Cărţi pentru un început de toamnă

Fern Brookbanks și Will Baxter s-au întâlnit prima dată pe vremea când erau tineri și idealiști, iar întâlnirea lor s-a transformat în 24 de ore pline de aventură, secrete și visuri împărtășite. Așa că s-a încheiat cu un pact, cu o promisiune de a se reîntâlni exact peste un an. Fern a venit plină de speranțe pe malul lacului. Will nu a apărut niciodată.

Zece ani mai târziu, Fern încearcă să salveze vechea afacere a mamei sale, iar ajutorul vine sub forma unui bărbat chipeș, care ajunge pe malul lacului nouă ani prea târziu, cu o valiză în mâini, dar fără nicio explicație pentru promisiunea sa încălcată și inima ei frântă.

Dar cum ar putea Fern să aibă încredere în acest străin elegant, care nu seamănă deloc cu tânărul de care se îndrăgostise cândva? Și cum ar putea vreodată să îi ofere o a doua șansă?

Dragoste şi alte cuvinte

Macy şi Elliot iubesc jocurile de cuvinte. Dar când inimile încep să vorbească, singurul cuvânt important rămâne dragostea. Macy Sorensen are o viaţă ordonată şi programată până în cel mai mic amănunt şi totul pare să fie minunat: ture îndelungate, în care se implică plină de entuziasm în calitate de medic pediatru rezident, o relaţie previzibilă cu un bărbat matur, stabil financiar, ieşiri agreabile la cafea cu prietenele şi un sentiment general de armonie. Și totuşi, nu aceasta e viaţa după care tânjește inima ei. Într-o zi, îl întâlneşte din întâmplare pe Elliot Petropoulos. Prima ei iubire. Singura ei iubire. Apoi, tot universul pe care şi l-a construit cu atâta grijă se dizolvă treptat. Pe când erau adolescenţi, Macy şi Elliot au fost cei mai buni prieteni. Ani în şir, el a fost lumea ei. El a consolat-o după ce mama ei a murit de cancer. El a ajutat-o să descopere farmecul jocurilor de cuvinte şi magia primului sărut. Şi tot el a trădat-o în modul cel mai sfâşietor cu putinţă. Va exista o a doua şansă pentru Macy şi Elliot? Vor reuși ei să găsească acele cuvinte care au puterea să-i aducă înapoi împreună?

Ultimul tren spre Londra În Viena anului 1938, Stephan Neuman are 15 ani și este fiul unei familii evreiești cu stare și influență, viitor dramaturg care, în căutare de inspirație, cercetează atât străzile, cât și tunelurile ascunse ale vechiului oraș. Cea mai bună prietenă a lui Stephan este sclipitoarea Žofie-Helene, o tânără creștină, matematiciană de geniu, a cărei mamă este redactorul-șef al unei reviste antinaziste. Curând, zilele lipsite de griji ale celor doi adolescenți sunt strivite sub bocancii naziștilor care preiau controlul asupra Austriei.

Speranța însă nu moare. Truus Wijsmuller, membră a mișcării olandeze de rezistență, își riscă viața scoțând pe furiș copii evrei din Germania și trimițându-i către națiunile care îi acceptă. Misiunea aceasta devine încă și mai periculoasă după Anschluss - anexarea Austriei de către Hitler -, fiindcă multe țări europene își închid granițele în fața miilor de refugiați.

Tanti Truus este hotărâtă să salveze cât de mulți copii poate. După ce Marea Britanie adoptă o lege prin care acceptă să preia copii refugiați din Reichul german, ea își face curaj și îl abordează pe Adolf Eichmann, nazistul care avea să vină cu ideea „soluției finale în chestiunea evreiască”, în încercarea de a scoate copii precum Stephan, frățiorul lui, Walter, și Žofie-Helene din iadul care se arată.

Lucky

O călătorie palpitantă ca un roller-coaster, un jaf care a mers teribil de prost și o protagonistă curajoasă, care va cuceri inimile cititorilor. Lucky Armstrong este o escroacă dură și talentată care tocmai a reușit să fure un milion de dolari împreună cu iubitul ei, Cary. Ea este gata să înceapă o viață nouă, sub o altă identitate - când lucrurile o iau razna. Lucky se trezește singură pentru prima dată, nevoită să se descurce în lume fără ajutorul tatălui sau al iubitului ei, cele două persoane de la care a învățat arta înșelătoriei. Când descoperă că un bilet de loterie pe care l-a cumpărat dintr-un capriciu valorează milioane, bucuria îi este umbrită de o mare problemă: încasarea biletului câștigător ar însemna să fie arestată pentru fărădelegile sale. Va merge Lucky la închisoare, fără nicio șansă să-și capete averea, sau îi va surâde norocul? Lucky este un roman despre adevăr, despre eliberare și despre cât de greu e să fii bun.

Fifty Fifty, Valea Ultimei Şanse Care sunt șansele ca suspectul Sam Blue să fie nevinovat de crimele în serie asupra a trei tinere? Hotărâtă să-i reabiliteze numele, indiferent de costul carierei ei, detectivul Harriet Blue acceptă o relocare riscantă într-un oraș îndepărtat, unde un jurnal găsit pe marginea drumului dezvăluie un plan criminal. Iar prima crimă, la scurt timp după sosirea ei, sugerează că ceasul ticăie deja. Între timp, înapoi în oraș, o tânără deține cheia pentru a elucida cazul fratelui lui Harriet. Dacă ar putea scăpa de cel care o ține ostatică. Detectivul Harriet Blue este hotărâtă să reabiliteze numele unui presupus criminal... dar când mai are loc o crimă, va reuși ea să folosească asta în sprijinul anchetei sale paralele?

