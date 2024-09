9 cărți de vară-toamnă

Iată, mai jos, câteva dintre cele mai proaspete titluri.

1. Cum să ne eliberăm de frica de ceilalți

Autori: Christophe André, Patrick Légeron, Antoine Pelissolo

Editura: Trei, 2024

Traducere: Oltea Catineanu

Frica îmbracă multe forme. Și, conform celor mai acceptate studii, ea provine din vremuri ancestrale. Însă cea mai invalidantă este frica de semenii noștri, de judecata acestora. Ea ne împiedică de cele mai multe ori să ducem o viață personală înfloritoare și să excelăm în carieră, să ne diversificăm și dezvoltăm interesele. Se poate manifesta în multiple feluri - de la trac, aprehensiune, timiditate, până la anxietate și fobie socială și un stil de personalitate evitant.

Pe lângă descrierile simptomelor, chestionare, numeroase exemple noi și soluții practice pentru debarasarea de frică, noul volum, revizuit și adăugit, le oferă cititorilor o perspectivă asupra fricii de ceilalți în secolul XXI, când coordonatele sociale se schimbă cu rapiditate și lumea virtuală a rețelelor de socializare este tot mai prezentă în viețile noastre.

2. Zile ca lumea

Autoare: Jenny Mustard

Editura: Trei, 2024

Traducere: Ruxandra Chiriță

Sam este o suedeză de 28 de ani, lipsită de griji și haotică. În cursul unui stagiu la Londra, în timpul celor trei luni de vară, se îndrăgostește de Lucas, un bărbat pe care l-a cunoscut în adolescență. Lucas, 27 de ani, sensibil și calm, încearcă să pășească în lumea adulților, străduindu-se să-și pună ordine în viață. Datorită lui Sam, Lucas reușește să uite pentru o vreme de propriile griji. Însă realitatea poate fi evitată doar o perioadă, iar Sam și Lucas știu că relația lor nu are cum să dureze. Nimeni nu e fericit pentru totdeauna, nu-i așa?

Zile ca lumea spune povestea sinuoasă a afecțiunii pe care Sam și Lucas o au unul față de celălalt, examinează cu tenacitate dismorfia corporală masculină, drepturile reproductive ale femeii, precum și capcanele iubirii moderne. Când este suficient de bine? Și ce suntem dispuși să pierdem în căutarea unei vieți mai mult decât acceptabile?

O poveste de dragoste dureros de contemporană.

3. Cârtița

Autor: John le Carré

Editura: Litera, 2024

La început semnele au fost disparate și derutante, dar acum nu mai încape nicio îndoială: Centrala de la Moscova a reușit să infiltreze o cârtiță în conducerea Circului - serviciul britanic de informații externe -, aducându-l aproape de paralizie. Un spion legendar din epoca de glorie, George Smiley, este chemat de la pensie ca să-l vâneze pe trădător, în condițiile în care cercul actual de decizie este format din lupi tineri, care resping metodele trecutului.

Taciturnul și încăpățânatul Smiley are de partea lui numai intuiția și experiența, precum și un grup restrâns de fideli, însă asta nu-l împiedică să intre într-un război psihologic nemilos cu inamicul său dintotdeauna, Karla, maestru în formarea și coordonarea spionilor sovietici, și să conceapă o capcană sofisticată din care trădătorul nu poate să scape.

Capodopera lui John le Carré.

