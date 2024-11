9 cărți în buza iernii

1. Pe țărm

Autor: Abdulrazak Gurnah

Editura: Litera, 2024

Traducere: Andreea Năstase

Într-o după-amiază de sfârșit de noiembrie, Saleh Omar aterizează pe aeroportul Gatwick venind din Zanzibar, o insulă îndepărtată din Oceanul Indian. Are la el o geantă în care se află avutul său cel mai de preț – o casetă de mahon conținând tămâie. Pe vremuri deținea un magazin de mobilă, avea o casă și era soț și tată. Acum este un solicitant de azil sosit din paradis. Tăcerea este singura lui apărare. În acest timp, Latif Mahmud, un personaj important din trecutul lui Saleh, duce o viață singuratică în apartamentul său din Londra. Când cei doi se întâlnesc într-un orășel englezesc de pe țărmul mării iese la iveală o poveste complexă, o poveste despre dragoste și trădare, despre seducție și posedare, despre oameni încercând din răsputeri să găsească o anume stabilitate în tumultul epocii lor.

Abdulrazak Gurnah s-a născut în anul 1948 și a fost profesor de limba engleză la Universitatea din Kent. Este autorul romanelor: Memory of Departure (1987), Pilgrims Way (1988), Dottie (1990), Paradis (Paradise, 1994, finalist la Booker Prize și Whitbread Award), Admiring Silence (1996), Pe țărm (By the Sea, 2001, nominalizat la Booker Prize și finalist la Los Angeles Times Book Award), Abandon (Desertion, 2005, finalist la Commonwealth Writers’ Prize), The Last Gift (2011), Gravel Heart (2017), Vieți în derivă (Afterlives, 2020, finalist la Orwell Prize for Fiction și nominalizat la Walter Scott Prize) și Theft (2025). Locuiește în Canterbury.

Premiul Nobel pentru Literatură (2021).

2. Paradis

Autor: Abdulrazak Gurnah

Editura: Litera, 2022

Traducere: Andreea Năstase

Yusuf duce o viață liniștită cu familia sa într-un orășel din Africa de Est, iar când e înștiințat că urmează să plece departe de casă primește vestea senin. Nu-i trece prin minte să întrebe de ce trebuie să-l însoțească pe unchiul Aziz și de ce a fost organizată atât de rapid expediția; nu întreabă nici măcar când se va întoarce. Adevărul este că „unchiul“ e un negustor bogat și puternic, iar Yusuf i-a fost încredințat drept zălog pentru datoriile tatălui său.

Paradis este o tapiserie complexă în care se întrețes mituri, visuri și tradițiile biblică și coranică, povestea maturizării unui băiat într-o Africă măcinată de colonialism și violență.

3. Vieți în derivă

Autor: Abdulrazak Gurnah

Editura: Litera, 2022

Traducere: Andreea Năstase

Când era doar un băiețel, Ilyas a fost răpit de la părinții săi de trupele coloniale germane. După mulți ani în care a luptat în război contra propriului său neam, se întoarce în sat numai ca să descopere că părinții săi nu mai sunt, iar sora lui, Afiya, a fost dată în grija unor străini.

Un alt tânăr se întoarce în aceeași perioadă. Hamza nu a fost răpit, ci vândut; ajuns și el în trupele coloniale, a devenit mâna dreaptă a unui ofițer a cărui protecție i-a marcat viața. Convalescent și fără un ban în buzunar, nu-și dorește decât un loc de muncă și o viață ferită de primejdii – precum și iubirea frumoasei Afiya. Pe măsură ce soarta împletește viețile acestor oameni, care își duc mai departe traiul muncind și îndrăgostindu-se, umbra unui nou război pe alt continent se alungește și se întunecă, amenințând să-i înșface și să-i ia cu sine...

4. Bibliotecarul

Autor: Mihail Elizarov

Editura: Trei, 2024

Traducere: Magda Achim

Nimeni nu-și mai aduce aminte de Gromov, cândva scriitor de romane propagandistice, prea puțin gustate de public. Însă pe măsură ce trece timpul, cărțile lui ies iarăși la suprafață, și fiecare îi dă cititorului ei o însușire aparte: Furia de a-și înfrunta cu sălbăticie dușmanii; Memoria, care aduce în mintea celui care citește imaginile unei copilării fericite; Puterea de a ignora teama de moarte. Cu timpul, în țară încep să apară Biblioteci, falanstere de lectură susținute de cititori care se războiesc pentru ultimele exemplare ale acestor cărți rare. În vâltoarea luptei dintre proscriși apare și Aleksei, eroul fără vreo calitate aparte, care schimbă destinele tuturor în momentul în care primește Cartea Memoriei, devenind fără voie Bibliotecar. Îmbinând mediul unui univers corupt cu umorul negru, realitatea cu mitul, Mihail Elizarov aruncă asupra Rusiei sovietice din romanul său o privire ironică, într-o poveste despre inepuizabila dorință umană, despre căutarea unui sens în viața trăită într-o lume haotică, iluzorie.

Premiul Booker pentru literatură rusă 2008.

