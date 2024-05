Autori de marcă din literatura universală, în portofoliul Anansi. World Fiction la Bookfest 2024

Cititorii vor putea cumpăra, la standul Trei din cadrul Romexpo, toate cele peste 100 de titluri publicate sub umbrela imprintului Anansi. World Fiction cu o reducere de 30%, dar vor exista și titluri la prețuri speciale de până la 10 lei.



Volumul Între margini. Despre plăcerea de a citi și de a scrie (traducere de Cerasela Barbone) este o carte de non-ficțiune scrisă de Elena Ferrante în anul 2021, un aliaj impenetrabil de cultură bine asimilată și autenticitate viscerală în care misterioasa scriitoare italiană vorbește despre scrisul ei în strânsă relație cu cititul.

De asemenea, avem o nouă traducere din opera scriitoarei și jurnalistei franceze de origine marocană Leïla Slimani: romanul Priviți-ne cum dansăm! (traducere de Daniel Nicolescu), cartea care continuă marea frescă familială și politică a istoriei Marocului, povestind ”anii de plumb” ce au urmat sfârșitului protectoratului francez.

Și din opera scriitorului Giorgio Bassani, un clasic al literaturii italiene, a apărut recent o nouă ediție a unuia dintre cele mai iubite romane ale sale (traducere de Rodica Locusteanu): Ochelarii cu ramă de aur, carte ecranizată în 1987, în regia lui Giuliano Montaldo, cu Philippe Noiret, Rupert Everett și Valeria Golino în rolurile principale.

O reeditare mult-așteptată, publicată recent sub sigla Anansi. World Fiction, este și Trilogia gemenilor de Ágota Kristóf (traducere de Tristana Ir).

În lista titlurilor ecranizate, semnalăm publicarea recentă a noii ediții, tie-in, a romanului Zona de interes de Martin Amis, cartea ce stă la baza ecranizării cu același nume, în regia lui Jonathan Glazer, unul dintre cele mai comentate și mai premiate filme ale anului 2023, distins cu patru premii Oscar.

Prima traducere în limba română a unei cărți celebre de istoria artei, Civilizația de Kenneth Clark (traducere de Bertha Savu) este o panoramă a artei și arhitecturii occidentale de la prăbușirea Imperiului Roman și până la izbucnirea Primului Război Mondial. Civilizația lui Kenneth Clark, narativizează literar cele treisprezece episoade ale serialului BBC montate de autor în 1969.



O selecție a titlurilor apărute în ultimele săptămâni în cadrul Anansi. World Fiction, unul dintre cele mai dinamice proiecte editoriale dedicate traducerilor din literatură universală de pe piața de carte din România, va fi lansată la Bookfest în cadrul unui eveniment special: sâmbătă, 1 iunie, începând cu ora 14.00, la Scena Arena. Moderatorul evenimentului va fi directorul editorial al proiectului, scriitorul Bogdan-Alexandru Stănescu.



Despre volumul La porțile tărâmului de nicăieri, cea mai recentă traducere din opera îndrăgitei scriitoare siriene Samar Yazbeck, o mărturie rară, plină de curaj, a realităților pe care le-a descoperit în țara ei după reîntoarcere și debutul războiului civil, va vorbi chiar traducătoarea cărții, Laura Sitaru. La porțile tărâmului de nicăieri este un important document istoric, dar și o operă literară de excepție.



Și Inside Story, ultima carte scrisă de Martin Amis, considerat de mulți critici una dintre cele mai influente și mai inovatoare voci ale literaturii britanice moderne, se află pe lista cărților care vor fi lansate la Bookfest 2024. Despre „cea mai frumoasă carte a lui Martin Amis”, potrivit criticilor de la The New York Times, „o capodoperă care ne reamintește că Amis e cel mai bun”, în viziunea celor de la The Spectator, va vorbi, de asemenea, traducătoarea cărții, Mihaela Ghiță.



La evenimentul din 1 iunie va fi lansat și volumul Liberă. Un copil și o țară la sfârșitul istoriei, excelenta carte de memorialistică semnată de Lea Ypi, un nume de referință pe scena teoriei politice la nivel global, desemnată în 2022 unul dintre cei mai buni zece gânditori din lume de revista britanică Prospect și una dintre cele mai importante personalități culturale de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Despre cartea scriitoarei de origine albaneză va vorbi scriitorul și publicistul Vasile Ernu.



Și Bora Chung, una dintre cele mai cunoscute scriitoare sud-coreene din noua generație, în plină ascensiune în plan internațional, tradusă cu succes în peste douăzeci și cinci de limbi va fi în atenția publicului participant la lansarea noutăților Anansi. Scriitorul Marius Chivu va vorbi despre proza ei scurtă reunită în volumul Iepurele blestemat, o antologie unică și plină de fantezie de povestiri stranii, greu de încadrat într-un gen literar anume.