4. Leopardul de zăpadă

Autor: Peter Matthiessen

Editura: Polirom, 2024

Traducere: Mihaela Negrilă

Leopardul de zăpadă este o relatare a călătoriei făcute de Peter Matthiessen împreună cu zoologul George Schaller în Nepal, în căutarea faimoasei feline cu acest nume, dar şi pentru a vizita Mănăstirea de Cristal, un centru spiritual budist din Himalaya. Pasionat de filozofia zen şi, în acelaşi timp, un observator atent al lumii înconjurătoare, Matthiessen transformă relatarea călătoriei sale într-o incursiune de tip iniţiatic, în care căutarea unui animal rar se îmbină cu încercarea de regăsire a sinelui după o traumă recent suferită - moartea prematură a soţiei, Deborah. Descrierea călătoriei, cu greutăţile întâmpinate pe traseu, prin munţii înzăpeziţi şi satele nepaleze, alternează cu digresiuni pe teme spirituale, legate de gândirea şi practica budiste, excursuri filozofice şi meditaţii de ordin personal. Această împletire de întâmplări, idei, personaje exotice şi descrieri ale copleşitoarelor peisaje himalayene conferă un farmec aparte volumului lui Matthiessen, scris sub forma unui jurnal de expediţie, dar care e în acelaşi timp o călătorie spre fiinţa lăuntrică ascunsă în fiecare dintre noi.

Volum premiat cu National Book Award.

5. Câmpiile

Autor: Gerald Murnane

Editura: Litera, 2024

Traducere: Bogdan Perdivară

Pe vastele lor domenii, familiile latifundiare din zona câmpiilor au păstrat o cultură bogată și distinctă. Obsedați de habitatul și istoria lor, capii acestora angajează meșteșugari, scriitori și istorici care să consemneze în cele mai mici detalii fiecare aspect al vieții și caracteristicile ținutului în care trăiesc. Un tânăr regizor sosește în regiune sperând să aibă o contribuție personală la elaborarea acestei istorii. Într-o bibliotecă particulară, începe să ia notițe pentru filmul său și o selectează pe fiica stăpânului moșiei pentru un rol de prim-plan. Douăzeci de ani mai târziu, hotărăște să relateze povestea obsedantă a traiului la câmpie.

Gerald Murnane s-a născut la Melbourne în 1939. A publicat nouă romane: Tamarisk Row, A Lifetime on Clouds, Câmpiile (The Plains), Inland, Emerald Blue, Barley Patch, A History of Books, A Million Windows și Border Districts, și două volume de povestiri: Landscape with Landscape și Velvet Waters. Este, de asemenea, autorul a două colecții de eseuri: Invisible Yet Enduring Lilacs și Last Letter to a Reader. Gerald Murnane este membru emerit al Australia Council și i s-au decernat Premiul Patrick White pentru Literatură, Premiul Melbourne pentru Literatură, Premiul Festivalului de la Adelaide pentru Inovație Literară, Premiul Prim-ministrului Australiei pentru Ficțiune și Premiul Prim-ministrului Statului Victoria pentru Nonficțiune.

6. Să i se taie capul!

Autoare: Eleanor Herman

Editura: Litera, 2024

Traducere: Cristina Niculescu

Există un tip anume de furie - să-i spunem pe șleau sete de sânge - rezervată de regulă femeilor, mai ales femeilor aflate în poziții de putere sau care aspiră la așa ceva. Din lumea antică, prin Renașterea europeană, până la cele mai recente alegeri din SUA, Manualul misoginului, după cum îi spune Eleanor Herman, a fost folosit pentru a le pune la locul lor pe femeile care nu își cunosc lungul nasului.

Într-o poveste care este șocantă, revelatoare și care poate reprezenta o forță puternică a schimbării, spiritul și umorul specifice lui Eleanor Herman sunt utilizate pentru a explora metodele care au fost folosite de peste 3.000 de ani - și care sunt puse la treabă și azi - împotriva femeilor puternice din orice colț al lumii, de la Cleopatra, Anne Boleyn, Maria Antoaneta, Ecaterina cea Mare până la Hillary Clinton, Kamala Harris și multe altele.

7. Hoțul de artă

Autor: Michael Finkel

Editura: Baroque Books, 2023

Traducere: Simina Bălășoiu

Două miliarde de dolari. Atât valorează obiectele de artă pe care le-a furat. Dintr-o dependență stranie, cu o perseverență neînduplecată. Connaisseur rafinat sau vandal?

