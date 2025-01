Un virus obișnuit ar putea declanșa boala Alzheimer

Este vorba despre citomegalovirus (CMV), un virus din familia herpesului, care se transmite prin fluide corporale precum saliva, sângele sau laptele matern. Studiile arată că până la vârsta de 80 de ani, nouă din zece persoane au în sânge anticorpi care demonstrează contactul cu acest virus.

Descoperirea cea mai importantă este că virusul poate folosi o cale biologică pentru a ajunge la creier prin intermediul nervului vag, cunoscut și sub numele de „axa intestin-creier". Odată ajuns aici, virusul poate declanșa o reacție a sistemului imunitar care contribuie la dezvoltarea Alzheimer.

„Credem că am identificat un subtip specific al bolii Alzheimer, care ar putea afecta între 25% și 45% dintre persoanele diagnosticate cu această boală", explică Ben Readhead, cercetătorul principal al studiului.

Descoperirea ar putea duce la noi tratamente. Cercetătorii lucrează acum la dezvoltarea unui test de sânge care să detecteze rapid prezența activă a virusului în intestin, iar pacienții identificați ar putea fi tratați cu medicamente antivirale pentru a preveni dezvoltarea bolii.

Nu toți purtătorii virusului vor dezvolta Alzheimer - legătura a fost observată doar la un grup restrâns de persoane cu infecție intestinală cronică cu CMV.

Studiul a fost publicat în revista științifică „Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association" și s-a bazat pe analiza țesuturilor donate de 101 persoane, dintre care 66 fuseseră diagnosticate cu Alzheimer, scrie Science Alert.

