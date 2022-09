Câteva idei pentru serile de toamnă 

Prima recomandare este Mesagerul secret al lui Churchill, un roman inspirat de curajul femeilor din Direcția de Operațiuni Speciale (SOE), așa-numita „armată secretă a lui Churchill“, precum și de un raid aerian din cel de-Al Doilea Război Mondial, cunoscut sub numele de Operațiunea Jericho, asupra căruia stăruie misterul până astăzi. În buncărul Trezoreriei din inima Londrei, figura lui Churchill insuflă respect și, mai cu seamă, încredere, iar în Camera 60, o mână de telefoniste și dactilografe speră ca devotamentul lor să contribuie la victoria Marii Britanii. Printre ele, Rose, care și-a pierdut în război întreaga familie, își găsește tot mai des refugiul în muncă. Solicitată să traducă la o întrevedere dintre De Gaulle și Churchill, nu își imaginează că această discuție va avea un impact hotărâtor asupra vieții ei. Trimisă în Franța, ce-i este familiară din copilărie, îl va întâlni pe tânărul Lazare Aron, alături de care va ajuta Rezistența Franceză și va lupta pentru eliberarea Parisului ocupat de naziști.

Apoi, monumentalul roman al lui Romain Gary, impregnat de un umanism profund, a primit în 1956 Premiul Goncourt și a fost ecranizat în 1958 de John Huston, avându-i în distribuție pe Trevor Howard, Juliette Gréco, Errol Flynn și Orson Welles. La ora crepusculului imperiilor coloniale, când popoarele încearcă să-și câștige libertatea și să traseze granițe, Africa este un butoi cu pulbere. Franța vrea să-și mențină cu orice preț dominația, iar insurgenții strâng rândurile, fiecare tabără cunoscându-și inamicul. Însă între imaginarele linii de front ale acestui conflict încă subteran apare un personaj unic, care perturbă fragilul status quo. Din vocile celor care l-au cunoscut (adepți sau inamici), din rapoartele autorităților coloniale și relatările rebelilor, se țese o poveste incredibilă, al cărei protagonist, francezul Morel, erou al Rezistenței, supraviețuitor al lagărelor germane, capătă, în peisajul magnificei savane africane, fațete contradictorii. Erou și om de acțiune? Don Quijote? Aventurier calculat? Marionetă a mișcărilor politice de eliberare? Agent sovietic? Ecoterorist avant la lettre? Cine este acest bărbat care luptă, mai întâi cu vorba și apoi cu arma în mână, împotriva cruzimii vânătorilor – fie ei oameni albi sau băștinași – și care adună în jurul lui, asemenea unei figuri cristice, pe dezmoșteniții sorții și ai istoriei, precum și pe nelipsiții trădători?

Pe lista de lecturi am putea avea și Casa de sticlă, un roman de familie, un roman despre dragostea maternă, despre apartenență și prevalența legăturilor sufletești în fața celor biologice. Un bebeluș este abandonat în pădurea străveche de la Foxcote, dar este găsit și salvat de locuitorii conacului, refugiați în peisajul rural în urma unui incendiu care le-a distrus casa din Londra. Fetița aduce multă bucurie în familia copleșită de tristețe și de tulburare. De teamă că autoritățile le-ar putea lua copilul, bona și membrii familiei păstrează cu strășnicie secretul. Pentru un timp, trăiesc cu toții izolați într-o lume idilică, scăldată în razele soarelui furișate printre copaci, o lume unde regulile normale ale societății nu se aplică. Dar nenorocirea nu poate fi ținută multă vreme la distanță. După câteva zile, un cadavru este găsit în pădure, iar scandalul explodează. Zeci de ani mai târziu, o femeie care se confruntă cu propriile întrebări despre trecut este forțată să caute răspunsuri. Depășindu-și temerile cu privire la ce ar putea să afle, ea decide să descopere cu orice preț adevărul.

Strigă-mă pe numele tău, un roman a cărui ecranizare de excepție, în regia lui Luca Guadagnino, a câștigat 95 de distincții, printre care prestigioasele premii Oscar și Bafta pentru cel mai bun scenariu adaptat, semnat de James Ivory. Într-o zi de vară, tânărul Elio asistă la sosirea unui nou rezident la vila italiană a părinţilor săi de pe ţărmul Mediteranei: Oliver, un universitar american de aproape 30 de ani. Oliver este fermecător, rafinat, plin de vitalitate și cucerește pe toată lumea. Între el și Elio, care are 17 ani și trăiește din plin tulburările vârstei, se naște o relaţie de prietenie capricioasă, ce pare să aștepte doar un prilej pentru a se transforma în ceva mai profund. Tensiunea acumulată treptat între cei doi are nevoie doar de momentul potrivit să se elibereze în atmosfera de vacanţă lipsită de griji de pe Riviera italiană. Strigă-mă pe numele tău este o poveste despre jocurile și focurile pasiunii trăite cu înfiorarea tinereţii. Relatată din perspectiva tânărului Elio, cu o dozare impecabilă a evoluţiei sentimentelor și cu scene de o frumuseţe la fel de copleșitoare ca aceea a decorului mediteraneean, istoria acestei pasiuni trăite sub semnul efemerităţii cucerește prin sinceritate, vitalitate, prin melancolica privire retrospectivă asupra unei lumi pierdute.