Bucharest Jazz Festival: S-AU PUS ÎN VÂNZARE biletele individuale pentru concerteLE DIN PERIOADA 8-10 SEPTEMBRIE

Cea mai așteptată manifestare de jazz a toamnei, Bucharest Jazz Festival va avea loc între 7-10 septembrie, la ARCUB – Hanul Gabroveni și Combinatul Fondului Plastic, și aduce, în premieră, în Capitală, artiști premiați și nominalizați la Grammy, nume consacrate ale jazzului internațional și virtuozi ai jazzului românesc.

Biletele individuale pentru fiecare dintre cele 3 zile de festival la Combinatul Fondului Plastic pot fi achiziționate la prețul de 100 de lei, pentru zona cu locuri pe scaun, și 75 de lei pentru zona cu acces general. Abonamentele generale (ce asigură accesul la toate concertele din cele trei zile de festival la Combinatul Fondului Plastic) sunt acum disponibile la următoarele prețuri: abonament pentru 3 zile cu loc pe scaun – 250 de lei; abonament cu acces general – 200 de lei. Biletele individuale și abonamentele generale sunt valabile pentru concertele din perioada 8-10 septembrie de la Combinatul Fondului Plastic. Copiii cu vârsta de până la 10 ani beneficiază de acces gratuit.

Bucharest Jazz Festival este organizat de Primăria Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București. Ediția din 2023, curatoriată de Ana-Cristina Leonte, o voce importantă a jazzului românesc, propune publicului cele mai proaspete explorări sonore din sfera jazzului contemporan, de la expresii profund înrădăcinate în tradiție până la manifestări eclectice în care se îmbină, sub magia improvizației, sunete electronice, neo-soul, funk, hip-hop, rock, afrobeat și world music. Muzicieni din Finlanda, Venezuela, Marea Britanie, Franța, Statele Unite ale Americii, Israel, Elveția, Austria, Țările de Jos, Coreea de Sud, Germania, Republica Moldova și, nu în ultimul rând, România vin în această toamnă la București și aduc pe scena Combinatului Fondului Plastic vibrațiile noi ale jazzului contemporan.

„Am invitat artiști și proiecte noi care nu au mai fost pe scena festivalului, iar în ceea ce privește artiștii internaționali, am invitat nume care nu au mai performat în România. Vor fi prezentate mai multe albume noi ale artiștilor români din țară și diaspora, precum și ale artiștilor internaționali. În procesul curatorial am avut în vedere calitatea selecției, noutățile muzicale și sprijinul comunității, dar am încercat să mențin o viziune de ansamblu, având mereu în minte și publicul. Mantra cu care am pornit în asumarea acestui rol a fost «muzică pentru oameni», acest schimb circular muzician-ascultător-muzician care poate suna banal, dar care este unul esențial în acest tip de manifestare. Mi-am dorit ca selecția de artiști să fie atractivă pentru publicul fidel al festivalului care an de an și-a primit artiștii cu necondiționată căldură, dar să atragă și public nou spre muzica de jazz și publicul tânăr”, precizează Ana-Cristina Leonte, cel mai tânăr curator al festivalului de până acum.

Meshell Ndegeocello, artista care are în palmares un premiu Grammy, pentru Cea mai bună piesă R&B, și nu mai puțin de 11 nominalizări, vine pentru prima dată în România și va prezenta pe scena Bucharest Jazz Festival cel mai recent album al său, „The Omnichord Real Book”, un material original nou, ce explorează rădăcinile sale. Figură emblematică pentru lumea muzicii, Meshell Ndegeocello este cunoscută pentru stilul unic și versatil cu care îmbină elemente de funk, soul, jazz, R&B, hip-hop și rock în creațiile sale și a cântat alături de The Rolling Stones, Madonna, Alanis Morissette, James Blood Ulmer, The Blind Boys of Alabama, Tony Allen, John Medeski, Billy Preston și Chaka Khan.

Publicul va avea ocazia să simtă live abilitatea sa de a transforma sunetele în povești reale, sâmbătă, 9 septembrie, la Combinatul Fondului Plastic, și va pătrunde într-un univers aparte, ce poartă amprenta modului unic în care Meshell Ndegeocello transpune teme universal valabile precum libertatea și dreptatea într-o înlănțuire vibrantă de armonii și sunete.

Cel mai important grup de Afro-Jazz din Marea Britanie, Nubiyan Twist va concerta duminică, 10 septembrie, și va transforma scena Combinatului Fondului Plastic într-un spațiu plin de energie în care vor răsuna sunetele lor molipsitoare influențate puternic de jazz, hip-hop, afrobeat, latin, soul, reggae și dance.

