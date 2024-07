9 cărți cu pecete solară

1. România, la răspântie

Autor: Marian Nazat

Editura: Rao, 2024

„Nu demult, am învățat de la Aleksandr Zinoviev că în bătălia dintre doi idioți atotputernici nu e loc pentru un pitic deștept. Poți sfârși băgat la apă, fie de unul, fie de altul - sau de amândoi deodată. Mai bine să te ferești din drum. Fă-o însă atât de discret, încât nimeni să nu dea atenție ieșirii tale din scenă. La citirea întâia oară a vorbelor astea, habar n-aveam că ele îmi vor fi motto atât al volumului tocmai isprăvit, cât și al asfințitului de viață ce-mi dă târcoale în șuieratul rachetelor și-n scâncetele muribunzilor din Ucraina. Subiectul războiului din vecinătatea hotarelor noastre oropsite m-a preocupat obsedant și încă nu-mi dă pace deloc, motiv să-i dedic cohorte întregi de frământări, de disperări… Timp de doi ani, am strâns îndestule deziluzii și spaime pornite din vitregia unei sorți naționale decise de o geografie neprielnică, ostilă chiar. Nu am ocolit nici spectacolul, adesea funest, oferit de actorii politici din mahalaua dâmbovițeană ori din satul planetar, cu implicațiile, de regulă nefaste, asupra românului, aflat dintotdeauna supt vremi. Am căutat cu febrilitate să-mi pricep, din mărturisirile străinilor, neamul, cu înălțările și prăbușirile sale de-a lungul istoriei…” - Marian Nazat

2. O lume de bizarerii

Autoare: Louise Penny

Editura: Trei, 2024

Traducere: Luminița Gavrilă

În timp ce sătucul Three Pines revine la viață după iarna grea și se pregătește pentru o sărbătoare locală, doi tineri reapar după mulți ani în viața anchetatorilor Armand Gamache și Jean-Guy Beauvoir. Erau mici când mama lor a fost ucisă, iar acum au venit în Three Pines. Dar cu ce scop? Vor să se împace cu salvatorii lor sau să îi distrugă?

Armand Gamache e și mai îngrijorat când e descoperită scrisoarea veche de 160 de ani a unui pietrar, care povestește cu groază despre o încăpere zidită într-o casă din Three Pines. Localnicii găsesc încăperea și o deschid, scoțând la lumină o lume de bizarerii. Dar Gamache își dă seama că este mai mult de-atât - un puzzle ascuns în alt puzzle și mesaje secrete care prevestesc haos și violență. Un vechi dușman e liber să-și ducă la capăt răzbunarea diabolică.

Premiul Agatha pentru cel mai bun roman contemporan.

3. Femei obișnuite

Autoare: Philippa Gregory

Editura: Polirom, 2024

Traducere: Ioana Avădanei

O carte despre milioane de femei care au lucrat în mină sau au deținut corăbii, despre femei-pirat, negustorese, impresare de teatru sau soții care au modelat și schimbat societatea engleză de-a lungul timpului. „Femeile obișnuite” ale Philippei Gregory au pilotat avioane de luptă, au bătut monedă și au construit nave, mori și case. Au mers la război, au muncit pământul, au făcut campanii sociale, au scris și au iubit. Au comis crime ori s-au făcut vinovate de trădare, s-au închinat la tot felul de zei, au gătit și au crescut copii, au născocit invenții și s-au răzvrătit. Iar prin toate acestea au contribuit la edificarea culturii și tradițiilor Angliei de-a lungul atâtor secole caracterizate de tulburări politice, ciumă, foamete, prosperitate, reforme religioase. Punând accent pe energia, ingeniozitatea și rolul lor enorm, poveștile adunate de Philippa Gregory în acest volum le redau femeilor locul pe care îl merită în istorie - în centrul scenei.

4. Jacqueline la Paris

Autoare: Ann Mah

Editura: Corint, 2024

Traducere: Carla Georgescu

Septembrie 1949 - Jacqueline Bouvier ajunge în Parisul postbelic pentru a-și începe primul an de studii în străinătate. Are douăzeci de ani, o poziție socială bună, dar precară din punct de vedere financiar și este conștientă de așteptările mamei sale de a-și găsi o partidă strălucită. Înainte de a ceda în fața presiunilor familiei, își acordă un an în care să exploreze și să savureze frumusețile din Orașul Luminilor.

Jacqueline se trezește dintr-odată într-o lume nouă și amețitoare, o lume a șampaniei și a castelelor, a artei și a teatrului avangardist, a cafenelelor și a cluburilor de jazz. Are o legătură amoroasă cu un scriitor tânăr și talentat, care îi împărtășește dragostea pentru literatură și pasiunea pentru cultură.

Evocatoare, sensibilă și bogată în detalii istorice, Jacqueline la Paris creionează portretul celei care va deveni un simbol feminin american. Ann Mah descrie în mod strălucit deșteptarea intelectuală și estetică a lui Jacqueline Bouvier și povestește cum Franța devine adevărata ei iubire, care o va influența de-a lungul întregii sale vieți.