Marius Chivu, un fan declarat al scriitorului Richard Ford, este cel care va prezenta și cea mai recentă traducere din opera îndrăgitului scriitor american: Canada, roman al maturizării, capodopera lui Ford, care ne propune unul dintre cele mai tușante și mai dickensiene personaje din literatura acestui început de secol.



Și Băiatul sclipitor, fascinantul roman al lui Paul Auster ce reface biografia lui Stephen Crane, scriitorul care l-a influențat pe Hemingway, va fi lansat la Bookfest. Despre acest volum dens, desemnat de criticii de la The Boston Globe drept „cea mai bună carte a anului 2021”, le va vorbi celor prezenți la eveniment chiar traducătoarea cărții, Iulia Gorzo.



James McBride, scriitor, muzician și scenarist, este unul dintre numele importante ale literaturii americane contemporane care intră în portofoliul Anansi. World Fiction începând din această primăvară, cu romanul Diaconul King Kong (traducere de Dana Crăciun), roman polițist, farsă urbană și portret sociologic al Brooklynului din anii ’60. Despre cartea care ne portretul unui dintre cele mai memorabile personaje ale literaturii americane din ultimii ani, un Don Quijote alcoolic din Brooklynul anilor ’60, va vorbi redactorul cărții, istoricul literar Ruxandra Câmpeanu.



Prima carte a cunsocutului scriitor spaniol Fernando Aramburu publicată după bestsellerul Patria, romanul Păsări migratoare (traducere de Marin Mălaicu-Hondrari), se află pe lista noutăților Anansi la Bookfest 2024. Jurnalista culturală și traducătoarea Silvia Dumitrache va vorbi celor prezenți la eveniment despre această carte, un minunat roman despre natura umană, despre demnitate și speranță, un imn pentru tot ce face sarea și piperul vieții: dragoste, prietenie, libertate.



Despre cea mai recentă carte a scriitorului maghiar Péter Nádas, unul dintre marii prozatori europeni ai momentului, Povești de groază, va vorbi la Bookfest 2024 criticul literar Carmen Mușat. Cartea, apărută în traducerea lui Ildikó Gábos-Foarță, ne poartă într-un univers care comunică cu lumile lui Céline și Cehov, în care limbajul și realitatea, ce-și au propriile legi greu de pătruns, intră în contact cu neputința de a articula, unde nu doar egoismul și bunătatea își croiesc drum, dar și forțe ale haosului, energii demonice care împing personajele în direcții necunoscute.



Și scriitorul ucrainean Iuri Andruhovîci, despre care criticii de la The New York Review of Books spune că „poate fi comparat, în literatura ucraineană, doar cu Gogol”, a intrat recent în lista autorilor Anansi. World Fiction, cu romanul Radio Noapte. Mihai Traista, traducătorul cărții, este cel care va vorbi despre Radio Noapte, „roman acustic”, un roman prin care răzbate „un perete de sunet” construit pe fundalul evenimentelor care au frământat istoria recentă a Europei de Est – după cum îl descrie chiar autorul său.



Jurnalistul cultural Matei Martin va prezenta la eveniment cea mai recentă traducere din opera lui Paolo Giordano, autor care s-a impus ca unul dintre cele mai importante nume din literatura italiană actuală. Este vorba despre Tasmania, un roman despre viitor, o carte deopotrivă feroce și emoționantă.



Cunoscutul scriitor american de origine egipteană André Aciman, cunoscut de cititorii din întreaga lume datorită romanului Strigă-mă pe numele tău/ Call me by your name, a apărut recent în traducere cu Fuga din Egipt, roman care va fi de asemenea lansat la târg. Portret seducător al unei lumi dispărute, Fuga din Egipt este cronica spectaculoasă a unei familii evreiești, urmărită de la curajoasa ei statornicire în cosmopolita Alexandrie la exodul înfrângerii, trei generații mai târziu. Traducătoarea cărții, scriitoarea Alexandra Turcu, este cea care va prezenta romanul la eveniment.



Proiectul editorial coordonat de scriitorul și editorul Bogdan-Alexandru Stănescu, Anansi. World Fiction a fost lansat la finalul lunii septembrie 2020, ca o colecție a Editurii Pandora M. Recent, Anansi a devenit imprint al Editurii Trei. Așezat sub semnul lui Anansi, zeul african al poveștilor, imprintul Anansi. World Fiction include cinci serii: Anansi. Contemporan – dedicată literaturii actuale, Anansi. Clasic – un spațiu al clasicilor secolului XX, Anansi. Mentor – ce reunește eseuri literare, Anansi. Ego – seria dedicată memorialisticii și Anansi. Blues – seria poeziei.



Ediția din acest an a Salonului Internațional de Carte Bookfest are loc în perioada 29 mai – 2 iunie, în Pavilionul B2 Romexpo. Programul de vizitare este următorul: miercuri, 29 mai: 10.00-20.00; joi, 30 mai: 10.00-20.00; vineri, 31 mai: 10.00-21.00; sâmbătă, 1 iunie: 10.00-21.00; duminică, 2 iunie: 10.00-20.00. Accesul publicului este gratuit.