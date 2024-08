Brașovul a vibrat timp de 4 zile în ritmuri de jazz și blues. Brașov Jazz & Blues Festival a fost peste tot în oraș!

Piața Sfântul Ioan din Brașov, scena principală a festivalului

Peste 5000 de spectatori au asistat la concertele cu artiștii internaționali din Piața Sfântul Ioan, între 15 și 18 august. Brașoveni și deopotrivă turiști, au fost realmente încântați de concertele în premieră în România, a două legende americane ale bluesului mondial, Sugar Ray & The Bluetones feat. Rusty Zinn și Monster Mike Welch.

Scoțienii fantastici de la King King au concertat în premieră la Brașov și au confirmat că sunt una dintre cele mai bune trupe de blues-rock din lume, iar spaniola cu origini cubaneze Ana Carla Maza, și ea prezentă în premieră la Brașov, a încântat publicul cu un show electrizant, exploziv, în ritmuri latine.

Concertele din Piața Sfântul Ioan au fost completate de Sharrie Williams (SUA), “The Princess of Gospel Rockin’ Blues”, Markus Stockhausen Group (Germania), Black Cat Biscuit (Belgia) și Umberto Porcaro Band (Italia).

Toate concertele de pe scena principală a Brașov Jazz & Blues Festival pot fi urmărite în continuare pe pagina de Facebook a festivalului.

Jazz la înălțime, pe Scena Apollonia de pe Cetățuia Brașovului

Festivalul a cucerit tot Brașovul și timp de 3 zile, Scena Apollonia de pe Cetățuia de pe Strajă, a propus o serie de concerte de jazz cu nume importante ale scenei internaționale de gen.

Publicul de toate vârstele s-a bucurat de concertul britanicilor de la Hidden Orchestra, care au revenit pe scena festivalului de la Brașov la o distanță de 10 ani. S-a dansat la concertul CaboCubaJazz iar Nicu Patoi și Lars Kutschke Band feat. Berti Barbera au oferit o lecție de virtuozitate și prietenie. Elias D’hooge Trio și Piotr Budniak Essential Group i-au încântat pe iubitorii de jazz pur iar Mehdi Chamma Group au îmbinat armonios sonoritățile calde nord-africane cu detaliile mai sofisticate ale elementelor de jazz.

Scena Apollonia, din cadrul Brașov Jazz & Blues Festival a fost organizată de Centrul Cultural Apollonia.

Parcul Central a devenit Parcul Muzical la Brașov Jazz & Blues Festival

Parcul Central Nicolae Titulescu s-a transformat, pentru al patrulea an consecutiv, într-un Parc Muzical, iar mii de iubitori de muzică de toate vârstele s-au putut bucura timp de trei zile de concerte, de filme de animație, de ateliere muzicale și creative.

Academia Muzicală Soundbox a susținut concerte și workshop-uri muzicale, iar chitariștii din oraș s-au întâlnit la evenimentul ce devine o tradiție la festival: Întâlnirea Chitarelor.

La scena de DJ din parc, Aftăr People power by Aftăr Hours, distracția s-a încins alături de Vygo, Dex, Unum și Alex.

În fiecare seară de festival, publicul prezent la scena din parc s-a putut bucura de mai multe concerte cu Berti Barbera, Mariano Castro, Alexandra Fits sau Marcian Petrescu Blues Harp Band.

Inima Brașovului, Piața Sfatului, scena artiștilor brașoveni

Chiar dacă pare greu de crezut, scena live de jazz și blues din Brașov adună numeroase trupe de gen. Și pentru că Brașov Jazz & Blues Festival își dorește să încurajeze artiștii locali, a fost creată o scenă doar a lor, în Piața Sfatului. Fernet Blues Company, Fusion Core, Watzzy & The Watzaky Doodle Pigeons, Black Water, The Teachers, Maya Ciosa, Ruthless Chord Collective și Pedestrians au urcat pe scena din punctul zero al orașului.

Pentru al doilea an consecutiv, tinerii toboșari s-au adunat în Piața Sfatului pentru a cânta la unison, la Întâlnirea Toboșarilor, un eveniment organizat de Academia de muzică Soundbox și Brașov Jazz Blues festival, care are ca scop promovarea educației muzicale și conectarea iubitorilor de muzică din comunitatea brașoveană și nu numai.

Filme muzicale în aer liber, după zidurile cetății

Piața Brassai de După Ziduri a devenit zona de cinema în aer liber, unde 6 filme muzicale, biografice sau documentare, au strâns deopotrivă cinefilii și iubitorii de muzică la un maraton cinematografic, din care nu au lipsit Moonage Daydream, documentarul care prezintă viața lui David Bowie povestită chiar de artist, sau Bob Marley: One Love, filmul care celebrează viața și muzica unei legende ce a inspirat generații întregi prin mesajul său de dragoste și unitate. Lista de filme proiectate în piață a fost completată de Bohemian Rhapsody (2018), Respect (2021), Rocketman (2019) și Back to Black: Povestea lui Amy Winehouse (2024).

Cartier Coresi – cel mai amplu proiect de regenerare urbană din România - parte din experiența Brașov Jazz & Blues Festival

În Cartier Coresi publicul s-a bucurat de o demonstrație de dans și workshop Lindy Hop cu Swing Dance Academy, de ateliere de ritm și improvizație cu MIMA Brașov iar 4Tune Quartet a adus o serată muzicală, cu un repertoriu care a baleiat prin jazz, pop-rock, rock alternative sau rock progresiv.

Atmosfera din Cartier Coresi a fost întregită cu Fanfara „Țara Bârsei” care a încântat spectatorii cu muzică tradițională de alamă (marșuri, polci, valsuri), dar și cu muzică clasică și modernă.

Concerte în grădină și jam session, experiențe de neuitat la Brașov Jazz & Blues Festival

Juno Wine Garden a încântat spectatorii care au umplut până la refuz grădina de vară de După Ziduri cu 3 concerte memorabile: Sharrie Williams, Ana Maria Galea Trio și Berti Barbera & Nicu Patoi.

Nopțile festivalului s-au petrecut la Deane’s Irish Pub, unde artiștii prezenți pe toate scenele festivalului s-au amestecat pe scena pub-ului irlandez, rezultând 4 nopți de jam session de neuitat. LK Band au fost și de data aceasta trupa rezidentă a jam session-ului, Lars Kutschke (chitară), Attila Herr (bass), Till Sahm (pian) și Heiko Jung (tobe) fiind prezenți de 10 ani consecutivi la festivalul de jazz și blues de la Brașov.

Tradiționalul concert de gospel de la Biserica Fortificată din Bod

Ultima zi de festival a adus la Biserica Fortificată din Bod tradiționalul concert de gospel care, pentru al treilea an la rând, a umplut biserica din Bod și a mers la sufletul publicului.

The Princess of Rockin’ Gospel Blues, Sharrie Williams alături de LK Band, trupa sa de acompaniament, au fost răsplătite cu minute în șir de aplauze, lacrimi, bucurie și zeci de îmbrățișări, la final.

Ediția din acest an a Brașov Jazz & Blues Festival a strâns, în cele 4 zile de festival, peste 20.000 de participanți care s-au bucurat de evenimentele din cele nouă locații: Piața Sf. Ioan, Cetățuia Brașov, Piața Sfatului, Piața Brassai, Parcul Central Nicolae Titulescu, Cartier Coresi, Juno Wine Garden, Deane’s Irish Pub, Biserica Fortificată din Bod.

Fotograful oficial al festivalul: Florin Ghioca.

Foto Cetățuia Brașov, Cartier Coresi: Alexandru Dan