-o pe Raluca Aprodu în rolul principal, eram sigur că va ieși un clip pe măsură. Este extrem de frumos să poți crea alături de actori care aduc plus valoare proiectului.

Marcel Bostan, solistul trupei Alternosfera și autorul scenariului videoclipului, spune despre Bonjour Madame: Bonjour... este despre vindecare prin sinceritate!

Următoarele concerte Alternosfera vor avea loc în Chișinău și Brașov, după cum urmează:

sâmbătă, 10 decembrie 2022, la CHIȘINĂU, în BRMG (ex Hala Moldova Film)

vineri, 16 decembrie 2022, | BRAȘOV | KRUHNEN MUSIK HALLE

Prestaţia artistică, show-urile mereu explozive, energia debordantă şi numărul extrem de mare de fani prezenţi la concerte au făcut ca Alternosfera să devină un etalon pentru zona de rock şi alternative de la noi din ţară. De-a lungul timpului, trupa a susţinut sute de concerte în România şi Republica Moldova, lansând până în prezent 6 albume și un EP, printre cele mai cunoscute hituri numărându-se Orașul 511, Wamintirile, Ploile nu vin, Flori de mai, Închisoarea albă, Două Eve, Mută, Haosoleum, Lucis, Epizodia, Fântânile.

Recent, Alternosfera a susținut prima parte a turneului Theatroll | Corbul Troian - o serie de concerte în cele mai frumoase săli de spectacol din România și Republica Moldova.

Alternosfera înseamnă: Marcel Bostan – voce, clape; Marin Nicoara – chitară; Sergiu Aladin – chitară; Dumitru Costin – bass; Nick Russu – tobe.