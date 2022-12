Curtea Veche Publishing la Gaudeamus 2022

Cu ce vă aşteptăm la standul Curtea Veche Publishing: cu cele mai iubite titluri ale editurii, dar și noile apariții, prețuri speciale pentru întreaga perioadă a târgului, dar mai ales o serie de evenimente ce vă vor aduce prilejul de a-i întâlni pe artiști cunoscuți și apreciați la nivel internațional precum Dan Perjovschi, autori iubiți de cărți de copii, de la Cristiana Petre și Andra Badea, autoarele și ilustratoarele Tiny Rockers, la autorul lui ȚUP, Alex Donovici sau vedete ale muzicii din România, precum Cornel Ilie de la VUNK.

Despre ficțiune vom afla mai multe de la Alina Purcaru, Mihaela Michailov și Marius Constantinescu, în dialog cu coordonatoarea Byblos, Luana Schidu. Mai mult, ne va onora cu prezența ASR Principele Radu, pentru lansarea unui nou volum din Cărțile Regale.

Program Curtea Veche Publishing la Gaudeamus:

VINERI, 9 decembrie

13:00-14:00, Spațiul de evenimente Mircea Nedelciu, Lansare Mama câinelui de Pavlos Matesis

Invitați: Luana Schidu în dialog cu traducătorul Claudiu Sfirschi-Lăudat și actrița Florina Gleznea

16:30 – 17:30, Standul Curtea Veche Publishing, Lansarea volumului Adunare de Natasha Brown

Invitați: Luana Schidu în dialog cu Alina Purcaru și Mihaela Michailov

SÂMBĂTĂ, 10 decembrie

11:00 – 12:00, Standul Curtea Veche Publishing, Lansarea volumelor „Țup și Influențerii Binelui” și „Învățătorii de Grijă. Rocky”, meet & greet cu autorul.

Invitați: Alex Donovici

14:00 – 14:25, Spațiul de evenimente Mircea Nedelciu, Lansare Interior Chinatown, Charles Yu – discuție despre intersecțiile dintre literatură și cinematografie.

14:25-14:45, Spațiul de evenimente Mircea Nedelciu, Lansare Câmpul în flăcări, Juan Rulfo – discuție despre puterea prozei scurte și relevanța sa astăzi

Invitați: Luana Schidu și Ileana Scipione

14:45 – 15:30, Standul Curtea Veche Publishing, Lansare Joyce Carol Oates, Pustiul din Pine Barrens

Invitați: Luana Schidu în dialog cu Marius Constantinescu

DUMINICĂ, 11 decembrie

11:00 – 11:45, Spațiul de evenimente Mircea Nedelciu, Reprezentări ale regalității în artă

11.00 – 12.00, Standul Curtea Veche Publishing, Workshop de ilustrație și storytelling pentru copii

Invitați: autoarele Tiny Rockers, Cristiana Petre și Andra Bade

12:00 – 13:00, Standul Curtea Veche Publishing, Lansare de carte regală

Invitați: ASR Principele Radu

13:30 – 14:30, Standul Curtea Veche Publishing Lansarea volumului Dan Perjovschi. The Horizontal Newspaper A School of Text and Image, meet&greet cu artistul

Invitați: Dan Perjovschi

17.00 – 17.45, Spațiul de evenimente Mircea Nedelciu, De la artă la bani și înapoi

Invitați: Barna Nemethi și Cornel Ilie, VUNK