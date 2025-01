Un bărbat de 29 de ani, tatăl a trei copii, primul care a scos crucea sfinţită din Dunăre

După oficierea Sfintei Liturghii de către Episcopul de Giurgiu la Catedrala Adormirea Maicii Domnului, întregul sobor de preoţi şi enoriaşii s-au deplasat pe jos, în procesiune, din centrul oraşului la Bazinul Dunării - Secţia Căi Navigabile, însoţiţi de Fanfara Centrului Cultural "Ion Vinea" din municipiul Giurgiu, unde a avut loc slujba de sfinţire a apei şi binecuvântarea apelor Dunării.



"Să spunem cu toţii Tatăl nostru şi apoi aruncăm crucea sfinţită în apele Dunării atât eu, cât şi preoţii care mă însoţesc", a spus Episcopul de Giurgiu, Prea Sfinţitul Ambrozie.



La start, de pe bordul unei nave ancorate în Portul Giurgiu s-au aliniat şapte tineri din municipiul Giurgiu, dar şi din localităţile Stăneşti şi Putineiu, cu vârste cuprinse între 25 şi 40 de ani.



În apă şi pe mal, pentru a asigura protecţia tinerilor curajoşi care s-au aruncat în apele reci ale Dunării s-au aflat şi scafandrii de la ISU Giurgiu, dar şi voluntari de la Crucea Roşie pregătiţi cu pături groase şi ceai cald pentru temerarii care au ieşit din apele Dunării cu crucea sfinţită.



Mădălin Stoica, de 29 de ani, a fost primul care a scos din apele Dunării crucea de lemn, urmat de Daniel Pieptea, de 29 de ani, din Putineiu, şi Ionuţ Ciucă, de 37 de ani, din municipiul Giurgiu.



În acest an, primarul municipiului Giurgiu, Adrian Anghelescu, a oferit diplome de participare, dar şi premii în bani, cu sume cuprinse între 150 şi 500 de lei, tuturor celor şapte tineri curajoşi care au respectat tradiţia de Bobotează.



"După atâtea cuvinte frumoase nu vă spun decât: la mulţi ani, stimaţi giurgiuveni! La mulţi an, Giurgiu! Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toţi! Doamne ajută!", a spus Anghelescu.



Totodată, Episcopul de Giurgiu, Prea Sfinţitul Ambrozie, le-a oferit tinerilor participanţi la această tradiţie de Bobotează de recuperare a crucii sfinţite din apele Dunării icoane sfinţite, calendare şi cărţi de rugăciuni.



La ieşirea pe mal, tinerii, încă îngheţaţi de apele reci ale Dunării, au primit şi botezul cu apă sfinţită din partea Episcopului de Giurgiu. Ei au spus că este o plăcere să participe la această tradiţie şi nici nu simt frigul.



"Am 29 de ani, sunt casnic, nu simt frigul, este o plăcere, îmi este foarte bine. Nu m-am antrenat, dar sunt foarte ambiţios pentru aşa ceva. Am mai participat şi în ultimii trei ani, dar acesta este primul an când sunt primul. Cu banii primiţi ca premiu merg la familie, pentru că am trei copii, dintre care un băiat în vârstă de patru ani, pe care îl voi învăţa să participe şi el la această tradiţie de Bobotează", a declarat pentru AGERPRES câştigătorul din acest an, Mădălin Stoica.



Episcopul de Giurgiu le-a spus celor prezenţi, dar mai ales celor care au sărit în apă pentru a aduce la mal crucea sfinţită, că vor fi protejaţi şi sănătoşi tot anul.



Tradiţia de Bobotează din acest an s-a desfăşurat într-o zi însorită, la o temperatură atmosferică de 11 grade Celsius.



În final, Fanfara Centrului Cultural Local "Ion Vinea" a susţinut pentru toţi cei prezenţi pe malul Dunării pentru a asista la tradiţia de Bobotează un concert de muzică populară din zona folclorică Vlaşca.



Preşedintele CJ Giurgiu, Toma Petcu, administratorul public al judeţului, Silviu Dumitrescu, şi viceprimarul municipiului Giurgiu Ionel Muscalu au mai participat la acest eveniment.

