9 cărți-evantai

1. Civilizația

Autor: Kenneth Clark

Editura: Pandora M, 2024

Traducere: Bertha Savu

O panoramă a artei și arhitecturii occidentale de la prăbușirea Imperiului Roman și până la izbucnirea Primului Război Mondial, Civilizația lui Kenneth Clark narativizează literar cele treisprezece episoade ale serialului BBC montate de autor în 1969. Considerând că o civilizație poate fi, mai presus de toate, judecată prin arhitectura pe care a lăsat-o în urmă, Clark călătorește prin insulele Irlandei din secolul al VI-lea, prin Florența renascentistă și New York-ul modern și arată efortul colectiv al oamenilor care au vrut să spună adevărul despre societatea lor. Se desfășoară astfel o distribuție impresionantă de personaje care și-au dăruit toată energia pentru a ne lărgi înțelegerea lumii și a civilizației noastre. De asemenea, Kenneth Clark scoate în evidență capodoperele pe care le-au creat - în arhitectură, sculptură și pictură, filosofie, poezie și muzică -, de la Școala din Atena a lui Rafael și până la podurile lui Brunel.

O carte-comoară!

2. Canada

Autor: Richard Ford

Editura: Pandora M, 2024

Traducere: Mihaela Buruiană

În orășelul Great Falls, din Montana, viața unei familii aparent fericite se destramă brusc atunci când părinții, oameni absolut normali, se hotărăsc să jefuiască o bancă. Adolescenții gemeni, o fată și un băiat care rămân singuri în urma întemnițării părinților, se despart. Perspectiva romanului îi aparține băiatului, Dell Parsons, pe care soarta îl duce peste graniță. Ajuns în misterioasa și necuprinsa Canadă, Dell intră pe mâna unui bărbat violent și impulsiv. Romanul lui Richard Ford este o meditație asupra răului ascuns în cele mai banale ființe umane, dar și asupra misterului de nepătruns al unor peisaje pustii. Roman al maturizării, capodopera lui Richard Ford propune unul dintre cele mai tușante și mai dickensiene personaje din literatura acestui început de secol.

Roman recompensat cu „Andrew Carnegie Medal for Excellence in Fiction and Nonfiction” (2013) și „Prix Femina étranger” (2013).

3. Casa ușilor

Autor: Tan Twan Eng

Editura: Trei, 2024

Traducere: Ioana Petridean

Suntem în anul 1921. Lesley Hamlyn și soțul ei, Robert, avocat și veteran de război, locuiesc la Casa Cassowary din Penang. Viețile lor sunt revigorate atunci când „Willie” Somerset Maugham, unul dintre marii scriitori ai vremii și vechi prieten al lui Robert, sosește în Penang pentru o vizită prelungită, împreună cu secretarul său, Gerald. Maugham se confruntă cu o serie de probleme. Cum cariera sa intră în declin, ajunge la Cassowary în încercarea disperată de a găsi un subiect pentru următoarea sa carte. Pe de altă parte, Lesley este și ea afectată de o căsnicie mai duplicitară decât pare la prima vedere. Aflând de legătura din trecut a lui Lesley cu revoluționarul chinez Sun Yatsen, el decide să cerceteze problema mai în profunzime. Dar, pe măsură ce prietenia lui cu Lesley devine tot mai strânsă, Maugham descoperă o poveste mult mai surprinzătoare decât și-a imaginat, în care se împletesc acțiuni subversive și scandaluri, dar și procesul unei englezoaice acuzate de crimă.

Un roman fascinant (nominalizat la Booker Prize 2023), bazat pe evenimente reale, Casa ușilor urmărește liniile de falie ale rasei, genului, sexualității și puterii în vremea imperiului și analizează în profunzime natura complicată a iubirii și prieteniei.

4. Rătăcitorul

Autoare: Aagnès Martin-Lugand

Editura: Trei, 2024

Traducere: Claudiu Constantinescu

Unul visează să-și întemeieze o familie. Celălalt a fugit, rupând toate legăturile.

Se întâlnesc pe o insulă, în mijlocul Oceanului Indian, și, cu toate că nu-și dezvăluie secretele, se împrietenesc. Când primul decide să se întoarcă în Franța, al doilea îi adresează o rugăminte ciudată: să se ducă la Saint-Malo și să-i trimită vești despre cea pe care a abandonat-o cu șapte ani înainte, fără să lase nicio urmă...

„În Rătăcitorul, este vorba despre abandon, despre dor, despre dorința și lipsa dorinței de a fi tată, despre fugă și statornicie, despre familie sub toate formele sale, despre legături de sânge sau de suflet… Când mă apuc de scris, nu cunosc încă finalul romanului. Mă las călăuzită de personaje, care au propriul liber arbitru și care adesea chiar mă surprind.” - Aagnès Martin-Lugand

5. Îți place mai întunecat

Autor: Stephen King

Editura: Nemira, 2024

Traducere: Ruxandra Toma

„Vă place mai întunecat? Ce bine, și mie la fel!” scrie Stephen King în postfața acestui volum de douăsprezece povestiri care explorează partea mai întunecată a vieții - atât metaforic, cât și literal. King a fost, timp de jumătate de secol, un maestru al genului, iar aceste povestiri despre soartă, moarte, noroc și faldurile realității unde, pe ascuns, se poate întâmpla orice, sunt la fel de complexe și captivante ca și romanele sale.