5. Arta conversației

Autor: Alexander von Schönburg

Editura: Baroque Books, 2015

Traducere: Mihai Moroiu

Unii citesc cărți începând cu sfârșitul. Pare nefiresc, dar este un gest absolut nevinovat. O dovadă că suferim de exces de informație. Pentru cei în cauză, adică în primul rând pentru cei care își petrec mai toată ziua în fața unor mici ecrane, care au cu adevărat nevoie de o introducere în modul de comunicare IRL, pentru ei, prin urmare, am rezumat esențialul cărții în câteva vorbe, care să-i scutească de restul lecturii:

Zece reguli de aur pentru orice ocazie - cocktail party, recepție sau sărbătoare:

Stai drept! Mergi drept! Nu lăsa niciodată să se observe că interlocutorul te plictisește. Nu te uita niciodată peste umărul lui, în căutarea altor persoane! Fii interesat! Procedează ca marele maestru Clinton. Sau ca ambasadorul din Liechtenstein la Berlin. Când vorbești cu oameni ca ei, îți transmit sentimentul că s-au trezit în acea dimineață cu gândul că trebuie să te întâlnească pe tine. Nu lăsa să apară vreo pauză în conversație! La nevoie, întreabă: „Ce lucru frumos vi s-a întâmplat astăzi?” Nu fi servil. Poți să și contrazici, când este cazul! Nu fi arogant. Lasă-l și pe interlocutor să aibă dreptate! Fii întotdeauna amabil cu angajații! Nu jigni niciodată o mamă. Sau un câine. Nu pune niciodată telefonul mobil pe masă. Ascultă!

6. Regi, războaie și cocote

Autor: Christoph Schulte-Richtering

Editura: Baroque Books, 2013

Traducere: Mihai Moroiu

Abilă până la magnific și comică până la sublim, istoria lumii în 44 de capitole, scurte și nonconformiste: de la cruciade la criza financiară, de la Leonardo da Vinci și Machiavelli la Marco Polo și Wagner, Gutenberg și Shakespeare.

Indiferent dacă e vorba de Carol cel Mare, de Carol Quintul sau de Carol Gândacul, cartea explică într-un registru tranșant, dar universal valabil de ce omenirea arată așa cum o cunoaștem noi astăzi: altfel, ce-ar mai fi fost Hollywoodul fără Troia, fără Roma antică și fără Robin Hood?!

7. Scrisoare de dragoste

Autor: Mihail Drumeș

Editura: ART, 2024

Impresionanta poveste de iubire cu aer interbelic imaginată de Drumeș în Scrisoare de dragoste a trecut testul timpului devenind una dintre cele mai apreciate scrieri ale autorului. Anda şi Dinu, doi tineri care par sortiți unul altuia, trăiesc o aventură tulburătoare și trec prin spectaculoase răsturnări de situație, totul în numele dragostei ideale. Însă viața, cu implacabilitatea ei tăioasă, îi va pune la încercare și le va tulbura visele.

O reeditare binevenită.

8. Invitația la vals

Autor: Mihail Drumeș

Editura: ART, 2023

Invitația la vals este unul dintre cele mai apreciate romane ale literaturii interbelice, iar în cei aproape nouăzeci de ani scurși de la prima sa apariție, în 1936, a fost publicat în zeci de ediții. Drumeș spune povestea de dragoste dintre Tudor și Micaela, o experiență măcinată de excese emoționale, gelozie și jocuri ale seducției. O poveste de dragoste sau o poveste despre răzbunare? Și una, și alta, Invitația la vals dă ritmul unui dans amețitor - iar nicidecum un simplu vals -, care-o să te lase fără răsuflare.

9. Librăria uitată din Paris

Autoare: Daisy Wood

Editura: Corint, 2024

Traducere: Dorina Tătăran

O ficțiune istorică a cărei acțiune se desfășoară în jurul unei librării pariziene, personajele principale gravitând în jurul acesteia, legate de aceeași incomensurabilă dragoste pentru carte, pentru oameni dincolo de vremurile grele și suferința îndurată. Povestea pendulează între Parisul anilor 1940, aflat sub asediul trupelor germane, și prezent, împletind destine, secrete și iubiri eterne.

Paris, 1940

Războiul se apropie de orașul iubirii. Jacques, a cărui soție este obligată să se ascundă, trebuie să rămână impasibil când naziștii îi iau tot ce îi este drag. Totul, cu excepția ultimei raze de speranță: îndrăgita lui librărie, La Page Cachée. Dar, când o tânără femeie și copilul ei îi bat la ușă într-o noapte și îl imploră să-i adăpostească, Jacques știe că singura lui opțiune este să riște totul încă o dată pentru a salva o viață...

În zilele noastre

Juliette și soțul ei au ajuns în sfârșit în Franța, într-o escapadă romantică la care ea visa de atâta vreme. Însă, pe măsură ce zilele trec, Juliette descoperă cât de mult s-au îndepărtat unul de altul. Ea tânjește să se aventureze într-o nouă viață, așa că, atunci când din întâmplare dă peste o prăvălie abandonată, care este de vânzare, pare ceva predestinat. În scurt timp va afla că librăria uitată ascunde secrete nebănuite.