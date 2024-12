9 cărți în dar la Gaudeamus

1. O geometrie a tandreței

Autor: Liviu Ornea

Editura: Nemira, 2024

Un scriitor pe la șaizeci de ani, evreu de origine, părăsit de soție, încearcă să-și pună ordine în viață și gânduri. Îl urmărim timp de aproape doi ani, perioadă în care asistă și la degradarea tatălui său. Peste problemele personale, se suprapune un impas creativ, pe care încearcă să-l depășească ficționalizându-și traumele, iubirile, eșecurile, obsesiile și dilemele etice. Pe acestea - și multe altele - le topește într-un mozaic romanesc al cărui protagonist, Marcel Cohn, e compus din instantanee surprinse din copilărie până la senectute, iar poveștile lui ne sunt dăruite spre lectură tot nouă, cititorilor.

O geometrie a tandreței este, în fond, un excelent roman al căutărilor continue - de sine, identitare și sentimentale.

2. Sindromul picioarelor neliniștite

Autoare: Ioana Unk

Editura: Nemira, 2024

În câte feluri poți iubi? Cât te-ai modela pe tine însuți pentru a-l găsi și păstra pe celălalt în viața ta? Ce se-ntâmplă când eșuezi în dragoste, din nou și din nou? Iată doar câteva dintre întrebările la care răspunde literar Sindromul picioarelor neliniștite. Un roman-metaforă, pornind chiar de la titlu (și de la o afecțiune reală), despre căutarea (fără sfârșit a) iubirii. O carte-mozaic în care descoperim o protagonistă cu totul și cu totul aparte, care privește lumea printr-o lentilă - dragostea -, dar dintr-o multitudine de perspective, din perioade foarte diferite ale propriului parcurs, din alte și alte colțuri, cu alte și alte fobii, manii, obsesii ori manifestări schizoide. Un regal, în fond, în materie de iubire.

Un roman-caleidoscop în materie de iubire.

3. Soarele negru

Autor: Bogdan-Alexandru Stănescu

Editura: Trei, 2024

Un cuplu cum nu se poate mai improbabil care se întâlnește în Bucureștiul anilor ’70, un psihiatru malefic, racolat de KGB, aflat în căutarea automatonului uman și care sfârșește în pădurile nebuniei, un nazist gay, membru al Societății Thule, care vânează artefacte magice cu valoare neprețuită pentru ritualurile oculte menite să aducă pe lume cel de-al Treilea Reich, o stranie croitoreasă a Casei de Modă Diana, căzută pradă demonilor, o mamă creștin-ortodoxă pasionată de artele marțiale, un scriitor german melancolic pe nume Max Sebald, străzile înguste și pietruite din Norwich, Sulina anilor ’90, socialiști camerunezi, un Păpușar rus care colecționează trofee de care se îndrăgostește, un roman neterminat ce iradiază viețile celor care-l citesc: toate acestea se împletesc în biografia multigenerațională a unui personaj pasionat de criminali în serie și de reconstruirea imaginară a vieții tatălui dispărut.

Soarele negru este un roman picaresc al cărui protagonist e chiar literatura, sinuoasă și ramificată ca brațele unui fluviu ce se despart în deltă.

4. Rivala

Autor: Eric-Emmanuel Schmitt

Editura: Humanitas Fiction, 2024

Traducere: Doru Mareș

După ce i-a supraviețuit sopranei supranumite La Divina, Carlotta Berlumi se întoarce în Italia, punând capăt unui lung exil argentinian. Nimeni nu-și amintește de ea, cu excepția lui Enzo, un tânăr pasionat de operă, care i-a auzit numele rostit cu adorație de către bunicul lui. El devine confidentul venerabilei Carlotta, căreia trecerea anilor nu i-a domolit furia de a se fi amăgit când spunea: „Callas? Nu-i dau mult! O să vezi: curând, nimeni nu va mai vorbi despre ea…”. Pentru că fosta primadonă este în continuare convinsă că ea era, de fapt, cea mai bună soprană, iar publicul o adora, până când a apărut Maria Callas, o maestră a manipulării care, invidioasă, i-a furat locul sub luminile rampei.

Un roman scurt rafinat, ireverențios și plin de anecdote din culisele operei, un portret inedit al Mariei Callas, pictat în tușe nervoase de cea mai aprigă rivală a sa.

