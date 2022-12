Aceste adevăruri - istoria SUA de la veneraţie şi adoraţie la dispreț și lipsă de respect

„De-abia când începi să citești, realizezi cât de mult avem nevoie de o carte ca aceasta, mai ales astăzi... Sclipitoare.“ – New York Times Book Review



Mult lăudată pentru „prezentarea amplă și lucidă a trecutului Americii“ (New York Times Book Review), cartea scrisă de Jill Lepore plasează trecutul însuși – o devoțiune față de fapte, dovezi și mărturii – în centrul istoriei națiunii. Experimentul american se bazează pe trei idei – „aceste adevăruri“, după cum le-a numit Jefferson – egalitatea politică, drepturile naturale și suveranitatea poporului. Dar națiunea – și chiar democrația însăși – au răspuns oare acestei promisiuni?



Lucrarea de față deapănă originala istorie a Americii începând din 1492 și ridică întrebarea dacă vreme de mai bine de cinci secole cursul evenimentelor a reflectat cu adevărat adevărurile națiunii americane sau dimpotrivă, le-a infirmat. Pentru a răspunde la această chestiune, Lepore analizează evoluția politicii americane, moștenirea sclaviei, persistența inegalității și impactul transformărilor tehnologice. „O națiune născută în contradicție... va lupta întotdeauna pentru a descoperi adevăratul sens al istoriei ei“, scrie Lepore, dar a te angaja în această luptă cercetând trecutul este parte a muncii de cetățean. Cu Aceste adevăruri, Lepore ne propune o carte care cu siguranță ne va marca și modela percepția asupra istoriei americane de acum înainte.



Această carte nu este doar o scurtă istorie a Statelor Unite şi un manual, ci îşi propune încă un lucru: să explice natura trecutului. Istoria nu este doar o materie; este şi o metodă. De regulă, metoda pe care o folosește Lepore este „să lase morţii să vorbească”. Le-a inclus spusele între aceste pagini ca pe nişte flori, pentru frumuseţea lor, sau ca pe nişte insecte, pentru hidoşenia lor. Opera istoricului nu este opera criticului sau a moralistului; este opera leneşului şi a povestitorului, a filosofului şi a omului de ştiinţă, a celui care verifică şi spune adevărul.



Istoria Americii este caracterizată, potrivit lui Jill Lepore, de foarte multă durere şi de şi mai multă ipocrizie. Nu există ţară sau popor străine de aceste sentimente. În trecutul Americii însă există şi deosebit de multă decenţă şi speranţă, prosperitate şi ambiţie şi mai ales inventivitate şi frumuseţe. Unele volume de istorie a Americii nu critică deloc Statele Unite; altele nu aduc decât critici. Această carte nu face nici una, nici alta. Între veneraţie şi adoraţie, pe de o parte, şi lipsă de respect şi dispreţ, pe de altă parte, se deschide un drum nesigur, aflat undeva departe de falsele pioşenii şi triumfurile meschine ale celor care au trăit, au murit, şi-au arătat curajul şi au comis greşeli şi păcate cu mult înaintea noastră, spune autoarea în volumul Aceste adevăruri. O istorie a Statelor Unite.



Jill Lepore este profesor de istorie americană la Universitatea Harvard. Este, de asemenea, colaborator permanent al revistei The New Yorker și gazda podcast-ului „The Last Archive“.

În 2021 i-a fost decernat Premiul Hannah Arendt pentru Gândire Politică. Este autoarea mai multor lucrări de succes, printre care se numără The Name of War: King Philip’s War and the Origins of American Identity (câștigătoare a Premiului Bancroft), New York Burning: Liberty, Slavery and Conspiracy in Eighteenth-Century Manhattan (finalistă la Premiul Pulitzer) și The Secret History of Wonder Woman (câștigătoare a Premiului pentru Cartea de Istorie Americană). Lepore este membru al Academiei Americane de Arte și Științe, al Societății Americane de Filosofie și a fost președinte al Societății Istoricilor Americani.