Cum ne putem schimba - arta de a identifica și depăși cele mai comune bariere în calea schimbării

„O revelație binevenită” – Financial Times



Katy Milkman și-a dedicat cariera de profesor universitar studierii schimbării comportamentului. Inginer de formație, ea abordează fiecare dificultate ca pe o problemă care trebuie rezolvată. Astfel, ea consideră că, pentru a obține schimbări durabile, esențial este nu să-ți stabilești obiective din ce în ce mai îndrăznețe sau să-ți întărești obiceiurile bune, ci să-ți alegi cea mai bună strategie.



„O carte inteligentă, revoluționară și presărată cu cele mai importante descoperiri ale deceniului nostru.” – Arianna Huffington, fondatoare și directoare executivă a companiei Thrive Global



Pornind de la cercetările autoarei și ale colaboratorilor ei științifici, cartea oferă metode pentru identificarea și depășirea celor mai comune bariere în calea schimbării, cum ar fi impulsivitatea, tergiversarea, lenea sau uitarea. Prin intermediul unor studii de caz și prin povestiri antrenante, vei afla:



* de ce este atât de important momentul în care alegi să faci o schimbare;

* cum să transformi tentația și inerția în avantaje;

* că oferirea de sfaturi, chiar dacă e vorba de ceva incomod pentru tine, te poate ajuta să realizezi mai mult.



„Dacă doriți să stăpâniți strategii personalizate și cu baze științifice pentru depășirea obstacolelor, citiți această carte captivantă.” – Eric Schmidt, fost director executiv al Google



Fie că ești manager, coach sau profesor care dorește să îi ajute pe alții să se schimbe, ori te străduiești să obții o schimbare în viața ta, această carte îți oferă un plan valoros, bazat pe cercetări științifice, pentru a-ți realiza obiectivele și a face schimbări care să dureze toată viața.



„Toată lumea vrea să știe ce anume face ca schimbarea la nivel personal să aibă loc și să reziste. Milkman ne oferă răspunsuri bazate pe cele mai noi studii științifice.” – Carol Dweck, autoarea bestsellerului New York Times Mindset



Katy Milkman este profesoară la colegiul Wharton School al Universității Pennsylvania și prezentatoare a popularului podcast de economie comportamentală Choiceology. Cercetătoare distinsă cu numeroase premii, autoarea scrie frecvent articole pe teme de științe comportamentale pentru publicații importante, precum Washington Post, New York Times, Economist, USA Today și Scientific American.