6. Silozul

Autor: Hugh Howey

Editura: Nemira, 2024

Traducere: Ana-Veronica Mircea

Într-un viitor în care planeta ajunge în ruine, iar aerul este irespirabil, puținii supraviețuitori s-au adăpostit în înfricoșătorul labirint subteran din Silozul. Aici trăiesc o viață plină de reguli și legi nescrise, de secrete și minciuni. Toți trebuie să se supună, dar unii, cei mai periculoși, îndrăznesc să spere și să viseze, infectându-i pe ceilalți cu optimismul lor. Pedeapsa pentru ei e simplă și fatală: sunt lăsați să iasă afară. Jules este una dintre aceste persoane. Poate ultima.

„Pe măsură ce discuțiile legate de folosirea armelor nucleare se reaprind, romanele tulburătoare ale lui Hugh Howey devin din ce în ce mai actuale. Ca niște semnale de alarmă în care imaginația și talentul literar ne arată punctul în care omenirea nu trebuie să ajungă niciodată.” - Marian Coman, redactor-șef Armada

7. La porțile tărâmului de nicăieri

Autoare: Samar Yazbek

Editura: Pandora M, 2024

Traducere: Laura Sitaru

Samar Yazbek a fost obligată să ia calea exilului de către regimul lui Baššār al-Assad. Când revolta din Siria s-a transformat în război civil, ea s-a hotărât să se întoarcă în țară, în secret, de mai multe ori. La porțile tărâmului de nicăieri este o mărturie rară, plină de curaj, a realităților pe care le-a descoperit în țara ei. De la primele demonstrații în sprijinul democrației la începuturile Armatei Libere și până la sosirea ISIS, ea oferă instantanee remarcabile cu soldați, copii, bărbați și femei care fac eforturi să rămână în viață. Cartea abundă în povești de supraviețuire de o sensibilitate cutremurătoare: oameni care trăiesc sub amenințarea armelor, tineri care refuză să tragă la ordinele comandanților, copii care-și irosesc viața în buncăre. La porțile tărâmului de nicăieri este un important document istoric, dar și o operă literară.

8. Monștri obișnuiți

Autor: J.M. Miro

Editura: Nemira, 2024

Traducere: Alexandru Szollo

Anglia, 1882, Londra victoriană

Charlie Ovid are șaisprezece ani și, în ciuda unei vieți pline de violență, pe trupul lui nu se află nici măcar o cicatrice. Corpul i se vindecă singur, fie că vrea, fie că nu. Marlowe, un copil găsit într-un vagon de marfă, strălucește cu o lumină albăstruie și are puteri tămăduitoare. Când doi detectivi veterani sunt recrutați pentru a-i escorta în siguranță spre nord, ei sunt forțați să se confrunte cu marginile întunecate ale monstrului. Ceea ce urmează este o călătorie care pornește pe străzile Londrei și se încheie la o stranie moșie din suburbiile Edinburghului, unde s-au adunat și alți copii cu puteri speciale. Aici, lumea morților și lumea celor vii amenință să se ciocnească. Pe măsură ce secretele din cadrul Institutului se dezvăluie, Marlowe, Charlie și restul Înzestraților vor descoperi adevărul despre abilitățile lor și despre natura forței care îi urmărește. Și că cei mai răi monștri vin uneori cu cele mai dulci daruri.

9. Priviți-ne cum dansăm

Autoare: Leïla Slimani

Editura: Pandora M, 2024

Traducere: Daniel Nicolescu

Maroc, 1968: în timp ce Mathilde se ocupă de cămin, Amin își transformă pământurile aride într-o afacere înfloritoare. De acum, cei doi aparțin unei burghezii care prosperă, se relaxează și crede într-un viitor fericit. Însă întoarcerea fiicei lor, Aïcha, plecată la studii în Franța, face ca faldurile aparențelor să cadă de pe acest fals grup statuar. În același timp, fiul lor, Selim, care ar fi trebuit să preia afacerea familiei, este ademenit de mișcarea hippie și de mirajul american. Oare modelul de emancipare pe care Mathilde și Amin credeau că-l întrupează nu e decât o iluzie? În continuarea romanului Războiul, războiul, războiul, Priviți-ne cum dansăm întregește o frescă familială plină de personaje de neuitat.

Leïla Slimani (n. 1981) este o romancieră și jurnalistă franceză de origine marocană. S-a născut la Rabat, iar la 17 ani a plecat la Paris, unde s-a specializat în științe politice și studiul mass-media. În 2014 a publicat primul său roman, În grădina căpcăunului, urmat de thrillerul psihologic Cântec lin, care a fost distins cu Premiul Goncourt și nominalizat la Prix Renaudot, Prix Femina, Prix de Flore și Prix Interallié.