5. La marginea unui codru nesfârșit

Autor: Leo Hardiashvili

Editura: Trei, 2024

Traducere: Mihaela Buruiană

Tatăl lui Saba a dispărut, iar urmele lui duc înapoi spre Tbilisi, în Georgia. Au trecut două decenii de când Irakli a fugit din țara natală devastată de război, împreună cu Saba și Sandro, cei doi copilași ai săi, acum bărbați în toată firea. Două decenii de când a văzut-o ultima oară pe mama lor, care a rămas în țară pentru ca ei să poată scăpa. În cele din urmă, Tbilisi l-a ademenit acasă. Dar când apelurile telefonice ale lui Irakli încetează, lucrurile încep să capete o aură de mister... Ajuns în oraș în timp ce animalele scăpate de la grădina zoologică rătăcesc pe străzi, Saba descoperă tot felul de indicii pe care încearcă să le deslușească: graffitiuri ciudate, mesaje tulburătoare transmise prin radio, pagini din manuscrisul nepublicat al tatălui său împrăștiate ca niște firmituri de pâine... Pe măsură ce vocile celor rămași în urmă se fac simțite la periferia lumii sale, Saba va descoperi că toate drumurile duc spre trecut și spre secrete înghițite de codrii nesfârșiți ai Georgiei. Pe fondul unor peripeții pătrunse de magia și misterul întoarcerii într-o patrie pierdută, La marginea unui codru nesfârșit este o poveste rară și profundă despre casă, memorie și sacrificiu - despre misiunea membrilor unei familii de a se salva reciproc și de a lăsa trecutul în urmă.

Un roman (de debut) tulburător.

6. Totul se poate schimba într-o clipă

Autoare: Becky Hunter

Editura: Nemira, 2024

Traducere: Andreea Tudorică

„Un roman despre importanța fiecărui moment petrecut alături de cineva drag, despre prietenie, dragoste și alegerile dificile pe care suntem obligați să le facem. Alegeri de-o clipă, care pot schimba totul”, Anamaria Manolescu, coordonatoarea colecției Nemira Fiction.

7. A treia lumină

Autoare: Claire Keegan

Editura: Trei, 2024

Traducere: Iulia Anania

O fetiță este încredințată pentru scurtă vreme unui cuplu fără copii dintr-un sătuc irlandez. Lăsată în voia ei, copila intră într-o lume cu totul necunoscută, unde se regăsește în inocența și lumina blândă a verii. Încetul cu încetul, pe măsură ce-și descoperă părinții temporari și le cunoaște grija și afecțiunea, fetița trăiește simțăminte nebănuite. Cu totul accidental, descoperă însă și un secret care-i va schimba cursul vacanței în raiul ei temporar. O poveste despre granița aproape imperceptibilă dintre durere și tandrețe, A treia lumină atinge acel interstițiu dintre ceea ce trebuie spus și ceea ce e mai înțelept să fie trecut sub tăcere.

Scriitoarea irlandeză Claire Keegan (n. 1968) este cunoscută pentru povestirile sale publicate de-a lungul timpului în The New Yorker, The Paris Review sau Granta. Prima ei antologie de povestiri, Antarctica (1999), a câștigat Rooney Prize for Irish Literature și William Trevor Prize. A doua, Walk the Blue Fields, a apărut în 2007 și a fost recompensată cu Edge Hill Prize pentru cea mai bună antologie de povestiri publicată în Insulele Britanice. A treia lumină (Foster, 2010) a câștigat Davy Byrnes Award și a devenit bestseller internațional. Astfel de lucruri mărunte (2021) a fost finalist la Booker Prize și Rathbones Folio Prize și a câștigat Orwell Prize for Political Fiction și The Kerry Group Prize for Irish Novel of the Year. So Late in the Day (2022) s-a numărat printre finalistele Story Prize.

8. Salvatorii

Autoare: Ana Maria Sandu

Editura: Polirom, 2024

Șase povestiri despre cupluri, iluzii și dorința de a fi iubiți. Un amor online, o pisică bătrână care e ultimul bun comun al unor oameni ce s-au despărțit, o femeie care muncește în Italia, o vacanță de iarnă compensatorie, o asemănare neliniștitoare, un necunoscut fără adăpost care tulbură, într-o seară ploioasă, viața unor bucureșteni. Personajele povestirilor Anei Maria Sandu, indiferent de vârstă, își doresc o relație adevărată. Cineva va fi mereu dispus să riște și să joace rolul salvatorului.

Oare?

9. Dacă i-aș fi spus

Autoare: Laura Nowlin

Editura: Pandora M, 2024

Traducere: Irina Stoica

Dacă i-aș fi spus este o poveste de dragoste din care nu lipsesc momentele tragice și legăturile neașteptate, cu rol vindecător. Romanul scoate în evidență cele mai problematice aspecte din viața adolescentului: exces de încredere presărat cu momente de nesiguranță tulburătoare, decizii alimentate de frică, comunicare dificilă și judecăți pripite.