Stéphane Breitwieser, un tânăr cu alură victoriană și aer de gentleman, este cel mai prolific hoț de lucrări de artă al tuturor timpurilor. Nu a furat ca să câștige bani, ci doar ca să elibereze arta. Întotdeauna la lumina zilei, din muzee uriașe sau mărunte, din castele sau case memoriale, numai în timpul programului, discret, silențios, sub ochii agenților de securitate, singur sau asistat de prietena lui, doar cu un briceag elvețian mânuit cu iscusință, fără să distrugă nimic, fără urme, fără remușcări. Și fără să fie prins, timp de șase ani.

Cranach, Bruegel, Boucher, Watteau, Goyen, Dürer - atât de mulți, încât cele două camere păreau un uriaș vârtej de culori, amplificat de strălucirea fildeșului, adăugat la sclipirea argintului, înmulțit cu puterea aurului. Picturi în ulei, în principal din secolele al XVI-lea și al XVII-lea, realizate de maeștri ai stilurilor Renașterii târzii și Barocului timpuriu, cu detalii savuroase și pline de mișcare și viață. Portrete, peisaje, peisaje marine, natură moartă, alegorii, scene rustice, scene bucolice. Expuse de la podea până la tavan, de la stânga la dreapta, dintr-o cameră în alta. Aranjate tematic, geografic sau după capriciul de moment.

O bijuterie!

8. Istoria ignoranței

Autor: Peter Burke

Editura: Baroque Books, 2024

Traducere: Mihai Moroiu

Fiecare epocă s-a considerat mai cunoscătoare decât cele de dinaintea ei. Urmașii Renașterii au privit Evul Mediu ca pe o eră a întunericului, gânditorii Iluminismului au încercat să înlăture superstiția prin rațiune, statul modern al bunăstării e hotărât să ucidă gigantul ignoranței, acum, când lumea e hiperconectată la informație fără limită.

Ce ne facem însă cu toată cunoașterea pierdută de-a lungul secolelor? Suntem cu adevărat mai puțin ignoranți decât strămoșii? Povești remarcabile despre nenumăratele forme de ignoranță - în religie și știință, în război și pe timp de pace, în politică, în afaceri, în artă, în catastrofe și în bunăstare -, ignoranță autentică sau studiată, conștientă sau inconștientă, povești despre modurile în care obstacolele, uitarea, secretomania, negarea, nesiguranța, prejudecata, neînțelegerea și credulitatea au influențat cursul istoriei. De fapt, despre importanța recunoașterii limitelor cunoașterii, deoarece întotdeauna cu cât se generează mai multă cunoaștere, cu atât orizontul ignoranței se lărgește.

9. Veneția, regina mărilor

Autor: Roger Crowley

Editura: ALL, 2024

Traducere: Gabriel Tudor

Regina mărilor urmărește întreaga saga imperială venețiană, de la nefericita cruciadă care a culminat cu jefuirea Constantinopolului, în 1204, până la războiul din 1499-1503, în urma căruia turcii otomani îi vor înlocui definitiv pe venețieni ca principală putere navală în Marea Mediterană.

Între aceste repere se află trei secole de dominație maritimă venețiană, răstimp în care un mic oraș de „locuitori ai lagunei” se transformă în cel mai bogat loc din lumea cunoscută. Bazându-se pe relatări de primă mână despre bătălii maritime crâncene, negocieri abile și manevre diplomatice surprinzătoare, Crowley zugrăvește o imagine plină de viață a acestei republici medievale, abilă și avidă de cuceriri, și a vastelor teritorii ajunse sub stăpânirea sa. Autorul arată cu măiestrie cum, de la deschiderea rutelor de mirodenii până la confruntarea dintre creștinism și islam, „Serenisima Republică” a jucat un rol definitoriu în cele mai acerbe conflicte ale vremurilor sale - conflicte ale căror ecouri se simt și astăzi.



