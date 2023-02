4 cărți pe care să le citești înainte să vezi ecranizările

Încă din primele zile ale noului an, fanii Elenei Ferrante pot să vadă cea mai nouă adaptare a unui roman de-al ei pe Netflix, unde se va continua și aventura eroilor din Grishaverse cu un nou sezon. Lista romanelor transformate în filme nu se oprește însă aici. Editura Trei a realizat o selecție de 4 cărți pe care să le citești înainte să apară ecranizările.

Fericirea începe azi, de Jamie McGuire

Publicat inițial pe internet, romanul lui Jamie McGuire „Fericirea începe azi” (cu titlul original „Beautiful Disaster”) a devenit imediat un fenomen al pieței de carte. Bestseller New York Times, romanul a fost caracterizat ca unul care „creează dependență” și tradus imediat în 50 de limbi – până acum. Povestea magnetică a relației dintre doi tineri, Abby Abernathy şi Travis Maddox, „Fericirea începe azi” este un romance „cu o doză subtilă de erotism rafinat”, cum a scris despre această carte Nightly Reading Review. Virginia Gardner și Dylan Sprouse interpretează rolurile lui Abby și Travis în filmul regizat de Roger Kumble. Acesta este și regizorul filmelor „Tentația seducției”, „Prieteni și atât”, „Micuțele mincinoase: Perfecționistele” sau „După ce ne-am certat”. Romance-ul atât de așteptat de milioanele de fani ai romanului lui Jamie McGuire va avea premiera internațională pe 31 martie 2023 și va putea fi vizionat în cinematografele românești începând cu 28 aprilie 2023. Romanul „Fericirea începe azi” este disponibil pe site-ul Editurii Trei, la fel ca și mult aşteptata continuare a acestuia, „Fericirea mea eşti tu”.

Viața mincinoasă a adulților, de Elena Ferrante

Primele zile ale noului an au adus în premieră pe Netflix adaptarea romanului Elenei Ferrante „Viața mincinoasă a adulților”, publicat de Pandora M, parte a Grupului Editorial Trei. Creat sub forma unui serial cu doar 6 episoade, producția a fost regizată de Edoardo De Angelis și a fost lansată pe Netflix pe 4 ianuarie 2023. Temele cu care Elena Ferrante a cucerit cititorii din toată lumea se regăsesc și în acest roman. Relațiile tensionate dintre mame și fiice, prietenia dintre femei, chiar dacă fac parte din generații diferite, căutarea propriei identități într-un Napoli la fel de divizat precum personalitatea protagonistei sunt subiectele dezvoltate de Ferrante în Viața mincinoasă a adulților și preluate în adaptarea pentru televiziune. Valeria Golino, una dintre cele mai apreciate actrițe italiene, interpretează rolul Vittoriei, mătușa Giovannei, tânăra care pornește într-o călătorie prin care speră să se regăsească, după ce îl aude pe tatăl ei spunând că, pe măsură ce crește, seamănă cu disprețuita sa mătușă.

Regatul furtunilor, de Leigh Bardugo

Pe 16 martie 2023 are premiera pe Netflix cel de-al doilea sezon al serialului inspirat din romanele lui Leigh Bardugo, creatoarea universului Grisha. După adaptarea romanelor „Regatul umbrelor” și „Răzbunarea ciorilor” în primul sezon al serialului „Shadow and Bone”, în cea de-a doua serie se pare că va fi ecranizat „Regatul furtunilor”. Scriitoarea americană de origine israeliană dezvoltă un Grishaverse populat de făpturi fantastice și creaturi supranaturale malefice cărora le poate sta împotrivă doar o tânără femeie-soldat. Aceasta a descoperit forța magică ce poate unifica țara despărțită în două de o cortină compactă de întuneric. Cu un succes la fel de răsunător precum cel al romanelor din care e inspirat, mult așteptatul sezonul 2 al serialului promite surprize pentru fani. Cu un buget uriaș de producție pentru fiecare episod, între 3.000.000 și 4.999.999 de dolari, cea de-a doua serie din „Shadow and Bone” va avea 8 episoade de câte o oră. Eric Heisserer va fi în continuare în distribuție, la care se vor alătura Anna Leong Brophy, Lewis Tan, Patrick Gibson și Jack Wolfe. Casa de producție a lansat deja un trailer. În curând, va fi adaptat pentru televiziune și romanul „A noua casă”. Drepturile de ecranizare pentru acest roman au fost însă achiziționate de Studiourile Amazon. Toate aceste romane semnate de Leigh Bardugo au fost publicate de Editura Trei.

Ghinioane şi încurcături, de Lee Child

Fanii „Jack Reacher” nu mai au mult de așteptat episoade noi ale serialului favorit. Alan Ritchson, protagonistul seriei, a anunțat deja din toamnă că au început filmările pentru cel de-al doilea sezon. Acesta va fi inspirat de cel de-al 11-lea roman al prolificului și totodată celebrului autor Lee Child, „Ghinioane și încurcături”. Odată cu Jack Reacher, Lee Child a reușit să creeze un personaj magnetic, cu fani în toată lumea. Inadaptabil, inteligent, invincibil, Jack Reacher este aproape o legendă. Prezența sa garantează thrillere inteligente, cu acțiune susținută, capabile să țină cititorii sau spectatorii pe jar până la final. În cel de-al doilea sezon al serialului, Alan Ritchson o va avea alături pe Maria Sten, cu un rol mult mai amplu în această serie. Iubitorii thrillerelor semnate de Lee Child găsesc în oferta Editurii Trei 16 dintre cele 26 de romane semnate de celebrul scriitor britanic.