5. Istoria viitorului

Autor: Georges Minois

Editura: Nemira, 2024

Traducere: Doru Mareș

Georges Minois a demonstrat că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și viitor. Cunoașterea viitorului a fost o preocupare constantă a tuturor civilizațiilor. Deși universală, predicția a luat forme diferite de-a lungul istoriei omenirii: divinația, profeția, astrologia, utopismul sau futurologia. Ea nu este neutră sau pasivă, ci corespunde unor intenții, dorințe sau temeri. Iar accentul se pune nu atât pe acuratețe, cât pe rolul său ca terapie socială sau individuală și pe reflectarea sa în prezent. În acest sens, ea dezvăluie mentalitatea și cultura unei societăți.

6. Case dezmățate

Autor: Colin Barett

Editura: Polirom, 2024

Traducere: Bogdan Perdivară

Romanul mult aşteptat al lui Colin Barrett, câştigătorul mai multor premii prestigioase pentru volumele sale de proză scurtă, este o explorare a lumii interlope din Comitatul Mayo, Irlanda, şi a conflictelor din zonă, dar şi o adevărată imersiune analitico-literară în tenebrele condiţiei umane. În timp ce oraşul Ballina se pregăteşte pentru cel mai important weekend din an, conflictul mocnit dintre măruntul dealer de droguri Cillian English şi fraţii interlopi Gabe şi Sketch Ferdia izbucneşte cu violenţă. Când Dev aude soneria vineri seara şi se duce să deschidă, dă peste Doll, fratele adolescent al lui Cillian, plin de vânătăi, în ghearele lui Gabe şi Sketch. Îmboldit de verii săi infami, Dev se vede implicat, împotriva voinţei sale, în visurile de răzbunare ale celor doi Ferdia. Între timp, Nicky, o adolescentă de şaptesprezece ani, nu poate scăpa de sentimentul că ceva rău i s-a întâmplat iubitului ei, Doll. Mahmură, încă încercând să-şi revină după o noapte agitată şi bântuită de propriile fantome, ea porneşte într-o misiune febrilă de a-l salva pe Doll, punând sub semnul întrebării viitorul ei în Ballina. Case dezmăţate este o poveste minunat scrisă, plină de suspans, despre doi marginali care luptă să se regăsească în timp ce lumea lor se afundă în haos şi violenţă.

Roman nominalizat la Booker Prize 2024.

7. Sânge și ruine

Autor: Richard Overy

Editura: Litera, 2024

Traducere: Diana Morărașu

Sânge și ruine este o capodoperă, o privire nouă și exhaustivă asupra bătăliei finale pentru viitorul ordinii globale, care ne va face să vedem războiul în moduri inedite și nefamiliare. Provocatoare, originală și menită a pune pe gânduri, Sânge și ruine își propune să ne aducă o nouă înțelegere a războiului.

Volum câștigător al Medaliei Ducelui de Wellington pentru istorie militară.

8. Povestea legendarului Orient Express

Autor: Guillaume Picot

Editura: Corint, 2024

Traducere: Dorina Tătăran

Orient Express, primul tren care făcea legătura între Europa și poarta de intrare în Orient, întruchiparea tuturor dorințelor și fanteziilor asociate cu acesta, a înregistrat un succes imediat. Cunoscut în scurt timp drept „regele trenurilor, trenul regilor”, a devenit o legendă în timpul propriei existențe. La 30 de ani de la ultima sa călătorie, Orient Express deschide arhive inedite și porțile atelierelor de restaurare, unde vagoanele istorice, martore ale acestei povești mitice, sunt readuse la viață…

„În octombrie 1883, cursa de Orient Express a sosit la București prin Sinaia și valea Prahovei, iar cu acest prilej a fost inaugurat castelul Peleș. Călătorii au vizitat palatul la 7 octombrie 1883, ajungând la București în aceeași zi, la orele 21 (trenul plecase de la Paris în urmă cu trei zile). Apoi au fost invitați de oficialitățile române la Hotel Hugues (situat pe locul Grand Hotel Continental de astăzi), pentru o seară de banchet și o noapte de găzduire pe Calea Victoriei.” - Adrian Majuru

9. Rusia și Țările Române

Autor: Victor Taki

Editura: Corint, 2024

Traducere: Sorin Cristescu

Unul dintre obiectivele politicii externe a Rusiei de la începutul secolului al XIX-lea a fost transformarea Moldovei și a Țării Românești, din vasali otomani, în zonă-tampon controlabilă și în rampă de lansare pentru viitoarele operații militare împotriva Constantinopolului. Rusia și Țările Române descrie interesele divergente și cooperarea complicată dintre oficialitățile ruse și elitele celor două Principate între 1812 și 1834, o perioadă-cheie pentru Țările Române.

Printr-o cercetare meticuloasă a planurilor și a memorandumurilor alcătuite de administratorii ruși și de elita românească, Victor Taki prezintă modul în care clasa conducătoare a celor două Principate s-a folosit de rivalitatea ruso-otomană pentru a-și păstra și a-și extinde autonomia tradițională. Izvorâte din interacțiunea cu reprezentanții țarului, reformele instituționale cuprinzătoare au consolidat statalitatea teritorială în zona Dunării de Jos, oferind cadrul pentru realizarea viitorului stat național român.

Deși politica rusă a avut la bază interesul propriu și o bună parte a societății românești manifesta o rusofobie vădită, această perioadă tulbure a contribuit, totuși, într-un mod semnificativ la apariția României moderne, câteva decenii mai târziu.

