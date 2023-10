25 cele mai bune romane științifico-fantastice din toate timpurile

Iată astfel lista cu cele mai bune romane științifico-fantastice din toate timpurile, întocmită de booksofbrilliance.com.:

1.Jocul lui Ender, de Orson Scott Card

2.Androizii visează la oi electrice?, de Philip K. Dick

3.Dune, de Frank Herbert

4.2001: O odisee a spațiului, de Arthur C. Clarke

5.1984, de George Orwell

6.Fundația, de Isaac Asimov

7.Mașina timpului, de H. G. Wells

8.Ghidul autostopistului galactic, de Douglas Adams

9.Frankenstein, de Mary Shelley

10.Povestea Slujitoarei, de Margaret Atwood

11.Brave New World, de Aldous Huxley

12.Hyperion, de Dan Simmons

13.Lumea inelară, de Larry Niven

14.Eu, robotul, de Isaac Asimov

15.Străin în țară străină, de Robert A. Heinlein

16.Războiul lumilor, de H. G. Wells

17.O buclă în timp, de Madeleine L'Engle

18.Fahrenheit 451, de Ray Bradbury

19.Portocala mecanică, de Anthony Burgess

20.Marte roșu, de Kim Stanley Robinson

21.Mâna stângă a întunericului, de Ursula K. Le Guin

22.Sirenele Titanului, de Kurt Vonnegut

23.Sfârșitul copilăriei, de Arthur C. Clarke

24.Station Eleven, de Emily St. John Mandel

25.Kindred, de Octavia Butler