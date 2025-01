Cîrstoiu: Clasa politică nu e pregatită pentru intrarea în joc a unui om cu carieră, cu notorietate

„Am avut parte de o scurtă experiență politică legată de susținerea de a candida pt Primăria Capitalei. De fapt, o lipsa majoră de susținere din partea acelora care mi-au propus să fac acest demers a dus la un eșec. Aș vrea să fac câteva precizări:

- am intrat cu toată bună credință mea, de a oferi un alt model de administrație

-am înțeles că în politică noțiunea de echipă, așa cum înțeleg eu și cum am precizat anterior, nu există

- am înțeles că poți fi scos din arena fără motiv, fără scrupule, dacă reprezinți un eventual pericol

- clasa politică nu e pregătită pentru intrarea în joc a unui om cu carieră, cu notorietate profesională, cu alte idei

- sentimentul de insecuritate dat de oscilațiile politice e în consecință firesc și explică tot ceeea ce se întâmplă azi

-în continuare cred că o echipă de oameni care nu au făcut politică sau care doar tangențial au intrat în jocul politic, poate schimbă în bine soarta acestei țări. Și este momentul”, scrie pe Facebook medicul Cătălin Cîrstoiu.

El și-a făcut un bilanț al anului 2024.

Cătălin Cîrstoiu a fost desemnat, inițial, candidat comun PSD-PNL la Primăria Capitalei, apoi liderii coaliției au decis retragerea din cursa electorală a acestuia și candidaturi separate la primăria Capitalei – Gabriela Firea (PSD) și Sebastian Burduja (PNL).

(sursa: Mediafax)