Saxofonistul nominalizat la premiile Grammy Ben Wendel, un star consacrat pe firmamentul jazzului și al muzicii, urcă pe scena festivalului, vineri, 8 septembrie, în formula de cvartet, într-o demonstrație de forță a noilor tendințe din jazzul contemporan, în care se împletesc irezistibil ritmuri de post-bop, muzică clasică și post-rock. Profesor la prestigioasa New School din New York, activitatea sa pedagogică este o constantă a carierei sale, cu peste 300 de masterclass-uri susținute la diverse colegii, universități și licee, prin care a inspirat noi generații de muzicieni. Sâmbătă, 9 septembrie, Ben Wendel va susține, la ARCUB – Hanul Gabroveni, Masterclass w/ BEN WENDEL, un curs intensiv dedicat studenților și absolvenților secției de jazz, precum și muzicienilor din comunitate. Participarea la masterclass se face doar pe bază de înscriere cu confirmare pe adresa secretariat@arcub.ro, în limita locurilor disponibile. Comunitatea de jazz va avea ocazia să-l asculte pe Ben Wendel în postura de pedagog, un rol bazat pe un impresionant palmares didactic.

Big Band Radio România, sub bagheta lui Tobias Hoffmann, și solistul chitarist Vilkka Wahl (Finlanda) vor prezenta vineri, 8 septembrie, spectacolul muzical „Conspiracy”, o interpretare live a celui mai recent album al cunoscutului dirijor german, ce conține și compoziția ce dă numele întregului spectacol. Premiată la Bill Conti Big Band Contest 2021, organizat de American Society of Music Arrangers and Composers din Los Angeles, „Conspiracy” este „una dintre cele mai provocatoare creații, pentru muzicieni și public, deopotrivă”, după cum mărturisește însuși compozitorul acesteia.

Jazzul românesc este reprezentat la festival de voci și instrumentiști reprezentativi ai genului. Joi, 7 septembrie, în pasajul Gabroveni, Mircea Tiberian Quartet, cu Mircea Tiberian (pian), Nadia Trohin (voce), Chris Dahlgren (contrabas) și Claudio Puntin (clarinet/clarinet bas), propune publicului spectacolul „Now as Then”, ce include compoziții proprii ale membrilor grupului, dar și reinterpretări din folclorul românesc mai vechi. Iar pianistul Sebastian Spanache va oferi melomanilor, în aceeași seară, o experiență captivantă de ascultare, prezentând în premieră la festival cel mai recent album al său, „UPAMERCADO”.

Unul dintre cei mai mari chitariști din România, Sorin Romanescu va deschide seara de vineri, 8 septembrie, la Combinatul Fondului Plastic, alături de Anthony Gutierrez (tobe) și Adrian Flautistu (contrabas). Muzician polivalent, abordând diferite genuri muzicale, de la rock, folk-blues și jazz până la muzica contemporană, coloane sonore de film sau muzică pentru spectacole de dans contemporan, Sorin Romanescu propune, în formula de trio, un recital cu compoziții originale și teme ale unor chitariști de jazz americani.

Una dintre cele mai apreciate cântărețe de jazz ale noii generaţii, Anita Petruescu va concerta, duminică, 10 septembrie, la Combinatul Fondului Plastic, alături de Adrian Bifano (chitară), Miran Noh (pian), Johannes Fend (contrabas) și Laurens Buijs (tobe). Artista care a câștigat premiul pentru cea mai bună interpretare vocală la Festivalul și Concursul Internațional de Jazz „Johnny Răducanu” 2018 va oferi publicului o imersiune în compozițiile sale, caracterizate de linii vocale colorate, tensiuni armonice, dinamică de putere, răsuciri neașteptate, sunete distinctive, hibride, nuanțe teatrale și din folclor.

Norzeatic & Qinta Spartă, Muntet, TajNic, colectivul francez Gin Tonic Orchestra, pianistul Lukács Márton & bateristul Debreci Norbert vor transforma, de asemenea, Bucharest Jazz Festival într-o punte muzicală între genuri diverse, cu îmbinări muzicale din sunete sintetizate, elemente hip-hop, funk, electronic, clasic și contemporan.

De asemenea, Bucharest Jazz Festival devine, și în acest an, o platformă pentru noi colaborări și interacțiuni directe între muzicieni printr-o serie de jam sessions găzduite vineri, 8 septembrie, și sâmbătă, 9 septembrie, de Combinatul Fondului Plastic. Artiști internaționali și trupe autohtone vor improviza în limbajul universal al muzicii.

Program Bucharest Jazz Festival // 7-10 septembrie 2023

Joi, 7 septembrie 2023 | 19:00 – 21:00

ARCUB – Hanul Gabroveni (pasajul Gabroveni)

• Sebastian Spanache

• Mircea Tiberian Quartet – Now as Then

Vineri, 8 septembrie 2023 | 19:00 – 23:00

Combinatul Fondului Plastic

• Sorin Romanescu Trio

• Big Band Radio România / dirijor Tobias Hoffmann / solist Vilkka Wahl – Conspiracy

• Ben Wendel Quartet

Sâmbătă, 9 septembrie 2023 | 18:00 – 23:00

Combinatul Fondului Plastic

• Lukács Márton Live Set

• Muntet

• Norzeatic & Qinta Spartă

• Meshell Ndegeocello

Duminică, 10 septembrie 2023 | 18:00 – 23:00

Combinatul Fondului Plastic

• TajNic

• Anita Petruescu Group

• Gin Tonic Orchestra

• Nubiyan Twist

În zilele de 8 septembrie, respectiv 9 septembrie, concertele vor fi urmate de o serie de jam sessions.