Colecție de cărți „cochete”, despre vedete internaționale

Astăzi există și cărți în varianta „glossy”, după ce revistele din aceeași categorie au un public foarte bine definit, la nivel mondial. Dedicate unor vedete de reviste „glossy”, cărțile care prezintă viața și creația acestor personalități preiau conceptul, transformând rafturile bibliotecilor în obiecte de lux. „Micul ghid al stilului Chanel - Istoria celebrei case de modă”, cartea scrisă de Emma Baxter Wright, este unul dintre cele mai bine documenate studii despre viața și creația celebrei creatoare de parfumuri și de modă, care și-a pus amprenta pe secolul trecut. De la începuturile ei în modă, prin invențiile ei revoluționare, piese de îmbrăcăminte clasice care îi poartă numele, cum ar fi jacheta cardigan Chanel și rochia neagră, până la imperiul global al mărcii condus de Karl Lagerfeld, cartea oferă o relatare fascinantă a evoluției și inovației Chanel. Conține fotografii detaliate și schițe ale modelelor ei, împreună cu fotografii de modă și fotografii de pe podium ale uneia dintre cele mai apreciate case de modă din lume și femeii din spatele acesteia, Coco Chanel.

Autoarea este, la rândul ei, celebră. În calitate de fost editor de modă și stilist independent pentru publicațiile pentru adolescenți Looks și Just Seventeen, Emma a contribuit, de asemenea, ca stilist de modă și scriitoare la multe alte publicații, inclusiv Cosmopolitan, The Face, Marie Claire, The Lady și New York Observer. Apoi a scris o serie de cărți cu valoare documentară și culturală deosebită, despre celebrul fotograf britanic Duffy sau despre creatorii de modă Schiaparelli și Chanel. A studiat moda la St Martins School of Art și Istoria artei la Universitatea Bristol și a fost lector universitar la London College of Fashion și University of Creative Arts. A predat stilul de modă și jurnalismul, tehnici de promovarea și imagistică.

Celebritățile scriu despre celebrități

O altă carte din aceeași serie este „Micul ghid al stilului Audrey Hepburn”, de Caroline Jones. Cartea poartă cititorul într-o călătorie prin cariera actriței Audrey Hepburn, descriind colaborările vedetei cu Givenchy și fotografiile din decorurile celor mai faimoase filme ale ei de la Hollywood. Imaginea actriței este încă vie în memoria colectivă, în multe părți ale lumii, la mult timp după moartea ei. Autoarea, Caroline Jones, este o scriitoare contemporană specializată în sănătate, frumusețe, modă și stil de viață. A fost redactor senior la mai multe ziare și reviste naționale și coach acreditat. A mai scris cărți precum „The Busy Girl’s Guide to Looking Great” (Ghidul fetelor ocupate care vor să arate excelent), „1001 Little Fashion Miracles” (1001 de mici miracole ale modei) și „Kate’s Style” (Stilul lui Kate), despre atracția pentru modă a ducesei de Cambridge.

Din aceeași categorie de cărți despre vedetele care au pășit din paginile revistelor „glossy” către rafturile bibliotecilor, este povestea vieții creatorului de parfumuri și de modă Christian Dior, carte scrisă de Marie-France Pochna, profesor, producător TV și expert în modă și tendințe de lux. Autorul este cunoscut și pentru alte biografii ale unor celebrități precum Marcel Boussac, fondatorul Casei Dior, Gianni Agnelli sau Nina Ricci. Este autoritatea recunoscută în tot ceea ce legat de viața și creația lui Christian Dior. Despre acesta din urmmă, autorul scrie că s-a născut sub o stea norocoasă, în timpul „Belle Epoque”, având o copilărie magică. Apoi, în adolescență, s-a lăsat vrăjit de nebunii ani ’20, când a trăit o viață boemă, alături de artiști și scriitori geniali care își șlefuiau talentul sub ochii deja experimentaților Jean Cocteau și Max Jacob. Drumul său prin Marea Criză, urmată de falimentul familiei, și ulterior prin perioada războiului și a Ocupației l-a condus pe nesimțite către frumos și către succes. Fiecare pagină a acestei cărți este o comoară semnată „Dior”, care merită să stea alături de celebrele sale creații.